Geniş kişiselleştirme seçenekleriyle dikkat çeken yeni iOS uygulaması: Tick

iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone ve iPod Touch modelleriyle uyumlu olarak hazırlanan ve geliştiricisine göre dünyanın en fazla kişiselleştirme seçeneği sunan yapılacak listesi oluşturma uygulaması olma özelliğini taşıyan Tick, Apple App Store üzerinde kullanıma sunuldu.

Oldukça sade bir ara yüz ile kişilerin yapacakları işler için listeler hazırlamalarına imkan sağlayan Tick, birçok benzerinden sunduğu kişiselleştirme seçenekleri ile ayrılıyor. Bu doğrultuda içerisinde yer alan simgelerin renkleri değiştirilebilen, gündüz ya da geceye özel otomatik olarak değişen temalar içeren ve yazı boyutları direkt olarak kendi içerisinde ayarlanabilen uygulama, AirDrop desteğiyle de hazırlanan listelerin paylaşılmasına imkan sağlayabiliyor.

1.79 TL fiyat etiketiyle satılan Tick uygulamasına buradan ulaşabilir, tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id683780016?mt=8