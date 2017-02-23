Kendi başına kod yazabilen yapay zeka geliştirildi

Tam Boyutta Gör

Microsoft ve Cambridge Üniversitesi’nin ortak çalışmalarıyla kendi başına kod yazabilen bir yapay zeka yazılımı geliştirildi. DeepCoder isimli yazılım, yapılan testlerde basit kod bilgisi ile çözülebilecek sorunların üstesinden gelmeyi başardı.

DeepCoder, kod yazma yeteneğini “sentez” adı verilen yeni bir sisteme borçlu. Bu sistemi kullanan yapay zeka, kod yazmak için farklı kod kaynaklarını inceliyor ve kodlar arasından dilediğini seçiyor. Yapay zeka, ona verilen göreve veya karşılaştığı soruna göre elde ettiği kodları birleştiriyor ve ortaya yeni kod dizelerinin çıkmasını sağlıyor. DeepCoder, kodların ne tür işlevlere sahip olduğunu anlayarak hangi kodu kullanmasının yararlı olabileceğinde karar kılıyor.

DeepCoder’ın bu becerisi, yapay zekanın yaratıcılarından birisi olan Marc Brockschmidt’e göre kod yazmayı bilmeyen kişilerin bile diledikleri şekilde kod yazabilmesini mümkün kılabilir. Bunun yanı sıra yapay zeka, kod tarama hızıyla normal bir insandan kat kat hızlı olduğu için kod yazmayı bilen kişiler tarafından da tercih edilebilir.

DeepCoder’ı kullanışlı kılan özelliklerden birisi de “yapay zeka” olması, yani öğrenebilmesi. Öğrenebilme özelliği, DeepCoder’ın rakiplerine göre çok daha hızlı olmasını sağlıyor. Benzer işlevlere sahip olan yazılımlar ancak dakikalar içerisinde hangi kodların kullanılabileceğini tanımlarken, DeepCoder bir saniyeden daha kısa bir sürede aynı işlevi gerçekleştirebiliyor. Üstelik zaman içerisinde hangi kodların birbiriyle uyumlu olduğunu öğrenebilen yazılım, ne kadar fazla kullanılırsa o kadar hızlanıyor ve gelişiyor.

MIT, 2015 senesinde DeepCoder’e benzer bir yazılım geliştirmişti. Bu yazılım, programların sorunlu kod dizelerini belirliyor ve çalışan programlardan aldığı yeni kodlarla bozuk programı onarabiliyordu. Brockschmidt’e göre bu ve benzer işlevlere sahip olan yazılımların geliştirilmesiyle birçok kişi, parmağını bile oynatmadan dilediği gibi kod yazabilecek.

Programcılar işsiz mi kalacak?

DeepCoder’ın becerileri hakkında konuşan MIT profesörü Armando Solar-Lezama, bu tür yapay zekaların gelişmesiyle kod yazabilme becerisine sahip olan kişilerin sayısının artacağını, fakat programcıların asla işsiz kalmayacağını düşünüyor. Solar-Lezama’nın söylediğine göre DeepCoder, farklı programların kodlarını kullanması nedeniyle şimdilik yeni kodlar üretme, yani yeni programlar yaratma becerisinden yoksun. Proseför, yeni programlar yaratma gibi daha karmaşık ve zorlu görevlerde programcılardan vazgeçilmeyeceğini düşünüyor.

DeepCoder ne zaman kullanıma sunulacak?

Microsoft, yapay zekanın son derece başarılı olmasına rağmen yalnızca birkaç kod dizesi oluşturabildiğini ve düzenleyebildiğini açıkladı. Yeni geliştirildiğinden ötürü karmaşık ve uzun kod dizeleri oluşturabilme becerisine sahip olmayan yazılım, umuyoruz ki en kısa sürede geliştirilecek ve bunları yapabilecek seviyeye ulaşacak.

https://www.newscientist.com/article/mg23331144-500-ai-learns-to-write-its-own-code-by-stealing-from-other-programs/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=news&campaign_id=RSS%7CNSNS-news