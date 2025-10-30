Chrome, HTTPS uyarılarını artıracak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google, internet güvenliğini artırmak amacıyla Chrome tarayıcısında önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, Ekim 2026 itibarıyla “Her Zaman Güvenli Bağlantılar Kullan” (Always Use Secure Connections) seçeneğini tüm kullanıcılar için varsayılan hale getirecek. Bu adımla birlikte, HTTPS bağlantısı kullanmayan tüm web siteleri Chrome tarafından güvenlik uyarısı ile işaretlenecek.

Halihazırda Chrome, yalnızca yanlış yapılandırılmış HTTPS bağlantılarına sahip sayfalarda “Bağlantınız gizli değil” uyarısını gösteriyor. Ancak yeni dönemde bu uyarılar, hiç HTTPS kullanmayan web sitelerini de kapsayacak. Böylece kullanıcılar, şifreleme içermeyen bağlantılara erişmeye çalıştıklarında açık bir güvenlik uyarısı görecek.

Nisan 2026’da değişiklikler uygulanmaya başlayacak

Tam Boyutta Gör Google, HTTP sayfalarına yönelik ilk güvenlik uyarılarını 2021 yılında kullanıma sunmuştu ancak bu özellik o dönemde isteğe bağlıydı. Bu arada HTTPS ise web siteleriyle yapılan bağlantıyı şifreleyerek kullanıcı verilerinin üçüncü taraflarca ele geçirilmesini engelleyen güvenli bir protokol olarak öne çıkıyor.

Şirketin verilerine göre, bugün yapılan bağlantıların yaklaşık yüzde 95 ila 99’u HTTPS üzerinden gerçekleşiyor. Google, bu yüksek benimseme oranının kalan güvensiz bağlantılara karşı daha güçlü önlemler alınmasını mümkün kıldığını belirtiyor. Ancak Google, güvenli olmayan HTTP bağlantılarının büyük kısmının özel ağlarda kullanılan sitelerden kaynaklandığını da vurguluyor.

Google, HTTPS'yi herkes için varsayılan hale getirmeden önce Nisan 2026’da Gelişmiş Güvenli Tarama (Enhanced Safe Browsing) özelliğini etkinleştiren kullanıcılara bu değişikliği uygulamayı planlıyor. Yeni güvenlik sisteminin devreye girmesiyle birlikte kullanıcılar dilerse bu uyarılar devre dışı bırakarak kapatabilecek.

