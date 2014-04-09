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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gelişmiş hesaplama uygulaması PCalc, Mac tarafından 4.0 sürümüne yükseltildi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gelişmiş hesaplama uygulaması PCalc, Mac tarafından 4.0 sürümüne yükseltildi
OSX 10.8 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayarlar için TLA Systems tarafından hazırlanan gelişmiş hesap makinesi uygulaması PCalc, birçok yeni özellikle 4.0 sürümüne yükseltildi.
Daha çok bilimsel hesaplamalar için mühendisler, programcılar ya da genel olarak üst düzey matematiksel işlemlere ihtiyaç duyan herkes için hazırlanan PCalc, yayınlanan 4.0 sürümüyle ise iOS versiyonuna özel olarak sıfırdan kodlanmış daha modern bir yapıya kavuşmuş durumda. Aynı zamanda bünyesine birden fazla satır gösterme, iki yeni tema, iCloud üzerinden yapılan işlemleri senkronize etme, akıllı arama, iPhone ile iPad versiyonlarında yer alan klavye düzenleri ve yeni görüntü stilleri eklenen uygulama, gelişmiş AppleScript desteğiyle farklı işlemleri çok daha hızlı şekilde yerine getirebiliyor ve son olarak muhasebe ekran moduyla geliyor.
20,99 TL fiyat etiketiyle satılan gelişmiş hesap makinesi uygulaması PCalc, buradan ya da direkt olarak Mac App Store üzerinden elde edilebiliyor.  

https://itunes.apple.com/tr/app/id403504866?mt=12 Yorum Yaz
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