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Gigabyte Z68 çipsetli yeni anakartı Z68X-UD7'nin satışına başladı

8 yıl
50,6b
1
24
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesinin tamamında entegre grafik birimini bulunuyor ancak kullanıcıların bundan faydalanabilmesi için doğru anakartı seçmesi gerekiyor. İşlemciye entegre grafik biriminden görüntü alabilmek için FDI yani Esnek Görüntü Arabirimini destekleyen H serisi üst seviye çipset modellerinin kullanıldığı anakartlara ihtiyaç duyuluyor. Tabi bu noktada önemli bir sınırlama devreye giriyor zira H67 gibi çipsetler, entegre grafik biriminden faydalanılmasını sağlıyor ancak kısıtlamalardan ötürü hız aşırtma noktasında malesef beklentileri karşılayamııyorlar. Kısacası Intel'in Sandy Bridge tabanlı işlemcileri için kullanıcıların bir tercihte bulunması gerekiyor. Entegre grafik birimi için H serisi anakartlar, hız aşırtma içinse P serisi anakartların seçilmesi gerekiyor. Ancak Mayıs ayı ile birlikte bu durum değişecek. Intel, H ve P serisi çipsetlerin güçlü özelliklerini bir araya getiren yani hem grafik birimini kullandıran hem de gelişmiş hız aşırtma yeteneklerine sahip olan Z68 isimli yeni yonga setini 8 Mayıs'ta lanse edecek.

Intel'in yeni Z68 yonga setini kullanan ilk anakart Gigabyte'dan geldi ve firma, Z68X-UD7-B3 modelini Uzakdoğuda pazara sundu. Sandy Bridge işlemciler için hali hazırda satışta olan P67A-UD7'nin Z68 çipsetli versiyonu olan yeni anakart, sahip olduğu güçlü özelliklerle dikkat çekecek gibi görünüyor. LGA1155 formundaki Intel işlemcilerin tamamına destek sunan anakart, görünüm olarak P67 serisi üst seviye anakartlarla büyük benzerlikler gösteriyor. 24-fazlı güç tasarımı ile donatılan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve yüksek hızda DDR3 bellek desteği sunuluyor. Dört adet PCIe x16 slotu ile gelen ve çoklu ekran kartı kurulumları için Nvidia'nın SLI ve AMD'nin Crossfire teknolojilerine destek sunan anakart, Ultra Durable III konsepti çerçevesinde bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımına ve yüksek kaliteli komponentlere de sahip. USB 3.0 ve SATA-III gibi teknolojileri de bünyesinde barındıran anakart, USB On/Off özelliği ile sistem kapalıyken dahi uyumlu cihazları USB üzerinden şarj edebiliyor. Smart6 ve Autyo Green gibi Gigabyte'a özgü teknolojilerin eşlik ettiği Z68X-UD7-B3 aynı zamanda grafik tabanlı Hybrid EFI BIOS ve 3TB'ın üzerindeki disklere destek gibi dikkat çekici detaylara da sahip. Uzakdoğu'da raflardaki yerini almaya başlayan Gigabyte Z68X-UD7-B3'ün fiyatı 285 Avro olarak hesaplanırken, Avrupa satışının ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı.


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yenerbalcı 8 yıl en beğenilen
yurt dışı 285 Avro bu anakartı almak için salak ya bilgisiz ...
MSI P67A-GD65 (B3) ...179 usd
i5 2500K ....................224 usd
yurt dışında i5 2500K yanında bedava veriliyormuş

gigabyte önceden kapasitörlerle öne çıkıyordu şimdi anakartı süsleyerek kapasitör faz soğutucu çöplüğü yapıyor hiçbir yenilik yok

piyasadaki en iyi anakartın ömrü 3 yıl 800-900 tlye değer mi asla 275 -350 tl ye aynı performansı alacağınız

çok güzel anakartlar var








yurt dışı 285 Avro bu anakartı almak için salak ya bilgisiz ...MSI P67A-GD65 (B3) ...179 usdi5 2500K ....................224 usdyurt dışınd...
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DH Misafiri 8 yıl
on numra ana kart...
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Senin bir rahatsızlığın mı var ?

