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Geliştirilmiş en işlevsel ve şık şarj istasyonlarından birisi, "AViiQ Portable Charging Mini Folio"

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Geliştirilmiş en işlevsel ve şık şarj istasyonlarından birisi,

Özellikle çok fazla seyahat eden kişiler için artan elektronik kablo karmaşasını çözmek oldukça zordur. Çoğu zaman can sıkıcı durumlar oluşmasına neden olan bu sorunu çözmek için geliştirilmiş bir ürün olan AViiQ Portable Charging Mini Folio, kullanıcıların kablolarını bir arada ve düzenli tutmalarına yardımcı oluyor.
Mobil cihazlar için oldukça başarılı ürünleri olan AViiQ firmasının Portable Charging Mini Folio ismini verdiği yeni şarj istasyonu, öncelikle oldukça şık orijinal İtalyan derisi gövdesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. 184x108x38mm boyutlara ve 408 gram ağırlığa sahip olan ürün, içerisinde 4 adet USB port ve bu portların enerjisi sağlayacak bir adaptör taşıyor. Özel geliştirilen kablo yönetim sistemi ile her şeyin derli toplu yer aldığı modelin iç yüzeyi de oldukça kaliteli bir malzeme kalitesine sahip ve 4 adet USB kabloyu içerisinde taşıyarak hem dağınıklığı önlüyor, hem de kabloların kaybolmasına engel oluyor.
 
Geliştirilmiş en işlevsel ve şık şarj istasyonlarından birisi,
Devamlı olarak seyahat eden ya da akıllı cihazlarının kablolarını bir arada tutmak isteyen kullanıcılar için oldukça faydalı bir ürün olan AViiQ Portable Charging Mini Folio, firmanın resmi sitesi üzerinden üç farklı renk seçeneği ve 100$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmıl tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
Geliştirilmiş en işlevsel ve şık şarj istasyonlarından birisi,

http://www.aviiq.com/collections/frontpage/products/portable-charging-station-mini-folio Yorum Yaz
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jay jay justified 6 yıl en beğenilen
O el nedir ya?
Zarif bir kadın eli falan koysalarmış.
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DH Misafiri 6 yıl
jay jay justified
O el nedir ya?
Zarif bir kadın eli falan koysalarmış.

yalnızsın heralde :D akşam 10 da kadın eli arzulayan bi adam :D
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FERFEROS 6 yıl
Hava alanında falan bomba sanmasınlar bunu.
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smart1978 6 yıl
bataryasının gücü belirtilmemiş. Ben ne yapayım deriden şık ama bataryası düşük kapasiteli ise.
100$ ve deriye odaklanmışsa bataryası düşük kapasitelidir...
Haticeye değil neticeye bakılmalı.
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digimon52 6 yıl
------2si1 varmi bugün lütfen biri cvplasin
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jay jay justified 6 yıl en beğenilen
O el nedir ya?
Zarif bir kadın eli falan koysalarmış.
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Not Afraid 6 yıl
Güzel cihaz
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