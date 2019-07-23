Gençlik Bakanlığı'ndan 25 bin TL ödüllü Genç Hackathon yarışması

2019 yılını Gönüllülük Yılı ilan eden Gençlik ve Spor Bakanlığı; gençlerin profesyonel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, inovasyon ve girişimciliğe olan ilgilerini artırmak, üretilen projelerden kazanılacak fayda ile genç istihdamın iyileştirilmesi sağlamak amacıyla "Genç Hackathon" isimli bir yarışma düzenliyor.

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Gönüllülüğün Dijital Hali sloganı ile düzenlenen Genç Hackathon’da gençlerin yaşamlarını kolaylaştıracak, gerçekleştirilen gönüllülük faaliyetlerini iyileştirecek ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençler ile olan iletişimini güçlendirecek dijital çözümler aranacak.

Büyük veri analizi çözümlerinden mobil uygulamalara, artırılmış gerçeklik çözümlerinden web platformlarına kadar tüm kurgunun gençlerin hayal gücüne bırakıldığı Genç Hackathon’a tüm genç takımların katılımı bekleniyor.

Hackathon nedir?

Hackathon, belirlenmiş bir konuda yenilikçi fikri olan takımların; kısıtlı süre ve sabit bir ortam içerisinde iş geliştirme, tasarım ve kodlama yeteneklerini kullanarak projelerini geliştirdikleri yarışma olarak tanımlanıyor. Genç Hackathon’a 14-29 yaş aralığındaki gençler en az 3 en fazla 5 kişilik takımlar halinde başvurabilirler.

Zorunlu olmamakla birlikte takımda bir yazılımcı, bir tasarımcı ve bir iş geliştirici olması tavsiye ediliyor. Genç Hackathon yarışması sonucunda 1. Takım 25.000 TL, 2. Takım 15.000 TL ve 3.Takım 10.000 TL nakit para ödülü kazanacak. 7-8 Eylül'de düzenlenecek etkinlik için son başvuru tarihi 16 Ağustos. Detaylar ve başvuru için kaynak bölümündeki adresi ziyaret edebilirsiniz.

http://e-genc.gsb.gov.tr/EGenc/Content/Hackathon2019