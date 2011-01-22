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Geleneksel bilgisayarlardan sıkılanlar için tasarımıyla fark yaratan PC: Hammerhead

8 yıl
41,4b
1
82
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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San Francisco merkezli tasarım firması DARWINMachine, benzerini daha önce görmediğimiz dikkat çekici bir tasarıma sahip, el yapımı özel bilgisayar hazırladı. Farklı olmak isteyen oyuncular için tasarlanan, Hammerhead HMR98902 model isimli bilgisayarın mimarı ise daha önce yarış otomobilleri dizayn eden mühendis Matthew Kim.

Geleneksel bilgisayarlardan sıkılanlar için tasarımıyla fark yaratan PC: Hammerhead
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Özel kasa tasarımının yapısında alüminyum ve eco resin plastik kullanılırken, farklılaşmak adına "açık kasa" anlayışının esas alındığını görüyoruz. Yani işlemci soğutucusu ile ekran kartı kasa dışında tutularak soğutma performansının arttırılması hedeflenmiş ve profesyonel kullanıcılar için doğrudan donanım erişimi mümkün kılınmış.

Nereden bakarsanız bakın, her açıdan farklı görünmeye başaran ve bu sayede kasa tasarımına yeni bir boyut kazandıran DARWINmachine, aynı etkiyi donanım seçeneklerinde ise uyandıramıyor. Zira tasarımıyla heyecan yaratan bilgisayarın sistem özelliklerine baktığımızda ise sıradanlıktan kurtulamadığını söyleyebiliriz.

Geleneksel bilgisayarlardan sıkılanlar için tasarımıyla fark yaratan PC: Hammerhead
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Intel platformunu temel alan ve Core i7-860 işlemci ile gelen sistem, ekran kartı olarak Asus'un ürettiği özel tasarımlı GeForce GTX 460 çözümünü kullanıyor. 4GB bellek ile donatılan sistem, hızlı sistem açılışı ve uygulama başlangıçları için 40GB kapasiteli Intel SSD kullanırken, depolama içinse 640GB kapasiteli disk ile sunuluyor.

İkinci bir diske daha ev sahipliği yapabilen kasada, DVD/CD yazabilen optik sürücüye ve 750 Watt kapasiteli güç kaynağına yer veriliyor. Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemiyle gelen bilgisayar, 2899$ seviyesinden satışa sunuluyor. Bu arada Matthew Kim'in, önce kendisi için tasarladığı ardından satışa sunmaya karar verdiği özel tasarımlı sistem, tamamiyle el yapımı olduğu için üretimi yaklaşık iki hafta sürüyor.


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byfm 8 yıl
para var huzur var diyenler için şahane kasa
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Towarscke 8 yıl
Kasa basit. Hatta bir cok somun ve vida eski bilgisayar kasalarindan toplanmis anladigim kadariyla. Sadece fikir olarak guzel.. Onun disinda bir olay yok...
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BekirHan 8 yıl
farklı bir tasarım olmuş fakat öndeki destek noktası sağa sola devrilmesi açısından çok sağlıklı olmamış kanımca, küçük etkilerle yana yatabilir gibi duruyor. bunun dışında estetik açıdan birşey söylemek (mesela ucube) tasarlayan insanın hayal gücüne hakaretten başka birşey olmaz ki buda bana yakışmaz...
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MISTIQuad 8 yıl
Beyler açma kapama tuşunu görebilen varsa mesaj atsın bana :)
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mustafacan34 8 yıl
gayet şık ve kullanışlı olmuş beğendim :)
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hak_an 8 yıl
çok komik ve kullanışsız
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infom@n 8 yıl
Yorumları görünce "UCUBE" diyenler aklıma geldi:)
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FoxHound 8 yıl
İlginç bir tasarım...
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sars 8 yıl
Bu kasayı yapanda hiç mi zevk yok kardeşim.
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montevo 8 yıl
şişn suyunu çıakrmaya gerek yok bence
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hsyn2802 8 yıl
bune ya.. ucube gibi duruyor. çok saçma bir şekil olmuş. açıkçası hiç bir güzelliği yok bunun. kimsenin alacağınıda sanmıyorum. ayrıca ısınma problemi olacağıda aşikar. Sadece soğuk bir yerde duruyorsanız o başka. odayı anında ısıtacağı kesin.
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aspirin_00 8 yıl
fotoğraflara bakıpta sistemin ısınma problemi olacağını anlamayacak kadar saf insamız varmış meğer.
bu ürünü satmaya kalksam bunda ısınma olur tozlanır beğenmedim der ama elin yabancı yapınca ooooooo çok dehşet ağzının suları akar. tipik türk insanı işte.
kasanın tek eksisi var zaten o eksi bütün artıları siler emin olun.
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