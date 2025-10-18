İTO Başkanı yurtdışı alışverişi hedef aldı: Gümrüksüz olması rekabete darbe

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Türk tüketicilerin yurt içindeki ürünlerin alternatifini daha uygun fiyatlara bulabildiği Çin ağırlıklı yurt dışı alışveriş konusu yıllardır ülke gündemini meşgul ediyor. Cari açığı etkilediği gerekçesiyle AB dışı ülkelerden gümrüksüz kişisel ithalat sınırı 30 Euro seviyesine kadar düşürülmüş ve vergiler de yüzde 60 seviyesine kadar çıkmıştı.

“Gümrüksüz alışveriş kaldırılmalı!”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üst sınırı 30 Euro olan gümrüksüz yurtdışı alışveriş olanağının kesinlikle kaldırılması ve bireylerin ithal ettiği her ürüne gümrük vergisi uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Yurt dışı alışveriş limiti düşürüldü: Gümrük vergileri arttı 1 yıl önce eklendi

Avdagiç; Çin’in 2024 yılında 3.5 trilyon dolar ihracat yaptığını, bunun önümüzdeki 15-20 yılda 5-6 trilyon dolara çıkacağını ifade ederken bu miktarın yüzde 35’ini yani 2 trilyon dolarını B2C yani doğrudan firmadan tüketiciye satışların oluşturacağını kaydetti.

Çin’den bireysel ithalat olarak gelen bazı ürünleri bir tüccar ithalatçının getirmesi durumunda gümrüğe takılacağını söyleyen Avdagiç, Çinli Temu, Shein gibi e-ticaret sitelerinden alışverişin şahsi ihtiyaç olarak kabul edilse de artık ticarileşmeye başladığını ve bunun da büyük tehlike oluşturduğunu, buna mutlaka önlem alınması gerektiğini dile getirdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Yurt dışı alışveriş limitine tepkiler büyüyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: