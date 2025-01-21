Resmi: AMD Radeon RX 9000 serisi Mart ayında çıkacak

RX 9000 serisi çıkış tarihi açıklandı
AMD Radeon RX 9000 serisi, Mart 2025 tarihinde piyasaya girmiş olacak. AMD'nin üst düzey yöneticilerinden David McAfee, bu tarihi açıklarken aynı zamanda hem donanım hem de yazılım tarafında her şeyin yolunda gittiğini belirtti.
Daha önceki söylentilerde AMD’nin kartları en azından bu ay içinde tanıtacağı söyleniyordu; AMD, bu iddiayı hiçbir zaman doğrulamamıştı. Öte yandan firma, kartların birinci çeyrekte satışa çıkacağını zaten slaytlarda göstermişti. Dolayısıyla çeyreğin sonu da olsa bu tarihe uyulmuş olunacak. Slayt demişken, listelenen üreticiler kısmında MSI'ın olmaması dikkatinizi çekti mi?
AMD, bu rekabette avantaj sağlamak için ekran kartlarını yüksek performanslı Ryzen 9 9000X3D işlemcileriyle paketleyerek satışa sunmayı planlıyor olabilir. Ayrıca AMD, yeni nesil FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) teknolojisini de tanıtmıştı. DLSS 4 ile rekabet edecek bu teknoloji, RDNA 4 tabanlı ekran kartlarıyla optimize edilmiş şekilde çalışacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.