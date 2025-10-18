Organize İşler dizisinden ilk tanıtım videosu geldi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Türk sinema tarihinin en başarılı komedi serileri arasında yer alan Organize İşler, yoluna dizi olarak devam ediyor. Netflix platformunda yayınlanacak olan dizinin çekimleri başlarken ilk tanıtım videosu da geldi.

Organize İşler dizisi ilk fragman

Organize İşler: Karun Hazinesi adını taşıyan dizinin tanıtım fragmanı biraz daha oyuncu tanıtımı şeklinde olmuş. Kapalı Çarşı’nın çatısında yapılan çekimlerde 2019 yılındaki film dahil eski ve yeni pek çok oyuncu göze çarpıyor.

Organize İşler dizisinin oyuncu kadrosu açıklandı 1 ay önce eklendi

Dizide Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu ve Ekin Türkmen’in rol alacağı daha önce açıklanmıştı. Fragmanda Menderes Samancılar, Şükran Ovalı, Onur Akbay ve Ersin Korkut da dikkat çekiyor. Dizinin gelecek yıl yayınlanması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: