    Roborock’un yeni süpürge modelleri Türkiye’de satışa çıktı

    Roborock, ülkemizdeki ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor. Yeni robot süpürge, dikey süpürge ve ıslak-kuru temizlik ürünlerini Türkiye'de satışa sundu.    

    Akıllı temizlik ürünleriyle öne çıkan Roborock, dün İstanbul’da gerçekleştirdiği lansmanla 8 yeni ürününü tanıttı. Yeni ürünler arasında robot süpürge, şarjlı dikey süpürge ve ıslak-kuru süpürge modelleri yer alıyor. Yeni modeller Türkiye’de satışa çıktı.

    Roborock’un yeni robot süpürgeleri

    Roborock’un üst seviye robot süpürge ailesi Saros’a yeni modeller eklendi. Yeni modeller StarSight Otonom Sistem 2.0 teknoloji sayesinde daha hızlı haritalama, daha hassas pozisyon alma ve egelleri daha doğru tanıma yeteneğiyle dikkat çekiyor.

    Saros 20 modeli 36.000 Pa HyperForce emiş gücü, 8,8 cm’ye kadar eşik atlama yeteneği, FlexiArm ile kenarlara uzanma kabiliyeti ve 100c sıcak suyla paspas temizleme özelliği ile geliyor.

    Saros 20 Sonic modeli, Saros 20’nin navigasyon ve emiş özelliklerine ek olarak 4000 titreşim/dakika sonic paspas teknolojisi, 1,75 kat artırılmış paspaslama basıncı, köşelere %27 daha geniş uzanma yeteneği ve bağımsız paspas yıkama temizliği ile öne çıkıyor.

    Qrevo ailesinin yeni üyesi Qrevo Curv 2 Flow ise SpiraFlow kendi kendini temizleyen rulo paspas sistemi, kenarlara %100 erişim sağlayan yapısı ve 10 mm’den daha yakın temizlik kabiliyetiyle özellikle ulaşılması zor alanlarda etkin performans sunarak sistemin tamamlayıcı unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

    • Roborock Saros 20 Akıllı Robot Süpürge: 89.999 TL
    • Roborock Saros 20 Sonic Akıllı Robot Süpürge: 89.999 TL
    • Roborock Qrevo Curv 2 Flow Akıllı Robot Süpürge: 69.999 TL

    Roborock’un yeni şarjlı dikey süpürgeleri

    Yeni Roborock H60, hafif yapısıyla öne çıkarken ve H60 Hub Ultra modeli yüksek performansıyla öne çıkıyor. H60 modeli 115 AW, H60 Hub Ultra modeli 210 AW emiş gücü ve 7200 vuruş/dk fırça teknolojisine sahip. Işıklı temizlik başlığı tozları açığa çıkarıyor. Ergonomik tasarımı ve çoklu başlık seçenekleriyle geliyor. Hub 60 Ultra modellerinde şarj ve otomatik çöp boşaltma istasyonu mevcut.
    • Roborock H60 Kablosuz Dikey Süpürge: 14.999 TL
    • Roborock H60 Hub Ultra Kablosuz Dikey Süpürge: 20.999 TL

    Islak-kuru temizlik ürünleri

    Roborock’un F25 Serisi, ıslak ve kuru temizlik süreçlerini tek bir deneyimde birleştiriyor.
    Serinin öne çıkan modeli F25 Ultra, VaporFlow ve WaveFlow teknolojileri sayesinde yüksek sıcaklık destekli buhar ve sıcak su ile derinlemesine temizlik sunarken, güçlü emiş performansı ile günlük kullanımda yüksek verim sağlıyor. 

    180° yatabilen başlık yapısı ve yapay zekâ destekli SlideTech 2.0 sistemi sayesinde özellikle mobilya altı gibi ulaşılması zor alanlarda etkin bir temizlik sağlanıyor. Kendi kendini temizleyen ve kurutan sistemleriyle F25 Ultra, kullanıcı müdahalesini minimuma indirerek temizlik süreçlerini daha pratik hale getiriyor. F25 Ace Combo ise modüler yapısı sayesinde farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayarak tek cihazla çok yönlü temizlik imkânı sunuyor.

    • Roborock F25 Ultra: 27.000 TL
    • Roborock F25 Ace Combo: 25.999 TL
