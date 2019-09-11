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Intel, AMD’ye kaybettiği pazar payını doğruladı

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikte yöneltilen sorular ilginç cevaplarla neticelendi. Firma pazarda düşüşünü doğruladı.
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İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Mavi ekip Ryzen işlemcilerin çıkışıyla son yıllarda işlemci pazarında bir hayli zorlanıyor. Düzenlenen etkinlikte Intel’in başkan vekiline yöneltilen sorular dikkat çeken itirafları ortaya çıkardı. Firma pazardaki kötü gidişini doğruladı.
Intel, AMD’ye kaybettiği pazar payını doğruladı

Intel pazar payındaki düşüşü doğruladı

Citi Global teknoloji konferasında bir analiste konuşan Jason Grebe her ne kadar AMD’nin ismini kullanmasa da işlemci pazarındaki Pazar payı kaybını doğruladı. Grebe ayrıca Intel’in önümüzdeki dönemde piyasadaki hakimiyetini sürdürmek için daha agresif bir strateji izleyeceğini belirtti.


Ek olarak son 1 yıl içerisinde yaşanan stok sıkıntısına da değinen başkan vekili, bu nedenle uzaklaştıkları giriş segmenti mobil işlemci bazı masaüstü yongalar kaynaklı yaşadıkları kaybı ileride düzelterek daha iddialı bir konuma yükseleceğinin de müjdesini verdi.

AMD’nin Zen mimarisiyle rekabeti yeniden getirdiği işlemci pazarı son dönemde oldukça hareketli. Bu durumdan yüzü en çok gülen tarafsa kullanıcılar. Umarız piyasadaki rekabet koşulları tırmanarak devam eder. Intel’in ileride nasıl bir yol izleyeceğini zaman gösterecek.

https://www.tweaktown.com/news/67513/intel-confirms-indeed-lost-cpu-market-share-amd/index.html Yorum Yaz
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crazywinner3 53 dk. en beğenilen
Her nesilde yeni anakart isterken güzeldi. İstediği gibi at koşturuyordu intel, iyi oldu.
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Suppordle 6 dk.
Her işlemciye yeni anakart ha, beter ol.
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forvet09 7 dk.
rakip ne kadar güçlenirse güçlensin ruh hastası yapısıyla intel fiyatlarda indirime gitmiyor.
pazar payı geçişi tolere edilebilir seviyede demek ki.
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DH Misafiri 20 dk.
Ülkemizde Amd çok daha uygun ama bazı ülkelerde fiyatlandırma tersi olabiliyor. Nihayet
Nede 2020de son nesil bir sistem toplayacağım 4xxx serisi ve yeni ekran kartlarının performansını bekliyorum
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tokatli6061 39 dk.
AMD nin Athlon64 döneminde elde ettiği pazarı alırken iyiydi. Ele geçirdiği pazarıda üç beş pin ile isim değiştire değiştire soyup soğana çevirdi. Umarım en az %50 %50 ye gelir pazar payları
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Grimaniel 48 dk.
İntelin üst seviye işlemcileri hariç ryzen silip süpürdü i5 ve altını.
Şuan sistem toplayacaklar direk ryzene yöneliyor. Gayet doğal yani.
i7 8700k 'yı 1700 civarı liraya aldığım zamanda 800-1000 lira bandında r5 3600 olsaydı şüphesiz ryzeni tercih ederdim.
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Galatas4ray 48 dk.
Beter ol ulan intel misin tantel misin nesin.
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crazywinner3 53 dk. en beğenilen
Her nesilde yeni anakart isterken güzeldi. İstediği gibi at koşturuyordu intel, iyi oldu.
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