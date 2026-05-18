Japonya, ayı saldırılarını önlemek için “robot kurtlar” kullanmaya başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Japonya’da son dönemde hızla artan ayı saldırıları, yetkilileri ve vatandaşları sıra dışı teknolojik çözümlere yönlendirmiş durumda. Ülkede vahşi ayıları yerleşim alanlarından uzaklaştırmak için geliştirilen animatronik “Monster Wolf” adlı robot kurtlara olan talep patlama yaşarken üretici firma ise siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

Ohta Seiki şirketinin başkanı Yuji Ohta, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Yeterince hızlı üretemiyoruz” diyerek yoğun talebi doğruladı. Şirketin bu yıl için aldığı sipariş sayısı şimdiden 50 adede ulaştı. Bu rakam, firmanın normal şartlarda bir yıl boyunca ürettiği toplam Monster Wolf miktarına denk geliyor.

Ayı saldırıları rekor seviyeye çıktı

Japonya’da ayı kaynaklı olaylar son yılların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Son verilere göre ülkede geçtiğimiz yıl ayı saldırıları nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, bir önceki yılın ölüm oranının iki katından daha fazla.

Sadece ölümcül saldırılar değil, ayılarla ilgili diğer olaylarda da ciddi artış yaşanıyor. Ülke genelinde kaydedilen ayı görülme ihbarı sayısı yaklaşık 50 bine ulaştı. Bu rakam da önceki rekorun iki katından fazla.

Ölümlü vakaların yanı sıra çok sayıda insanın ağır şekilde yaralandığı ya da kalıcı izler taşıyan saldırılara maruz kaldığı bildiriliyor. Ayrıca ayıların evlere girdiği, okulların çevresinde dolaştığı, kaplıca tesislerindeki turistleri korkuttuğu ve hatta marketlere saldırdığı rapor ediliyor.

Robot kurtlar nasıl çalışıyor?

Tam Boyutta Gör Görünüş olarak vahşi bir kurdu andıran cihaz, yalnızca fiziksel görüntüsüyle değil, kullandığı ses ve ışık efektleriyle de hayvanları korkutmayı hedefliyor.

Şirketin açıklamalarına göre robot kurt, gerçek kurt davranışlarını taklit ediyor ancak bunu daha agresif bir korkutma sistemiyle destekliyor. Cihazda kızılötesi sensörler bulunuyor ve bu sensörler yabani hayvanları tespit ederek sistemi otomatik olarak devreye sokuyor.

Dünyanın en çok milyarder çıkaran üniversiteleri belli oldu 2 gün önce eklendi

Yaklaşık 4 bin doların üzerinde fiyat etiketiyle satılan Monster Wolf, hayvanları uzaklaştırmak için 50 farklı yüksek ses efekti kullanıyor. Sistemde ayrıca parlak kırmızı gözler, mavi alt aydınlatma ve sağa sola hareket eden boyun mekanizması bulunuyor. Böylece gece saatlerinde çok daha ürkütücü bir görünüm oluşturuluyor.

Robotun hareket sistemi ve animasyonları, 12 voltluk otomobil aküsü ile çalışıyor. İsteyen müşteriler için tekerlek sistemi opsiyonel olarak sunulurken güneş paneliyle şarj desteği de eklenebiliyor.

Yoğun siparişler nedeniyle şirketin müşterilere şu anda iki ila üç ay arasında bekleme süresi verdiği belirtiliyor.

Ohta Seiki yalnızca mevcut sistemi üretmekle yetinmiyor. Şirket, yürüyüş yapan kişiler, balıkçılar ve okul çocukları için taşınabilir el tipi bir Monster Wolf modeli üzerinde de çalışıyor.

Bunun yanında firma, ayıları daha erken tespit edebilmek ve caydırıcılığı artırabilmek amacıyla yapay zeka destekli kamera sistemlerini teknolojilerine entegre etmeyi planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Japonya, ayı saldırılarını önlemek için “robot kurtlar” kullanıyo

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: