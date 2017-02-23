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Kendi başına kod yazabilen yapay zeka geliştirildi

Microsoft ve Cambridge Üniversitesi, kendi başına kod yazabilen yapay zeka geliştirdiklerini duyurdu. Yazılım, farklı kaynakları inceleyerek kod dizeleri oluşturabiliyor.
2 yıl
6,9b
1
26
Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Kendi başına kod yazabilen yapay zeka geliştirildi
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Microsoft ve Cambridge Üniversitesi’nin ortak çalışmalarıyla kendi başına kod yazabilen bir yapay zeka yazılımı geliştirildi. DeepCoder isimli yazılım, yapılan testlerde basit kod bilgisi ile çözülebilecek sorunların üstesinden gelmeyi başardı.

DeepCoder, kod yazma yeteneğini “sentez” adı verilen yeni bir sisteme borçlu. Bu sistemi kullanan yapay zeka, kod yazmak için farklı kod kaynaklarını inceliyor ve kodlar arasından dilediğini seçiyor. Yapay zeka, ona verilen göreve veya karşılaştığı soruna göre elde ettiği kodları birleştiriyor ve ortaya yeni kod dizelerinin çıkmasını sağlıyor. DeepCoder, kodların ne tür işlevlere sahip olduğunu anlayarak hangi kodu kullanmasının yararlı olabileceğinde karar kılıyor.

DeepCoder’ın bu becerisi, yapay zekanın yaratıcılarından birisi olan Marc Brockschmidt’e göre kod yazmayı bilmeyen kişilerin bile diledikleri şekilde kod yazabilmesini mümkün kılabilir. Bunun yanı sıra yapay zeka, kod tarama hızıyla normal bir insandan kat kat hızlı olduğu için kod yazmayı bilen kişiler tarafından da tercih edilebilir.

DeepCoder’ı kullanışlı kılan özelliklerden birisi de “yapay zeka” olması, yani öğrenebilmesi. Öğrenebilme özelliği, DeepCoder’ın rakiplerine göre çok daha hızlı olmasını sağlıyor. Benzer işlevlere sahip olan yazılımlar ancak dakikalar içerisinde hangi kodların kullanılabileceğini tanımlarken, DeepCoder bir saniyeden daha kısa bir sürede aynı işlevi gerçekleştirebiliyor. Üstelik zaman içerisinde hangi kodların birbiriyle uyumlu olduğunu öğrenebilen yazılım, ne kadar fazla kullanılırsa o kadar hızlanıyor ve gelişiyor.

MIT, 2015 senesinde DeepCoder’e benzer bir yazılım geliştirmişti. Bu yazılım, programların sorunlu kod dizelerini belirliyor ve çalışan programlardan aldığı yeni kodlarla bozuk programı onarabiliyordu. Brockschmidt’e göre bu ve benzer işlevlere sahip olan yazılımların geliştirilmesiyle birçok kişi, parmağını bile oynatmadan dilediği gibi kod yazabilecek.

Programcılar işsiz mi kalacak?

DeepCoder’ın becerileri hakkında konuşan MIT profesörü Armando Solar-Lezama, bu tür yapay zekaların gelişmesiyle kod yazabilme becerisine sahip olan kişilerin sayısının artacağını, fakat programcıların asla işsiz kalmayacağını düşünüyor. Solar-Lezama’nın söylediğine göre DeepCoder, farklı programların kodlarını kullanması nedeniyle şimdilik yeni kodlar üretme, yani yeni programlar yaratma becerisinden yoksun. Proseför, yeni programlar yaratma gibi daha karmaşık ve zorlu görevlerde programcılardan vazgeçilmeyeceğini düşünüyor.

DeepCoder ne zaman kullanıma sunulacak?

