Geleneksel bilgisayarlardan sıkılanlar için tasarımıyla fark yaratan PC: Hammerhead

San Francisco merkezli tasarım firması DARWINMachine, benzerini daha önce görmediğimiz dikkat çekici bir tasarıma sahip, el yapımı özel bilgisayar hazırladı. Farklı olmak isteyen oyuncular için tasarlanan, Hammerhead HMR98902 model isimli bilgisayarın mimarı ise daha önce yarış otomobilleri dizayn eden mühendis Matthew Kim.

Özel kasa tasarımının yapısında alüminyum ve eco resin plastik kullanılırken, farklılaşmak adına "açık kasa" anlayışının esas alındığını görüyoruz. Yani işlemci soğutucusu ile ekran kartı kasa dışında tutularak soğutma performansının arttırılması hedeflenmiş ve profesyonel kullanıcılar için doğrudan donanım erişimi mümkün kılınmış.

Nereden bakarsanız bakın, her açıdan farklı görünmeye başaran ve bu sayede kasa tasarımına yeni bir boyut kazandıran DARWINmachine, aynı etkiyi donanım seçeneklerinde ise uyandıramıyor. Zira tasarımıyla heyecan yaratan bilgisayarın sistem özelliklerine baktığımızda ise sıradanlıktan kurtulamadığını söyleyebiliriz.

Intel platformunu temel alan ve Core i7-860 işlemci ile gelen sistem, ekran kartı olarak Asus'un ürettiği özel tasarımlı GeForce GTX 460 çözümünü kullanıyor. 4GB bellek ile donatılan sistem, hızlı sistem açılışı ve uygulama başlangıçları için 40GB kapasiteli Intel SSD kullanırken, depolama içinse 640GB kapasiteli disk ile sunuluyor.

İkinci bir diske daha ev sahipliği yapabilen kasada, DVD/CD yazabilen optik sürücüye ve 750 Watt kapasiteli güç kaynağına yer veriliyor. Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemiyle gelen bilgisayar, 2899$ seviyesinden satışa sunuluyor. Bu arada Matthew Kim'in, önce kendisi için tasarladığı ardından satışa sunmaya karar verdiği özel tasarımlı sistem, tamamiyle el yapımı olduğu için üretimi yaklaşık iki hafta sürüyor.