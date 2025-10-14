Giriş
    Google Arama sponsorlu reklamlar elden geçiriliyor

    Google Arama sayfasında listelenen sponsorlu içeriklerin kullanıcıların dikkatini dağıttığını düşünen Google, daha rafine bir tasarım ile diğer bileşenlerin de öne çıkmasını sağlayacak. 

    Google Arama sonuçlarında karşınıza çıkan ve ücretli bir şekilde listelenen sponsorlu içerikler, kullanıcıların yapay zekâ özetlerini hızlı geçmesine neden oluyordu. Gelen geri dönüşler sonrasında bu kısım değişiyor. 

    Google Arama sponsorlu reklamlar

    Yeni güncelleme ile sponsorlu içerikler bir grup halinde sayfanın en üstünde yer alacak. Bir grupta en fazla 4 reklam yer alacak. Grup başlığında sponsor içerik olduğu yüzer bir tasarımda gösterilecek. Duruma göre yapay zekâ özetlerinin altına veya üzerine konumlanacak. Kullanıcılar sponsorlu içerik grubunu geçtikten sonra hepsini saklamak için bir buton görünecek.

    Diğer taraftan arama sonuçlarında çok fazla aşağı inerseniz bu kez en alt kısımda da bir sponsorlu içerik grubu yer alacak. Yine grubu geçtikten sonra saklamak için buton sunulacak. Google bu sayede kullanıcıların sayfalarda daha kolay gezinti yapacağını belirtiyor. Güncelleme hem mobil hem de web uygulamasına sunulacak. 
     

