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Gerçeğinden çok daha hızlı robot örümcek

Doğadan ilham alan robotik uzmanları böceklerin yürüyüş şekillerini inceleyerek en hızlı yürüme metodunu geliştirdi ve gerçek örümcekten daha hızlı örümceğe benzer bir robot geliştirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Gerçeğinden çok daha hızlı robot örümcek
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Dünya nüfusunun yaklaşık %30'unun belirli miktarda örümcek fobisine sahip olduğu düşünülüyor ve bu durum insanlık boyunca sahip olunan en büyük korkulardan biri. Örümceklerin tüyler ürpertici, öngörülemeyen ve genellikle çok hızlı hareket eden varlıklar olduğu göz önüne alındığında, bu durum oldukça mantıklı görünüyor ancak robotik uzmanları, örümcek fobisine sahip olanları daha fazla korkutacak örümcek gibi görünen ancak daha hızlı ve daha verimli hareket eden altı bacaklı bir robot üretmeyi başardılar.

Daha önce de örümcek benzeri robotlar üretilmiş olsa da bu yeni robot sahip olduğu hareket teknolojisiyle diğerlerinden ayrılıyor. Robotu tasarlamak için canlıları dikkatlice inceleyen uzmanlar pek çok böceğin üç ayağının yerde sabit olarak durduğunu ve böcek hareket edeceği zaman diğer ayakların kullanıldığını tespit ettiler. ‘’Üçayak yürüyüşü’’ adı verilen bu sistem böceklerin hem hızlı bir şekilde hareket etmesi hem de dengelerini koruyabilmesi için oldukça elverişli ancak araştırmacılar daha hızlı hareket eden bir robot için farklı yürüyüş tekniklerini keşfetmeye çalıştılar.

En Hızlı Yürüme Metodunu Geliştirdiler 

Ekip, modern böceklerin hareketini doğru bir şekilde tekrarlamak ve sonucu daha da iyileştirmek için böceklerin bilgisayar simülasyon modellerini oluşturdu ve en hızlı yürüyüş metoduna ulaşılacak şekilde yavaş olan yürüme şekillerini bir kenara ayırdı. Tüm bu araştırmanın sonunda ekip doğanın kendi evrimsel tasarımını, aynı anda dört bacağın harekete geçmesine izin veren bir "iki yönlü" yürüyüşle geliştirebileceklerini fark etti ve bu yeni yürüyüş metoduna sahip robotun aynı boyuttaki bir böcekten daha hızlı hareket ettiğini kesin olarak ortaya koydu.

Robot her ne kadar örümceği andırsa da sekiz değil altı ayağa sahip ancak yine de örümcek fobisine sahip kişiler için yeterince ürpertici olabilir. Lausanne, İsviçre'de bulunan bir teknoloji merkezi olan EPFL tarafından üretilen robotların şimdi biyolojik araştırmalar ve insanların çalışmasına müsait olmayan ortamlarda kullanılması düşünülüyor.

Robot örümceğin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

http://bgr.com/2017/02/22/spider-robot-nature/ Yorum Yaz
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emir kustirika 2 yıl en beğenilen
video tırt
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axaxa 2 yıl
Örümcek ajan yani
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Amd64x2 2 yıl
6 tane servoya bakıyor
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fredydexter 2 yıl
watch dogs 2 de bir örümcek robot vardı ama


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Muguroz 2 yıl
EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne) Firma degil, dünyanin önde gelen üniversitelerinden biri.
en.wikipedia.org/...
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Videoda sineklerden esinlenildiği belirtilmiş.
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xmen121 2 yıl
İlginç
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sniper23 2 yıl
Robotların insana benzemesinden daha iyi.
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emir kustirika 2 yıl en beğenilen
video tırt
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