Çıkmadan iptal edilen Titan ADA test edildi: RTX 4090'dan güçlü

GeForce RTX 4090'dan hızlı
Paylaşılan detaylara göre Titan Ada modeli, neredeyse tamamlanmış bir ürün izlenimi veriyor. Kartın üzerinde 18.432 CUDA çekirdeğine sahip tam AD102 GPU yer alıyor. Bu da, RTX 4090’dan %12 daha fazla. Ayrıca 48 GB GDDR6X bellekle gelen kart, 384 bit bellek veri yolu sunuyor. Soğutma bloğu tasarımı ise dört slot kaplayan geniş yapısıyla hem TITAN hem de RTX 50 Founders Edition prototiplerini anımsatıyor.
Şu an için kartın kaynağı tam olarak bilinmiyor. NVIDIA'dan doğrudan mı sızdırıldı yoksa özel bir mühendislik örneği mi olduğu net değil. Ancak çalışır ve kullanıma hazır bir durumda olduğunu biliyoruz. Der8auer’in ilerleyen dönemlerde soğutma çözümü ve güç devresi tasarımıyla ilgili iki ayrı video daha paylaşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli