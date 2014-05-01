Gibson'dan elektronik enstrümanlara yönelik dijital kayıt cihazı Memory Cable





ABD merkezli elektro gitar ve akustik gitar üreticisi Gibson, elektronik enstrümanlardan ses kaydı yapabilmeyi kolaylaştıracak yeni bir kablo içi çözümünü duyurdu.





Memory Cable adındaki entegre ses kaydedici çözümü için Gibson, bu konuda uzman Tascam firması ile ortaklığa gitti. Memory Cable entegre bir ses kaydedici barındıran 1/4-inçlik bir enstrüman kablosu ve gitar, bass, davul, klavye gibi ürünler için CD kalitesinde ses kaydı yapabiliyor.





Memory Cable kayıt için microSD kart kullanıyor ve paket içerisinde 5 metrelik kablo ile 4GB boyutunda microSD kart veriliyor. Memory Cable 44.1kHz/16-bit çözünürlükte kayıt yapabiliyor ve 13 saat kullanım süresi sunuyor. Müzikseverler bu sayede herhangi bir ek aparata gerek duymadan kolayca çalışmalarını harici hafıza kartlarına kaydedebiliyor.





İstenirse kablo ile enstrüman bilgisayara da bağlanabiliyor ve belleği kullanmadan doğrudan bilgisayara da kayıt yapılabiliyor. Memory Cable 15 Mayıs itibariyle 100$ seviyesinden satışa sunulacak.

http://www2.gibson.com/Memory-Cable.aspx