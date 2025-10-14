AYM’den “korsan maç yayını” kararı: TFF’nin erişim engeli yetkisi iptal edildi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) futbol müsabakalarını internette yayınlayan internet sitelerine erişimi engelleme yetkisi veren düzenlemeyi iptal etti. AYM kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

AYM kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Temmuz 2026’dan itibaren TFF, korsan maç yayınlayan sitelere mahkeme kararı olmadan erişim engeli getiremeyecek. Korsan yayın yapan sitelerin kapatılması için mahkeme kararı gerekecek.

Yürürlükteki düzenlemede TFF, Türkiye sınırları içindeki müsabakaların internette kaçak bir şekilde yayınlandığının tespiti halinde ilgili yayının yapıldığı siteye veya URL’e erişim engellenmesi kararı verebiliyordu. Teknik olarak ilgili URL’ye erişimin engellenmemesi durumunda ise sitenin tamamına erişimin engellenmesi kararı alınabiliyordu.

TFF’nin erişim engelleme yetkisi neden iptal edildi?

Anayasa Mahkemesi, kararın gerekçesi olarak iki önemli hususa vurgu yaptı.

İnternetin, düşünce ve kanaatlerin açıklanmasında kullanılan etkili bir alanı oluşturduğu anlatılan kararda, düşünce ve kanaatlerin internet üzerinden ifade edilmesinin Anayasa'nın 26. maddesinde belirtilen "düşünce ve kanaatlerin başka yollarla açıklanması" kapsamında kaldığı kaydedildi. Söz konusu kuralın ifade özgürlüğüne sınırlama getirdiği vurgulanan kararda, ifade özgürlüğüne sınırlama getiren düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiğine işaret edildi.

Diğer konu ise yargı kararı olmadan erişimin engellenmesi yetkisinin keyfi uygulamalara karşı herhangi bir önlem içermemesi hakkına oldu.

Kararda, şu değerlendirmeler yer aldı:

“Erişimin engellenmesi kararının hakim veya mahkeme onayına sunulmasına yönelik bir hüküm içermemektedir. İlgili içeriğe veya internet sitesinin tümüne erişimi engelleyecek mercileri belirlemek kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamındadır. Bununla birlikte erişimin engellenmesi gibi ağır bir sınırlama aracının yargısal makamların onayına tabi olmaksızın kullanılması hususunda ilgili mercilere yetki tanıyan düzenlemelerin keyfi uygulamalara karşı önlem içermesi gerekir."

Yasal yayınlar cüzdan boşaltıyor, futbolseverler korsana kaçıyor! 1 ay önce eklendi

Tüm ligleri izlemenin bedeli aylık bin, yıllık 12 bin TL

Futbol yayını yapan platformların artmasıyla birlikte futbol severlerin maçları seyredebilmesi için çok sayıda platforma üye olması gerekiyor. Yasal yayınları tercih eden futbol hayranlarını bu sene yüklü maliyetler bekliyor. Tüm ligleri takip etmek isteyen bir futbol meraklısının 5 farklı platforma üye olması ve ayda yaklaşık 1.000 TL abonelik ücreti ödemesi gerekiyor.

Digiturk Sporun Yıldızı uydudan üyelik paketi 12 taksitle ayda 499 TL’ye satılıyor. S Sport Plus’ın yıllık üyeliği 1.499 TL’ye satılıyor ve aylık hesap yaptığımızda 125 TL’ye denk geliyor Tivibu Spor’u Türk Telekom internetiyle beraber avantajlı şekilde alabilirsiniz ancak sadece Tivibu almak isterseniz ayda 125 TL'lik ücret bizleri karşılıyor. TRT’nin Tabii Spor kanallarını izlemek için Tabii Premium paketine üye olmalısınız. Bu paket aylık 99 TL olarak ücretlendiriliyor. D-Smart’ın spor kanalları içeren Aile Spor paketinin abonelik ücreti ise ayda 139 TL.

Maç yayın platformlarının üyelik ücreti ne kadar?

Digiturk: 499 TL

S Sport Plus: 125 TL

Tivibu Spor: 125 TL

Tabii Spor: 99 TL

D-Smart: 139 TL

Aylık Toplam: 987 TL

Yıllık Toplam: 11.844 TL

