İTO Başkanı yurtdışı alışverişi hedef aldı: Gümrüksüz olması rekabete darbe

“Gümrüksüz alışveriş kaldırılmalı!”
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üst sınırı 30 Euro olan gümrüksüz yurtdışı alışveriş olanağının kesinlikle kaldırılması ve bireylerin ithal ettiği her ürüne gümrük vergisi uygulanması gerektiğini dile getirdi.
Avdagiç; Çin’in 2024 yılında 3.5 trilyon dolar ihracat yaptığını, bunun önümüzdeki 15-20 yılda 5-6 trilyon dolara çıkacağını ifade ederken bu miktarın yüzde 35’ini yani 2 trilyon dolarını B2C yani doğrudan firmadan tüketiciye satışların oluşturacağını kaydetti.
Çin'den bireysel ithalat olarak gelen bazı ürünleri bir tüccar ithalatçının getirmesi durumunda gümrüğe takılacağını söyleyen Avdagiç, Çinli Temu, Shein gibi e-ticaret sitelerinden alışverişin şahsi ihtiyaç olarak kabul edilse de artık ticarileşmeye başladığını ve bunun da büyük tehlike oluşturduğunu, buna mutlaka önlem alınması gerektiğini dile getirdi.
