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Gibson'dan elektronik enstrümanlara yönelik dijital kayıt cihazı Memory Cable

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Gibson'dan elektronik enstrümanlara yönelik dijital kayıt cihazı Memory Cable

ABD merkezli elektro gitar ve akustik gitar üreticisi Gibson, elektronik enstrümanlardan ses kaydı yapabilmeyi kolaylaştıracak yeni bir kablo içi çözümünü duyurdu. 

Memory Cable adındaki entegre ses kaydedici çözümü için Gibson, bu konuda uzman Tascam firması ile ortaklığa gitti. Memory Cable entegre bir ses kaydedici barındıran 1/4-inçlik bir enstrüman kablosu ve gitar, bass, davul, klavye gibi ürünler için CD kalitesinde ses kaydı yapabiliyor.  

Memory Cable kayıt için microSD kart kullanıyor ve paket içerisinde 5 metrelik kablo ile 4GB boyutunda microSD kart veriliyor. Memory Cable 44.1kHz/16-bit çözünürlükte kayıt yapabiliyor ve 13 saat kullanım süresi sunuyor. Müzikseverler bu sayede herhangi bir ek aparata gerek duymadan kolayca çalışmalarını harici hafıza kartlarına kaydedebiliyor. 

İstenirse kablo ile enstrüman bilgisayara da bağlanabiliyor ve belleği kullanmadan doğrudan bilgisayara da kayıt yapılabiliyor. Memory Cable 15 Mayıs itibariyle 100$ seviyesinden satışa sunulacak. 

http://www2.gibson.com/Memory-Cable.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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SteveMeade 5 yıl
Boyutuna göre iyi süre 13 saat
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retired guy 5 yıl
Çok iyi de pahalı be. 210 liradan fazla olacak TR fiyatı.
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ShaG 5 yıl
İlginçmiş.
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bodyman700 5 yıl
hem kayıt, hemde bilgisayarı amfi gibi kullanmak iyi olur ama fiyat pahalı gibi geldi. amatör müzisyenler sevecek bu aleti :)
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assasin34 5 yıl
3.yorum.
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ssbrutality 5 yıl
Süper.
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Aradesh 5 yıl
Harika
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