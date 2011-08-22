Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 modelini kullanıma sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,7b
1
18
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gigabyte 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 modelini kullanıma sunuyor
Tam Boyutta Gör
Nvidia'nın Kepler mimarisini kullanan yeni nesil ekran kartlarının 2012 öncesinde çıkmayacağını duyurmasıyla birlikte, üreticiler var olan modellerin yeni versiyonlarını hazırlamak üzere çalışmalarına hız vermiş durumdalar. İşte onlardan biri olan Gigabyte da yüksek bellek kapasitesiyle öne çıkan GTX 580 modelini kullanıma sunuyor.
Nvidia'nın referans tasarımlı GeForce GTX 580 modeli 1.5GB GDDR5 bellek ile gelirken, Gigabyte'ın yeni modelinde ise 3GB GDDR5 bellek bulunuyor.40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3 milyardan fazla transistör içeren GF110 grafik yongasından güç alan ekran kartına yüksek soğutma performansı sunan WindForce 3X soğutucusu eşlik ediyor.
PWM kontrollü üç adet fana ve üç adet bakır ısı borusuna sahip olan Vapor Chamber tabanlı soğutucu ile hız aşırtma konusunda da iddialı olan ekran kartı aynı zamanda Ultra Durable VGA konsepti kapsamında yüksek kaliteli komponentler kullanıyor. 512 paralel işlem birimine ve 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kart standart saat hızlarında çalışıyor.
Grafik işlem birimi 772MHz, paralel işlemcileri 1544MHz ve bellekleri de 4008MHz'de görev yapan 3GB GDDR5 bellekli GTX 580, çoklu GPU kurulumu yapmak isteyenler için SLI desteği de sunuyor. PhysX, CUDA ve 3DVision teknolojilerini de bünyesinde barındıran ekran kartı, görüntü aktarımı içinse iki adet DVI ve bir adet mini HDMI konnektörlerini kullanıyor.
Gigabyte'ın GV-N580UD-3GI kod adını taşıyan yeni kartı için 456€ seviyesinden ön-sipariş alınıyor.
Gigabyte 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 modelini kullanıma sunuyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tobepeople 8 yıl
bir ekrankartında 3 olmazsa olmaz kural vardır 1-ram, 2-fan ,3-boyut bunda hepsinden fazlasıyla var kaçırmayın 3 adet ram ve 3 adet fan ayrıcada büyük ideal ekran kartı bu olsa gerek :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PROOF# 8 yıl
772 mhz, Gigabayte alsın kendisi kullansın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nipalensis 8 yıl
EyeFinity için çok güzel bir ekran kartı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cenkyyy 8 yıl Nipalensis
Nipalensis

EyeFinity için çok güzel bir ekran kartı.


hönk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 8 yıl
Quad sli gtx 580 = 12gb ekran kartı pehey pehey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veto1214 8 yıl
GB Mb bilmemde soğutucu guzelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vernoncougar 8 yıl
Basarılı bır kart, alacak olanlar gule gule kullansın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 8 yıl
Genelde teknoloji ilerledikçe ürünlerin küçüldüğünü görürüz, ama bu durum ekran kartları için geçerli değil nedense
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sajuuk 8 yıl

Bl00dyHell

Genelde teknoloji ilerledikçe ürünlerin küçüldüğünü görürüz, ama bu durum ekran kartları için geçerli değil nedense



Cep telefonları içinde öyle. Eğer ekran kartlarına bazı "işlemci" özelliklerini vermeseydik, ve görüntü piyasası gelişmeseydi, gittikçe küçülürdü ancak yapacağı işlem artınca onlarda büyüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 8 yıl Bl00dyHell
Bl00dyHell

Genelde teknoloji ilerledikçe ürünlerin küçüldüğünü görürüz, ama bu durum ekran kartları için geçerli değil nedense



Bu ekran kartının uzunluğu yaklaşık 282 mm olması lazım. Çok büyük değil muadillerine göre. Mesela AMD 5970 305 mm idi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
righteous 8 yıl
Para tuzaklarından biri daha....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zeytinbey 8 yıl
2012 ye kadar yeni mimaride kartlar gelmeyeceği kesinleştikten sonra 3 gb ram'li gtx 580lerin sayısında artış oldu bir anda, hayırlısı ne diyelim, gtx 580 'den epey ekmek yiyecek nvidia ve iş ortakları anlaşılan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İstan34bul 8 yıl
En çok allanıp pullanan ve piyasaya sürülen kart gtx580 oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 8 yıl
Can_R6
acaba bu kart pcıe 2.0 desteklimi ?

Şaka yapıyorsun galiba, dimi? PCI 2.0 özellikli zaten. Bu kadar pahalı bir parçanın son teklonojik gelişmelerden mahrum olması düşünülemez zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emrebo 8 yıl

bocekgrafik

Can_R6

acaba bu kart pcıe 2.0 desteklimi ?


Şaka yapıyorsun galiba, dimi? PCI 2.0 özellikli zaten. Bu kadar pahalı bir parçanın son teklonojik gelişmelerden mahrum olması düşünülemez zaten.


Arkadaş Pci-ex 3.0 mı yoksa 2.0 destekli mi diye sormak istemiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Can_R6 8 yıl
acaba bu kart pcıe 2.0 desteklimi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10695 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, gigabyte ve geforce
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android Oyunları -23- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim