Chrome, HTTPS uyarılarını artıracak

Halihazırda Chrome, yalnızca yanlış yapılandırılmış HTTPS bağlantılarına sahip sayfalarda “Bağlantınız gizli değil” uyarısını gösteriyor. Ancak yeni dönemde bu uyarılar, hiç HTTPS kullanmayan web sitelerini de kapsayacak. Böylece kullanıcılar, şifreleme içermeyen bağlantılara erişmeye çalıştıklarında açık bir güvenlik uyarısı görecek.
Nisan 2026’da değişiklikler uygulanmaya başlayacak
Şirketin verilerine göre, bugün yapılan bağlantıların yaklaşık yüzde 95 ila 99’u HTTPS üzerinden gerçekleşiyor. Google, bu yüksek benimseme oranının kalan güvensiz bağlantılara karşı daha güçlü önlemler alınmasını mümkün kıldığını belirtiyor. Ancak Google, güvenli olmayan HTTP bağlantılarının büyük kısmının özel ağlarda kullanılan sitelerden kaynaklandığını da vurguluyor.
Google, HTTPS'yi herkes için varsayılan hale getirmeden önce Nisan 2026'da Gelişmiş Güvenli Tarama (Enhanced Safe Browsing) özelliğini etkinleştiren kullanıcılara bu değişikliği uygulamayı planlıyor. Yeni güvenlik sisteminin devreye girmesiyle birlikte kullanıcılar dilerse bu uyarılar devre dışı bırakarak kapatabilecek.
