Gigabyte Z68 çipsetli yeni anakartı Z68X-UD7'nin satışına başladı

Intel'in Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesinin tamamında entegre grafik birimini bulunuyor ancak kullanıcıların bundan faydalanabilmesi için doğru anakartı seçmesi gerekiyor. İşlemciye entegre grafik biriminden görüntü alabilmek için FDI yani Esnek Görüntü Arabirimini destekleyen H serisi üst seviye çipset modellerinin kullanıldığı anakartlara ihtiyaç duyuluyor. Tabi bu noktada önemli bir sınırlama devreye giriyor zira H67 gibi çipsetler, entegre grafik biriminden faydalanılmasını sağlıyor ancak kısıtlamalardan ötürü hız aşırtma noktasında malesef beklentileri karşılayamııyorlar. Kısacası Intel'in Sandy Bridge tabanlı işlemcileri için kullanıcıların bir tercihte bulunması gerekiyor. Entegre grafik birimi için H serisi anakartlar, hız aşırtma içinse P serisi anakartların seçilmesi gerekiyor. Ancak Mayıs ayı ile birlikte bu durum değişecek. Intel, H ve P serisi çipsetlerin güçlü özelliklerini bir araya getiren yani hem grafik birimini kullandıran hem de gelişmiş hız aşırtma yeteneklerine sahip olan Z68 isimli yeni yonga setini 8 Mayıs'ta lanse edecek.

Intel'in yeni Z68 yonga setini kullanan ilk anakart Gigabyte'dan geldi ve firma, Z68X-UD7-B3 modelini Uzakdoğuda pazara sundu. Sandy Bridge işlemciler için hali hazırda satışta olan P67A-UD7'nin Z68 çipsetli versiyonu olan yeni anakart, sahip olduğu güçlü özelliklerle dikkat çekecek gibi görünüyor. LGA1155 formundaki Intel işlemcilerin tamamına destek sunan anakart, görünüm olarak P67 serisi üst seviye anakartlarla büyük benzerlikler gösteriyor. 24-fazlı güç tasarımı ile donatılan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve yüksek hızda DDR3 bellek desteği sunuluyor. Dört adet PCIe x16 slotu ile gelen ve çoklu ekran kartı kurulumları için Nvidia'nın SLI ve AMD'nin Crossfire teknolojilerine destek sunan anakart, Ultra Durable III konsepti çerçevesinde bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımına ve yüksek kaliteli komponentlere de sahip. USB 3.0 ve SATA-III gibi teknolojileri de bünyesinde barındıran anakart, USB On/Off özelliği ile sistem kapalıyken dahi uyumlu cihazları USB üzerinden şarj edebiliyor. Smart6 ve Autyo Green gibi Gigabyte'a özgü teknolojilerin eşlik ettiği Z68X-UD7-B3 aynı zamanda grafik tabanlı Hybrid EFI BIOS ve 3TB'ın üzerindeki disklere destek gibi dikkat çekici detaylara da sahip. Uzakdoğu'da raflardaki yerini almaya başlayan Gigabyte Z68X-UD7-B3'ün fiyatı 285 Avro olarak hesaplanırken, Avrupa satışının ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı.