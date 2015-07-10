Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gelişmiş tasarım uygulaması Affinity Designer güncellendi

3 yıl
1,8b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gelişmiş tasarım uygulaması Affinity Designer güncellendi
 
Geçtiğimiz güb Photoshop'a rakip olarak geliştirdiği Affinity Photo uygulamasını resmi olarak kullanıma sunan Serif Labs, bu sefer uzun zamandır Mac App Store üzerinde yer alan tasarım odaklı Affinity Designer uygulamasını güncelledi.
Adobe Illustrator benzerinde kişilerin vektör ya da piksel tabanlı tasarımlar yapabilmesine imkan tanıyan ve yine rakibine oldukça benzer bir arayüz yapısıyla gelen Affinity Designer, CMYK, LAB, RGB ve Siyah-Beyaz renk modelleri ile çalışma sunuyor ve tam 16-bit kanal düzenleme desteğini bünyesinde barındırıyor.
Uygulama yayınlanan 1.3 sürümüyle ise sistemde Affinity Photo yüklü ise aralarında dokuman ve düzenleme geçmişi entegrasyonu kurabiliyor, birçok hatadan kurtuluyor, ciddi performans geliştirmesi alıyor, bünyesine kişiselleştirilebilir 2 ya da 2 eksenli ızgara ekleniyor, kalem aracıyla poligon oluşturulabiliyor, Apple'ın fotoğraf kütüphanesine destek veriyor ve artık her renk kanalı için ayrı harmanlama seviyesi sunabiliyor. Ayrıca yeni algoritması ile Pixel aracı eskiye oranla çok daha güzel sonuçlar vaat ediyor.
104,99 TL fiyat etiketiyle satılan Affinity Designer uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/affinity-designer/id824171161?mt=12&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 2si1 "İftar sonrası çay tadında" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Bilişim Hukuku - Yeni E-Ticaret Kanunu ve Spam Posta ve SMS'lerin Engellenmesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim