Intel, AMD’ye kaybettiği pazar payını doğruladı

Mavi ekip Ryzen işlemcilerin çıkışıyla son yıllarda işlemci pazarında bir hayli zorlanıyor. Düzenlenen etkinlikte Intel’in başkan vekiline yöneltilen sorular dikkat çeken itirafları ortaya çıkardı. Firma pazardaki kötü gidişini doğruladı.

Intel pazar payındaki düşüşü doğruladı





https://www.tweaktown.com/news/67513/intel-confirms-indeed-lost-cpu-market-share-amd/index.html

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Citi Global teknoloji konferasında bir analiste konuşanher ne kadar AMD’nin ismini kullanmasa da işlemci pazarındaki Pazar payı kaybını doğruladı. Grebe ayrıca Intel’in önümüzdeki dönemdesürdürmek içinbir strateji izleyeceğini belirtti.Ek olarak son 1 yıl içerisinde yaşanan stok sıkıntısına da değinen başkan vekili, bu nedenle uzaklaştıklarıbazıkaynaklı yaşadıkları kaybı ileride düzelterek daha iddialı bir konuma yükseleceğinin de müjdesini verdi.AMD’ninmimarisiyle rekabeti yeniden getirdiğison dönemde oldukça hareketli. Bu durumdan yüzü en çok gülen tarafsa kullanıcılar. Umarız piyasadakitırmanarak devam eder. Intel’in ileride nasıl bir yol izleyeceğini zaman gösterecek.