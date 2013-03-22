Geliştirilmiş en işlevsel ve şık şarj istasyonlarından birisi, "AViiQ Portable Charging Mini Folio"





Özellikle çok fazla seyahat eden kişiler için artan elektronik kablo karmaşasını çözmek oldukça zordur. Çoğu zaman can sıkıcı durumlar oluşmasına neden olan bu sorunu çözmek için geliştirilmiş bir ürün olan AViiQ Portable Charging Mini Folio, kullanıcıların kablolarını bir arada ve düzenli tutmalarına yardımcı oluyor.

Mobil cihazlar için oldukça başarılı ürünleri olan AViiQ firmasının Portable Charging Mini Folio ismini verdiği yeni şarj istasyonu, öncelikle oldukça şık orijinal İtalyan derisi gövdesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. 184x108x38mm boyutlara ve 408 gram ağırlığa sahip olan ürün, içerisinde 4 adet USB port ve bu portların enerjisi sağlayacak bir adaptör taşıyor. Özel geliştirilen kablo yönetim sistemi ile her şeyin derli toplu yer aldığı modelin iç yüzeyi de oldukça kaliteli bir malzeme kalitesine sahip ve 4 adet USB kabloyu içerisinde taşıyarak hem dağınıklığı önlüyor, hem de kabloların kaybolmasına engel oluyor.

Devamlı olarak seyahat eden ya da akıllı cihazlarının kablolarını bir arada tutmak isteyen kullanıcılar için oldukça faydalı bir ürün olan AViiQ Portable Charging Mini Folio, firmanın resmi sitesi üzerinden üç farklı renk seçeneği ve 100$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmıl tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.aviiq.com/collections/frontpage/products/portable-charging-station-mini-folio