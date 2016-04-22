Gigabyte, Thunderbolt 3 destekli BRIX modellerini duyurdu

Intel’in Thunderbolt 3 veri aktarım teknolojisi yavaş yavaş yeni cihazlarda kendisine yer bulmaya başladı. Gigabyte, kompakt yapıdaki BRIX bilgisayar ailesine, Thunderbolt 3 destekli 4 yeni sistem eklediğini duyurdu.

Thunderbolt 3

Intel’in geliştirdiği Thunderbolt 3 teknolojisi, uyumlu cihazlar arasında muazzam veri aktarım hızlarına ulaşması ile biliniyor. Üst seviye kablo çözümleri ile 40Gbps veri aktarım hızlarına olanak tanıyan Thunderbolt 3 ayrıca Mini DisplayPort bağlantısı yerine USB Type-C bağlantısını kullanıyor.

Thunderbolt ile ilgili en önemli yenilik olarak bağlantı arabiriminin değişmesi olarak görülüyor. Henüz yaygınlaşmaya başlayan USB Type-C ile birlikte Thunderbolt da kendisine biraz daha geniş kullanım alanı bulabilecek.

Kullanıcılar standart bir USB-C kablosu üzerinden Thunderbolt 3 cihazları arasında 20Gbps veri aktarım hızına kavuşabiliyor ancak aktif bakır USB-C kablosuz olursa bu hız 40Gbps'e kadar çıkabiliyor. USB-C ve USB 3.1 standardı teorik olarak 10Gbps hızlarına çıkabiliyordu. Bu USB 3.1 için de önemli bir aşama olacak.

Thunderbolt 3 standardı 100 Watt seviyesine kadar cihazlara enerji sunabiliyor. Ayrıca simültane olarak DisplayPort 1.2 ve 3.nesil PCI Express bağlantılarını da destekliyor. Yeni teknolojide, zincirleme şekilde 6 adet cihazı birbirine bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca özel dock üniteleri ile, USB 3.1 Type-C üzerinden monitör, harici ekran kartı gibi bileşenler aynı anda sisteme bağlanabiliyor.

Gigabyte BRIX

Yeni Gigabyte BRIX modelleri depolama seçeneklerine göre ikiye ayrılıyor. Skylake tabanlı Core i5-6200U işlemci taşıyan modeller GB-BSi5T-6200 ve GB-BSi5HT-6200, Intel Core i7-6500U işlemci taşıyan modeller ise GB-BSi7T-6500 ve GB-BSi7HT-6500 olarak ikiye ayrılıyor. H işareti depolama imkanının fazla olduğunu gösteriyor. Modellerde Intel HD 520 grafik birimi, 1GHz seviyesine kadar çıkabiliyor.

4 modelde de Thunderbolt 3 bağlantısı USB 3.1 Type-C üzerinden sunuluyor. Ayrıca miniDP ve HDMI 2.0 ile birden fazla monitör de bağlanabiliyor. Sadece M.2 2280 SSD yuvası barındıran versiyonlar 34.4mm kalınlığında. M.2 2280 SSD ve 2.5 inç SSD yuvası barındıran versiyonlar ise 46.8mm kalınlığa sahip.

32GB’a kadar DDR4 2133MHz destekli 2 adet SO-DIMM sokete sahip olan seri, Realtek ALC255 ses kartı ile geliyor. Fiyatların 350$-600$ arasında değişmesi beklenen seri, önümüzdeki aylarda piyasada olacak.