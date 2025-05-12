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    Çıkmadan iptal edilen Titan ADA test edildi: RTX 4090'dan güçlü

    Nvidia tarafından iptal edilen RTX Titan'a ait test sonuçları ortaya çıktı. İşte RTX 4090'dan daha güçlü çekirdek yapısı, çift güç girişi ve 48 GB GDDR6X belleğiyle RTX Titan...

    Çıkmadan iptal edilen Titan ADA test edildi: RTX 4090'dan güçlü Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık üç yıl önce, dünyanın en güçlü ekran kartı olarak tanıtılan Titan ADA RTX modeli sürpriz bir şekilde iptal edilmişti. Son olarak Titan Ada, Der8auer tarafından canlı olarak test edildi. Peki rafa kaldırılan model, RTX 4090'a karşı neler sunuyor? İşte tasarımı ve teknik yapısıyla Titan Ada hakkında tüm detaylar...

    GeForce RTX 4090'dan hızlı

    Paylaşılan detaylara göre Titan Ada modeli, neredeyse tamamlanmış bir ürün izlenimi veriyor. Kartın üzerinde 18.432 CUDA çekirdeğine sahip tam AD102 GPU yer alıyor. Bu da, RTX 4090’dan %12 daha fazla. Ayrıca 48 GB GDDR6X bellekle gelen kart, 384 bit bellek veri yolu sunuyor. Soğutma bloğu tasarımı ise dört slot kaplayan geniş yapısıyla hem TITAN hem de RTX 50 Founders Edition prototiplerini anımsatıyor.

    Çıkmadan iptal edilen Titan ADA test edildi: RTX 4090'dan güçlü Tam Boyutta Gör
    Güç bölümünde ise iki adet 16 pin güç konnektörü kullanan model, muhtemelen 600W üzeri bir tüketim hedeflenerek tasarlanmış. Ancak testlerde bu seviyeye ulaşılamıyor. Yine de elde edilen sonuçlar umut verici. RTX 5090'a göre yalnızca %11 daha yavaş kalan kart, Speed Way testinde RTX 4090'ı %7 geride bırakıyor. Cyberpunk gibi oyunlarda ise %22'ye kadar daha güçlü.

    Şu an için kartın kaynağı tam olarak bilinmiyor. NVIDIA'dan doğrudan mı sızdırıldı yoksa özel bir mühendislik örneği mi olduğu net değil. Ancak çalışır ve kullanıma hazır bir durumda olduğunu biliyoruz. Der8auer’in ilerleyen dönemlerde soğutma çözümü ve güç devresi tasarımıyla ilgili iki ayrı video daha paylaşması bekleniyor.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 3 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 1 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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