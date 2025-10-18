Giriş
    Organize İşler dizisinden ilk tanıtım videosu geldi

    Organize İşler: Karun Hazinesi adıyla Netflix platformunda yayınlanacak dizinin tanıtım fragmanı geldi. Şampiyonlar Ligi tanımı yapılan fragmanda oyuncu kadrosu tanıtılıyor.

    Organize İşler: Karun Hazinesi Tam Boyutta Gör
    Türk sinema tarihinin en başarılı komedi serileri arasında yer alan Organize İşler, yoluna dizi olarak devam ediyor. Netflix platformunda yayınlanacak olan dizinin çekimleri başlarken ilk tanıtım videosu da geldi. 

    Organize İşler dizisi ilk fragman

    Organize İşler: Karun Hazinesi adını taşıyan dizinin tanıtım fragmanı biraz daha oyuncu tanıtımı şeklinde olmuş. Kapalı Çarşı’nın çatısında yapılan çekimlerde 2019 yılındaki film dahil eski ve yeni pek çok oyuncu göze çarpıyor. 

    Dizide Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu ve Ekin Türkmen’in rol alacağı daha önce açıklanmıştı. Fragmanda Menderes Samancılar, Şükran Ovalı, Onur Akbay ve Ersin Korkut da dikkat çekiyor. Dizinin gelecek yıl yayınlanması bekleniyor. 

    LastStand 13 saat önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 1 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

