Gigabyte, 4.çeyrek için gelirlerde tek haneli düşüş öngörüyor

Küresel ekonomideki belirsizlik teknoloji şirketlerini de etkilemeye devam ediyor.Donanım dünyasının önemli isimlerinden Gigabyte'ın başkanı Dandy Yeh'in açıklamalarına göre firma 2011 yılının 4.çeyreğinde küresel ekonominin bir türlü iyileşme sinyallerini gösterememesinden ötürü gelirlerinin tek haneli oranlarda düşeceğini öngörüyor.

Dandy Yeh, gelirlerdeki bu mali tabloya rağmen; firmanın 2011 yılının tamamı için 19-20 milyon anakart sevkiyatı yapmayı hedeflediğini belirtirken; ekran kartı açısından ise bu sayının 3 milyon birim olması öngörülüyor. Eldeki mevcut verilere göre ise Gigabyte, üçüncü çeyrekte 5.1 milyon adet anakart sevkiyatı, yılın ilk dokuz ayında ise 2.25 milyon ekran kartı sevkiyatı gerçekleştirmişti.

Diğer taraftan Qualcomm ile iş birliğine giderek Çin'de alt ve orta segmentte akıllı telefon pazarına giren firma, bu girişimiyle 2011 yılında ilk defa kar elde edeceğini öngörürken; 2011 yılı içerisinde yaklaşık 300,000 birim sevkiyat gerçekleştirmeyi amaçladıkları dizüstü bilgisayar konusunda ise Dandy Yeh, Gigabyte'ın 2011 yılında bu alanda kar etmesinin mümkün olmadığını belirtirken; Ivy Bridge tabanlı ultrabook'ları 2012 içerisinde çıkartacaklarını ifade etti.

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