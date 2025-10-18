Organize İşler dizisinden ilk tanıtım videosu geldi

Organize İşler dizisi ilk fragman
Organize İşler: Karun Hazinesi adını taşıyan dizinin tanıtım fragmanı biraz daha oyuncu tanıtımı şeklinde olmuş. Kapalı Çarşı’nın çatısında yapılan çekimlerde 2019 yılındaki film dahil eski ve yeni pek çok oyuncu göze çarpıyor.
Dizide Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu ve Ekin Türkmen’in rol alacağı daha önce açıklanmıştı. Fragmanda Menderes Samancılar, Şükran Ovalı, Onur Akbay ve Ersin Korkut da dikkat çekiyor. Dizinin gelecek yıl yayınlanması bekleniyor.
robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi
Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.