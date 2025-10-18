Giriş
    İTO Başkanı yurtdışı alışverişi hedef aldı: Gümrüksüz olması rekabete darbe

    Temu, Aliexpress, Shein gibi Çinli e-ticaret sitelerinden 30 Euro sınırına kadar gümrüksüz olarak getirilen ürünlere İstanbul Ticaret Odası Başkanı itiraz etti. 

    Yurt dışı alışveriş Tam Boyutta Gör
    Türk tüketicilerin yurt içindeki ürünlerin alternatifini daha uygun fiyatlara bulabildiği Çin ağırlıklı yurt dışı alışveriş konusu yıllardır ülke gündemini meşgul ediyor. Cari açığı etkilediği gerekçesiyle AB dışı ülkelerden gümrüksüz kişisel ithalat sınırı 30 Euro seviyesine kadar düşürülmüş ve vergiler de yüzde 60 seviyesine kadar çıkmıştı. 

    “Gümrüksüz alışveriş kaldırılmalı!”

    İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üst sınırı 30 Euro olan gümrüksüz yurtdışı alışveriş olanağının kesinlikle kaldırılması ve bireylerin ithal ettiği her ürüne gümrük vergisi uygulanması gerektiğini dile getirdi. 

    Avdagiç; Çin’in 2024 yılında 3.5 trilyon dolar ihracat yaptığını, bunun önümüzdeki 15-20 yılda 5-6 trilyon dolara çıkacağını ifade ederken bu miktarın yüzde 35’ini yani 2 trilyon dolarını B2C yani doğrudan firmadan tüketiciye satışların oluşturacağını kaydetti. 

    Çin’den bireysel ithalat olarak gelen bazı ürünleri bir tüccar ithalatçının getirmesi durumunda gümrüğe takılacağını söyleyen Avdagiç, Çinli Temu, Shein gibi e-ticaret sitelerinden alışverişin şahsi ihtiyaç olarak kabul edilse de artık ticarileşmeye başladığını ve bunun da büyük tehlike oluşturduğunu, buna mutlaka önlem alınması gerektiğini dile getirdi. 

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 16 saat önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 1 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