Microsoft, yapay zekanın son derece başarılı olmasına rağmen yalnızca birkaç kod dizesi oluşturabildiğini ve düzenleyebildiğini açıkladı. Yeni geliştirildiğinden ötürü karmaşık ve uzun kod dizeleri oluşturabilme becerisine sahip olmayan yazılım, umuyoruz ki en kısa sürede geliştirilecek ve bunları yapabilecek seviyeye ulaşacak.


https://www.newscientist.com/article/mg23331144-500-ai-learns-to-write-its-own-code-by-stealing-from-other-programs/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=news&campaign_id=RSS%7CNSNS-news Yorum Yaz
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mq1n 2 yıl en beğenilen
Skynet is coming
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ozbey08 2 yıl
şimdi hapı yuttuk işte kendi kendine kod yazan yapay zeka insanlığın en büyük düşmanı olabilecek şeydir. bizim sonumuz bu yüzden gelebilir. kendisi için süper yapayzeka sistem yapar ve gerçekten bizden kat ve kat üstün bir şey ortaya çıkar.
şimdi hapı yuttuk işte kendi kendine kod yazan yapay zeka insanlığın en büyük düşmanı olabilecek şeydir. bizim sonumuz bu yüzden gelebilir. kendisi için süper...
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muratkaya 2 yıl ozbey08
ozbey08
şimdi hapı yuttuk işte kendi kendine kod yazan yapay zeka insanlığın en büyük düşmanı olabilecek şeydir. bizim sonumuz bu yüzden gelebilir. kendisi için süper yapayzeka sistem yapar ve gerçekten bizden kat ve kat üstün bir şey ortaya çıkar.

Tam da onu yazacaktım, kod yazabilen bir yapay zeka kendisinden daha gelişmiş bir yapay zeka programlar o da daha gelişmişini. Sadece programcıların işsiz kalması sorunu değil bu bütün mesleklerin sonunu getirebilir, her türlü kabiliyete sahip robot tasarlayabilir. Ex Machina filmindeki gibi insanların zayıflıklarını kullanıp yönetebilir.
ozbey08şimdi hapı yuttuk işte kendi kendine kod yazan yapay zeka insanlığın en büyük düşmanı olabilecek şeydir. bizim sonumuz bu yüzden geleb...
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unflattering 2 yıl
Ben Robot filminin senaryosu gerçek oluyor.
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SiberDayı 2 yıl
Kendi bindiği dalı kesmek budur herhelde yazan developer son işi olacağını bilmiyormu acaba.
gerçi olayı tasarım gibi düşünursek wix falan var kendi websitenizi tasarlayın falan ama bi webmasterin yaptığını karşılayamıyor.
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Mr. Management 2 yıl KaramazovX
Peki tüm bu bilgileri derleyen merkezi bir yapay zeka olsa. Satranç ile başlayıp sıkıldım ben getir tavlayı hele dese


Bahsi geçen insana benzer yapay zeka zaten yakın zamanda olabileceği düşünülmuyor zaten hatırladığım kadarıyla(rakam hakkında yanılıyor olabilirim) kendi kendine ogrenebilen yapay zekalardan en gelişmişi 3 yaşındaki bir insan ile eş değer olduğu tahmin ediliyor. Tabi bu eşlik olayı düşünce kabiliyeti açısından yapılmış yani 3 yaşındaki bir çocuk elindeki tableti
düşürürse kırılabilecegini tahmin ettiği gibi.
Yetişkin bir insanın nasıl düşündüğünü daha biz çözemedik yapay zekaya ne oluyor


