Google Arama sponsorlu reklamlar elden geçiriliyor

Google Arama sponsorlu reklamlar
Yeni güncelleme ile sponsorlu içerikler bir grup halinde sayfanın en üstünde yer alacak. Bir grupta en fazla 4 reklam yer alacak. Grup başlığında sponsor içerik olduğu yüzer bir tasarımda gösterilecek. Duruma göre yapay zekâ özetlerinin altına veya üzerine konumlanacak. Kullanıcılar sponsorlu içerik grubunu geçtikten sonra hepsini saklamak için bir buton görünecek.
Diğer taraftan arama sonuçlarında çok fazla aşağı inerseniz bu kez en alt kısımda da bir sponsorlu içerik grubu yer alacak. Yine grubu geçtikten sonra saklamak için buton sunulacak. Google bu sayede kullanıcıların sayfalarda daha kolay gezinti yapacağını belirtiyor. Güncelleme hem mobil hem de web uygulamasına sunulacak.