Gelişmiş tasarım uygulaması Affinity Designer güncellendi

Geçtiğimiz güb Photoshop'a rakip olarak geliştirdiği Affinity Photo uygulamasını resmi olarak kullanıma sunan Serif Labs, bu sefer uzun zamandır Mac App Store üzerinde yer alan tasarım odaklı Affinity Designer uygulamasını güncelledi.

Adobe Illustrator benzerinde kişilerin vektör ya da piksel tabanlı tasarımlar yapabilmesine imkan tanıyan ve yine rakibine oldukça benzer bir arayüz yapısıyla gelen Affinity Designer, CMYK, LAB, RGB ve Siyah-Beyaz renk modelleri ile çalışma sunuyor ve tam 16-bit kanal düzenleme desteğini bünyesinde barındırıyor.

Uygulama yayınlanan 1.3 sürümüyle ise sistemde Affinity Photo yüklü ise aralarında dokuman ve düzenleme geçmişi entegrasyonu kurabiliyor, birçok hatadan kurtuluyor, ciddi performans geliştirmesi alıyor, bünyesine kişiselleştirilebilir 2 ya da 2 eksenli ızgara ekleniyor, kalem aracıyla poligon oluşturulabiliyor, Apple'ın fotoğraf kütüphanesine destek veriyor ve artık her renk kanalı için ayrı harmanlama seviyesi sunabiliyor. Ayrıca yeni algoritması ile Pixel aracı eskiye oranla çok daha güzel sonuçlar vaat ediyor.

104,99 TL fiyat etiketiyle satılan Affinity Designer uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/affinity-designer/id824171161?mt=12&ign-mpt=uo%3D4