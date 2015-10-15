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Gelişmiş tasarım ve fotoğraf uygulaması Pixelmator, OS X El Capitan desteği aldı

3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gelişmiş tasarım ve fotoğraf uygulaması Pixelmator, OS X El Capitan desteği aldı
 
Apple'ın Mac OSX işletim sistemine sahip bilgisayarları için hazırlanan en iyi tasarım ve fotoğraf düzenleme uygulamalarından Pixelmator, önemli güncelleme ile OS X El Capitan desteği kazandı.
Photoshop benzeri ara yüzü ve araçlarıyla Mac kullanıcıları tarafından beğenilerek kullanılan Pixelmator, katman tabanlı çalışma yapabiliyor ve PSD, TIFF, JPEG, PNG, PDF gibi birçok popüler formata destek veriyor. iCloud temelinde hazırlanan içerikleri senkronize edebilen uygulama, 160'dan fazla hazır efektiyle de ilginç sonuçların önünü açıyor. 64-bit desteğiyle yüksek performans vaat eden Pixelmator, Flickr, Twitter ve Facebook tabanlı paylaşma desteğini de aktif olarak veriyor.
Yayınlanan yeni sürümüyle OS X El Capitan'ın teknik altyapısına destek veren ve dahili "Photos" uygulamasında eklenti olarak çalışmaya başlayan Pixelmator, ayrıca hızlı bir şekilde çok pencereli çalışma arayüzüne uyum sağlayabiliyor, birçok performans iyileştirmesi alıyor, arayüzünde San Francisco fontunu kullanıyor ve eskiye oranla çok daha iyi Force Touch entegrasyonu kazanıyor.
OSX 10.9.1 üzeri 64-bit sistemlerde çalışabilen Pixelmator, 80 TL'ye aşağıdan elde edilebiliyor

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