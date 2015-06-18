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Getty Images, Oculus Rift için 360 derece içerikler sunuyor

3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Getty Images, Oculus Rift için 360 derece içerikler sunuyor
 
Amerika merkezli stok fotoğraf ajansı Getty Images, 2016 yılında raflardaki yerini alacak olan sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift için 360 derece içerikler sunmaya başladı.
Bugünden itibaren hayata geçirilen bu destek sayesinde Oculus Rift sahibi kişiler, Getty Images'in dünyanın farklı yerindeki önemli etkinliklerden yakladığı 360 derecelik fotoğraflar ile oldukça ilginç bir deneyim elde edebilecek. 360 derecelik bu fotoğraflar kafa hareketleriyle içlerinden gezinmeye imkan tanıyacak ve aynı zamanda şimdiden Gear VR Innovator Edition ile Samsung Galaxy S6 ve Galaxy Note 4 akıllı telefon kombinasyonlarıyla da aktif olarak kullanılabilecek.

2012 yılında bu yana 360 derecelik fotoğraflar çeken ve bu açıdan büyük bir arşivi bulunan Getty Images'in konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.slashgear.com/getty-images-will-offer-360-degree-content-for-oculus-17389012/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
savinelli 3 yıl
daha şimdiden destek gelmesi güzel. bu cihazların adaptasyonu kolay olacak gibi. full hd veya 3d tv ler gibi içerik sıkıntısı çekilmeyecek
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