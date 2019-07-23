Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple otomobil projesi için eski Tesla mühendisini bünyesine kattı

Apple otonom araç projesiyle ilgili çalışmalarını büyük bir gizlilik içerisinde sürdürüyor. Şirket daha önce Tesla'da görev almış çok önemli bir mühendisi daha işe aldı.
1 sa.
288
27
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son birkaç yıldır Apple'ın sürücüsüz otomobil projesi üzerinde çalıştığını duyuyoruz. Geçtiğimiz aylarda, şirketin yavaşlayan iPhone satışları nedeniyle otonom araç projesini sonlandırabileceği öne sürülmüştü. Apple henüz bu konuda bir açıklama yapmadığı için ne kadar gerçek olduğunu bilmiyoruz ancak işler planlandığı gibi ilerliyor gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Elektrikli Ford F-150 pickup, 570 tonluk tren vagonlarını çekti"
Bloomberg’in haberine göre Cupertinolu şirket otomobil projesi için bir başka önemli ismi daha işe aldı. Apple, eski Tesla mühendislik yöneticisi Steve MacManus'u bünyesine kattı. Deneyimli mühendisin daha önce Jaguar, Bentley ve Aston Martin gibi otomotiv endüstrisinin öncü şirketlerinde de çalıştığını belirtelim.

Otonom araç projesi tam anlamıyla bir sır

MacManus, Tesla'da otomobillerin iç ve dış mühendisliğinden sorumluydu. Ayrıca iç tasarım konusunda tecrübeli olduğu belirtiliyor. Apple'da hangi görevi üstleneceği belli değil. Bu arada Apple'ın otonom araç projesi üzerindeki sır perdesi de henüz aralanmadı.
Bir ara şirketin kendi otomobili üzerinde çalıştığı söyleniyordu ancak daha sonra otonom araçlara yönelik teknolojiler geliştirdiği belirtildi. Şirket geçen ay otonom araç alanında çalışmalar yürüten Drive.ai isimli şirketi satın aldı. Ayrıca Apple'ın daha önce Tesla'ya “ciddi bir teklif” yaptığı da konuşuluyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-22/apple-hires-tesla-engineer-with-interior-design-experience Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 34 dk. Avrupa Komisyonu’ndan Qualcomm’a 242 milyon Avro ceza 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple otomobil projesi için eski Tesla mühendisini bünyesine kattı Sonraki 2 milyon yıl önceki gen mutasyonu; kalp hastalıklarımızın temelini oluşturuyor 2 sa. Starship ile Super Heavy itici roket, 41 Raptor motoruna sahip olacak 3 sa. Elektrikli Ford F-150 pickup, 570 tonluk tren vagonlarını çekti 3 sa. Pinterest daha çok psikolojik durumunuzla ilgileniyor 4 sa. İnce çerçeveli Honor MagicBook Pro dizüstü modeli duyuruldu 4 sa. Dyson’dan gürültülü el kurutma makineleri araştırmasına yanıt geldi 5 sa. Honor Band 5 duyuruldu. İşte özellikleri ve fiyatı 5 sa. Xiaomi, İzmir'de hızlı başladı | Biz de oradaydık 5 sa. WhatsApp uygulaması KaiOS platformuna geldi 6 sa. Comic-Con 2019'un en çok konuşulan 10 fragmanı 7 sa. Honor 9X ve 9X Pro resmen tanıtıldı 7 sa. Yeni bir köpek balığı türü keşfedildi 8 sa. Hideo Kojima'dan battle royale oyunlarına ilginç eleştiri 8 sa. Çinlilerin Daimler'deki payı büyüyor: Şirketin yüzde 5'i BAIC'e satıldı 9 sa. 2020 yılında çıkacak Apple Watch modelleri MicroLED ekrana sahip olabilir 9 sa. Huawei Mate X daha düşük bir batarya kapasitesi ile gelebilir 10 sa. Microsoft, OpenAI için 1 milyar dolarlık yatırım yaptı 10 sa. Google kullanıcıların "yüz verilerini" 5 dolara satın alıyor 11 sa. Apple, Intel'in modem birimini satın almak için 1 milyar dolar ödeyebilir 13 sa. Fransız mucit, hoverboard'uyla "Fransa'dan İngiltere'ye" uçacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
doğum günüm ama kimse kutlamadı :(
DH Forum
Gümrük vergisiyle tanıştım ve şok oldum
DH Forum
RAM alacaklara kötü haber
DonanımHaber
Puffin OS akıllı telefon pazarında devrim yapma niyetinde
DonanımHaber
Avengers: Endgame, Avatar'ı geçerek tarihin en büyük filmi oldu
DonanımHaber
Resident Evil 6'nın Switch Versionundan 5 Dakikalık Oynanış Vi...
Bölüm Sonu Canavarı
Overwatch'ın Role Queue Sistemi Test Sunucularında Denemeye Aç...
Bölüm Sonu Canavarı
Marvel's Spider-Man En Çok Satan Süper Kahraman Oyunu Olmayı B...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim