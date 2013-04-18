Gigabyte, dünyanın ilk USB 3.0 hoparlör sistemini duyurdu

Gigabyte tarafından dünyanın ilk USB3.0 hoparlör sistemi olarak lanse edilen GP-S3000 resmi olarak duyuruldu.

Herhangi bir sürücü yükleme işlemi gerektirmeden direkt olarak USB3.0 bağlantısı üzerinde çalışabilen GP-S3000 hoparlör sistemi, eski USB2.0 bağlantının sağladığı 500mA enerji yanında, USB3.0 üzerinden 900mA enerji ile ekstra güç kaynağına ihtiyaç olmadan çalışabiliyor ve ayrıca bu sayede 1.5 kat fazla daha bass gücü ortaya koyabiliyor. Üzerinde 2 adet 3-inç sürücü yer alan sistem, 150Hz-20KHz frekans tepki aralığına, 120x128x183mm boyutlara , mikrofon ve kulaklık girişlerine ve 1.1kg ağırlığa sahip.

Dokunmatik tuşları ile ses açma/kapatma ve sessize alma işlevleri direkt olarak gövde üzerinde yapılabilen GP-S3000 hoparlör sistem, siyah ve beyaz renk seçeneğiyle hazırlanmış durumda. Gigabyte'ın USB3.0 GP-S3000 hoparlör sisteminin piyasaya çıkış tarihi ya da fiyatı hakkında ise bir bilgi henüz açıklanmadı.

http://www.gigabyte.us/products/product-page.aspx?pid=4572#sp