Ne zaman ki bir yapay zeka kendi kendine mühendislik yapmaya başlar işte o zaman işler sakat demektir.
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Mr. Management 2 yıl Guest-BF8E9B238
Bkz. Kuantum bilgisayar.
Dijital bitlerinin dışında fiziksel nesneler(atom, elektron proton Vs.) kullanır = Sonsuz olasılık.
Bunun dışında bir yapay zeka tıpkı insan gibi kendi kendine öğrenebilir bkz. DeepMind
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KaramazovX 2 yıl Mr. Management
Henüz insanın bile her bir domainde nasıl karar vermeyi öğrendiğini bulamadık ki bir de bunun için kod yazalım
Artificial general intelligence diye aratın. Aynı sistem hem satranç, hem go hem tavla oynayamıyor. Öyle bir modelleme yok. Henüz yapılmış tatmin edici bir çalışma yok. DeepMind bu konuda en iyi şirketlerden biri o da şu anda kansere tanı koydurmaya çalışıyor. Klasik computer vision olayları. 100.000 etiketli resmi al, modeli eğit. Aynı modele resimden ziyade yazıyla "tamam artık kanseri öğrendin şimdi söyle bakayım bak DNA replikasyonu artmış hücrede glikoz birikmiş sence kanser mi bu?" deme olayı da yok. İnsan gibi öğrenmekten çok uzak. İnsan olsa anlar.
YZ de bulanık sonuçlar üretebiliyor, şu anki haliyle de üretebiliyor yani. 2 şeyden birini seçmesini isterseniz asla birine 1 diğerine 0 demiyor. %78 bu %22 bu diyor genel olarak. Ona biz argmax uyguluyoruz, öyle 1 ve 0'a dönüşüyor. En son karar kılma aşamasında. Baya bir memory kaplasa da şu an elimizde o imkan var yani kuantum süperpozisyonu kullanmaya gerek kalmadan. Asıl sorun o değil, asıl sorun her işe malik olabilecek bir ağın nasıl tasarlanabileceği. Bir model bir kez eğitiliyor ve artık ancak o tip girdilerle o tip çıktılar arasında bağ kurabilecek niteliği oluyor, ötesi değil.
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sniper23 2 yıl
Programcılar işlerine elveda diyebilir.
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s_mail 2 yıl
Programı çalıştırıp şu emri vermek isterdim. HL3 oyunu hazırla.
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astralll 2 yıl
Makinanın öğrenme işi nasıl oluyor? Bunun için akıl gerekmez mi? Veritabanına veri eklemek, ögrenmek mi oluyor?
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Mephalay 2 yıl astralll
Belirli bir zaman icerisinde inceledigi seylerden sonuclara variyor. Diyelim ki senin arabanda otomatik vites var, ama once senden vites atmayi ogreniyor. Sen 2. vitesten 3. vitese gecerken yuksek devirde geciriyorsan o da seni taklit ederek bu sekilde davraniyor. "Ogrenmis" oluyor.

Ya da A noktasinda B noktasina giden arabalari inceleyen bir robot, arabalarin gittigi guzergahta yol oldugunu ogreniyor. 2 sene sonra arabalar aniden farkli bir guzergahtan gitmeye baslarsa "buraya yeni yol yaptilar herhalde" diye ogreniyor. Ama bir kac tane araba yol olmayan yerden giderek sistemi kandirmasin diye bu davranisin tekrar etmesini bekliyor.

Bu sekilde mantik aslinda. Bunlar hep "train" edilerek ogretme ornekleri. Genel olarak seni izleyerek kendini surekli duzeltiyor. google translate senden bir sey ogreniyor, kendini iyilestiriyor. Captcha fotograflarindan bir seyler ogreniyor, vs.
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KaramazovX 2 yıl astralll
Veriyi eklemek + veriden anlam çıkarabilecek sistemi kodlamak şeklinde. Bu projenin de isminin başında "Deep" olduğuna göre muhtemelen deep neural network kullandılar. İnsan beyninin sinir yapısını taklit eden bi sınıflandırma teknolojisi.
Kodları çıktılarıyla birlikte verirseniz çıktılarla girdiler arasındaki kompleks bağı çözüp (train) sonradan sistemi ters çevirince çıktıdan girdiyi (yani kodu) sentezleyebilir hale geliyor. Tabiki çıplak biçimde koddan ziyade akışı modelleyip ona göre düşünmesini sağlamışlar. Öyle ya, eninde sonunda 0-1 arası floating point sayılardan anlıyor sadece bilgisayar (bit hesabından değil machine learning olayından bahsediyorum).
General Adversarial Network olayına bir bakın derim. LSTM'ler de böyle işleri halledebiliyor.
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Virinom 2 yıl
İşin ironisi kendi başına kod yazanların da kodlanması gerekiyor :)
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aozgec 2 yıl
umarım bu gelişmez... düşünsenize her türlü açığı ve gediği bulup sistemleri ele geçirmeye çalışan bir uygulama olabilir...
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OverClocK1ng 2 yıl
Gerçek Skynet in başlangıcı. Bundan önce pek çok zaman Skynet is Coming dedik ama bu tam olarak öyle denilecek türden bir haber...
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