Intel, AMD’ye kaybettiği pazar payını doğruladı

Mavi ekip Ryzen işlemcilerin çıkışıyla son yıllarda işlemci pazarında bir hayli zorlanıyor. Düzenlenen etkinlikte Intel’in başkan vekiline yöneltilen sorular dikkat çeken itirafları ortaya çıkardı. Firma pazardaki kötü gidişini doğruladı.
Intel pazar payındaki düşüşü doğruladıCiti Global teknoloji konferasında bir analiste konuşan Jason Grebe her ne kadar AMD’nin ismini kullanmasa da işlemci pazarındaki Pazar payı kaybını doğruladı. Grebe ayrıca Intel’in önümüzdeki dönemde piyasadaki hakimiyetini sürdürmek için daha agresif bir strateji izleyeceğini belirtti.
Ek olarak son 1 yıl içerisinde yaşanan stok sıkıntısına da değinen başkan vekili, bu nedenle uzaklaştıkları giriş segmenti mobil işlemci bazı masaüstü yongalar kaynaklı yaşadıkları kaybı ileride düzelterek daha iddialı bir konuma yükseleceğinin de müjdesini verdi.
https://www.tweaktown.com/news/67513/intel-confirms-indeed-lost-cpu-market-share-amd/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
pazar payı geçişi tolere edilebilir seviyede demek ki.
Nede 2020de son nesil bir sistem toplayacağım 4xxx serisi ve yeni ekran kartlarının performansını bekliyorum
Şuan sistem toplayacaklar direk ryzene yöneliyor. Gayet doğal yani.
i7 8700k 'yı 1700 civarı liraya aldığım zamanda 800-1000 lira bandında r5 3600 olsaydı şüphesiz ryzeni tercih ederdim.