Resmi: AMD Radeon RX 9000 serisi Mart ayında çıkacak

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Tam Boyutta Gör AMD, CES 2025’te Radeon RX 9000 serisini duyurmuş ancak herhangi bir detay vermemişti. Şimdi ise firma, RDNA 4 mimarisine dayalı yeni nesil Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarının Mart ayında piyasaya çıkacağını resmen onayladı. Firma, halen satışa çıkacak modellerin tamamını açıklamadı ancak ilk kartlar Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 olacaktır.

RX 9000 serisi çıkış tarihi açıklandı

AMD Radeon RX 9000 serisi, Mart 2025 tarihinde piyasaya girmiş olacak. AMD'nin üst düzey yöneticilerinden David McAfee, bu tarihi açıklarken aynı zamanda hem donanım hem de yazılım tarafında her şeyin yolunda gittiğini belirtti.

Daha önceki söylentilerde AMD’nin kartları en azından bu ay içinde tanıtacağı söyleniyordu; AMD, bu iddiayı hiçbir zaman doğrulamamıştı. Öte yandan firma, kartların birinci çeyrekte satışa çıkacağını zaten slaytlarda göstermişti. Dolayısıyla çeyreğin sonu da olsa bu tarihe uyulmuş olunacak. Slayt demişken, listelenen üreticiler kısmında MSI'ın olmaması dikkatinizi çekti mi?

Tam Boyutta Gör Ek olarak Mart ayında yapılacak çıkış da bir yandan yaşanan bir gecikmeye işaret ediyor olabilir. Gecikmenin ardında, AMD'nin rekabetçi fiyatlandırma ve ürün konumlandırma stratejilerinde yaptığı değişiklikler olduğu düşünülüyor. Radeon RX 9070 XT’nin performansı için söylenenler biraz karışık. Ancak bazılarına göre kart RTX 4070 Ti veya RTX 4080 seviyesinde, bazılarına göre ise RTX 5070 veya RTX 5070 Ti seviyesinde. Bu arada Nvidia tarafında kartlar Şubat ayından itibaren satışa çıkmaya başlıyor.

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AMD, bu rekabette avantaj sağlamak için ekran kartlarını yüksek performanslı Ryzen 9 9000X3D işlemcileriyle paketleyerek satışa sunmayı planlıyor olabilir. Ayrıca AMD, yeni nesil FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) teknolojisini de tanıtmıştı. DLSS 4 ile rekabet edecek bu teknoloji, RDNA 4 tabanlı ekran kartlarıyla optimize edilmiş şekilde çalışacak.

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Beklenen AMD Radeon RX 9000 serisi Mart ayında çıkacak