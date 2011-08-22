Gigabyte 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 modelini kullanıma sunuyor

Nvidia'nın Kepler mimarisini kullanan yeni nesil ekran kartlarının 2012 öncesinde çıkmayacağını duyurmasıyla birlikte, üreticiler var olan modellerin yeni versiyonlarını hazırlamak üzere çalışmalarına hız vermiş durumdalar. İşte onlardan biri olan Gigabyte da yüksek bellek kapasitesiyle öne çıkan GTX 580 modelini kullanıma sunuyor.

Nvidia'nın referans tasarımlı GeForce GTX 580 modeli 1.5GB GDDR5 bellek ile gelirken, Gigabyte'ın yeni modelinde ise 3GB GDDR5 bellek bulunuyor.40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3 milyardan fazla transistör içeren GF110 grafik yongasından güç alan ekran kartına yüksek soğutma performansı sunan WindForce 3X soğutucusu eşlik ediyor.

PWM kontrollü üç adet fana ve üç adet bakır ısı borusuna sahip olan Vapor Chamber tabanlı soğutucu ile hız aşırtma konusunda da iddialı olan ekran kartı aynı zamanda Ultra Durable VGA konsepti kapsamında yüksek kaliteli komponentler kullanıyor. 512 paralel işlem birimine ve 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kart standart saat hızlarında çalışıyor.

Grafik işlem birimi 772MHz, paralel işlemcileri 1544MHz ve bellekleri de 4008MHz'de görev yapan 3GB GDDR5 bellekli GTX 580, çoklu GPU kurulumu yapmak isteyenler için SLI desteği de sunuyor. PhysX, CUDA ve 3DVision teknolojilerini de bünyesinde barındıran ekran kartı, görüntü aktarımı içinse iki adet DVI ve bir adet mini HDMI konnektörlerini kullanıyor.

Gigabyte'ın GV-N580UD-3GI kod adını taşıyan yeni kartı için 456€ seviyesinden ön-sipariş alınıyor.