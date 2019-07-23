Apple otomobil projesi için eski Tesla mühendisini bünyesine kattı

Son birkaç yıldır Apple'ın sürücüsüz otomobil projesi üzerinde çalıştığını duyuyoruz. Geçtiğimiz aylarda, şirketin yavaşlayan iPhone satışları nedeniyle otonom araç projesini sonlandırabileceği öne sürülmüştü. Apple henüz bu konuda bir açıklama yapmadığı için ne kadar gerçek olduğunu bilmiyoruz ancak işler planlandığı gibi ilerliyor gibi görünüyor.

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Bloomberg’in haberine göre Cupertinolu şirket otomobil projesi için bir başka önemli ismi daha işe aldı. Apple, eski Tesla mühendislik yöneticisi Steve MacManus'u bünyesine kattı. Deneyimli mühendisin daha önce Jaguar, Bentley ve Aston Martin gibi otomotiv endüstrisinin öncü şirketlerinde de çalıştığını belirtelim.

Otonom araç projesi tam anlamıyla bir sır

MacManus, Tesla'da otomobillerin iç ve dış mühendisliğinden sorumluydu. Ayrıca iç tasarım konusunda tecrübeli olduğu belirtiliyor. Apple'da hangi görevi üstleneceği belli değil. Bu arada Apple'ın otonom araç projesi üzerindeki sır perdesi de henüz aralanmadı.

Bir ara şirketin kendi otomobili üzerinde çalıştığı söyleniyordu ancak daha sonra otonom araçlara yönelik teknolojiler geliştirdiği belirtildi. Şirket geçen ay otonom araç alanında çalışmalar yürüten Drive.ai isimli şirketi satın aldı. Ayrıca Apple'ın daha önce Tesla'ya “ciddi bir teklif” yaptığı da konuşuluyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-22/apple-hires-tesla-engineer-with-interior-design-experience