Neden konuları hort latıyorsun.
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turanlib 8 yıl
Bu anakartı 4 yıl kullanma olasılığın olacaktır ki 128 Bit anakartları 2012 yılında yayılmaya başlıyacaktır ki 16 ay beklemekten kimseye gına gelmemelidir ki DDR4 RAM/128 Bit anakart destekli işlemcilerde o yıl satılıyor hale gelecektir tam bir bilgisayar toplamak isteyenler bu yazımı dikkate almalılardır vede o yıl çıkacak ekran kartları 3D Performansları dahada bir iyleştirilmiş olacaktır.
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umutarslan.com 8 yıl
8tane sata az ya benim gibi insanlar için 12 satalı bol pci expresli(sata raid kart için) bi anakart çıksa sistem değişmem için bir sebebim olur. p35 çipsetli bir kartımda bile 8sata var :D
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Wabbajack 8 yıl
Güzel bir kart olmuş.Asus ve Gigabyte ın ürünleri çok şekil oluyor.bahaneyle iki rakip firma birbirleriyle yarışırken biz son kullanıcıda güzel ürünlerle buluşmuş oluyoruz(Bu arada Msı yıda saygıyla anıyorum:)
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Uğur.Türkben 8 yıl
Bu yeni seri anakartların fiyatlarının bu kadar abarık olması sebebini hiç anlayamadım.
Kuzey köprüsünün yok olması,vgayı vede rami cpunun yönetimine terkedilmesine rağmen
bu yeni nesil anakartlara ne gibi bilmediğimiz bir parça eklendide bukadar yüksek fiyatlarda satılmaya başladılar.
Çoğu yeni nesil kartların SLI olarak 16x+16x yapamayarak X48 DS4-DQ6 seviyesinde bile olmadığını düşünün.
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UzmaN345 8 yıl
Çok şık bir anakart olmuş gigabyte her ürünüdü düşünmeden alırım Şuan daha yeni P67 anakart aldım asus mutluyum daha piyasaya gireden almıştım asus anakartı ön sipartişten yoksa gigabyte göz önünde bulundururdum...
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X-FI 8 yıl
çok güzelmiş bi dahaki platforma geçeceğimde ya sabertooth alacam yada böyle bir anakart seçecem valla :)
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CrySystem 8 yıl
Mavi PCB üzerine Turuncu olsaydı modifiye kasacıların gözdesi olurdu. Yeni Bios'umuz hayırlı olsun
Yakında standart olacak bu bios çok iyi olacak
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alpa07 8 yıl
GÜZELMİŞ
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mugurgok 8 yıl
Çok beğendim niyeyse :D
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fx57 8 yıl
@Tolgá, Evet Z68 çipseti şu anki yol haritasına göre 8 Mayıs'ta lanse edilecek. Anakartın satışa sunulmasına gelecek olursak, büyük anakart üreticileri yeni çipsertler lanse edilmeden kısa bir süre önce anakartlarını en azından belli noktalarda ve belli miktarlarda satışa sunarak nabız yoklayabiliyorlar. Bu hem AMD hem de Intel cephesinde olabilen bir durum.
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thermaltake1 8 yıl
şekil kart yapmış herifler.
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yenerbalcı 8 yıl
yurt dışı 285 Avro bu anakartı almak için salak ya bilgisiz ...
MSI P67A-GD65 (B3) ...179 usd
i5 2500K ....................224 usd
yurt dışında i5 2500K yanında bedava veriliyormuş

gigabyte önceden kapasitörlerle öne çıkıyordu şimdi anakartı süsleyerek kapasitör faz soğutucu çöplüğü yapıyor hiçbir yenilik yok

piyasadaki en iyi anakartın ömrü 3 yıl 800-900 tlye değer mi asla 275 -350 tl ye aynı performansı alacağınız

çok güzel anakartlar var








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