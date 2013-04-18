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Gigabyte, dünyanın ilk USB 3.0 hoparlör sistemini duyurdu

6 yıl
6,7b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gigabyte, dünyanın ilk USB 3.0 hoparlör sistemini duyurdu
Gigabyte tarafından dünyanın ilk USB3.0 hoparlör sistemi olarak lanse edilen GP-S3000 resmi olarak duyuruldu.
Herhangi bir sürücü yükleme işlemi gerektirmeden direkt olarak USB3.0 bağlantısı üzerinde çalışabilen GP-S3000 hoparlör sistemi, eski USB2.0 bağlantının sağladığı 500mA enerji yanında, USB3.0 üzerinden 900mA enerji ile ekstra güç kaynağına ihtiyaç olmadan çalışabiliyor ve ayrıca bu sayede 1.5 kat fazla daha bass gücü ortaya koyabiliyor. Üzerinde 2 adet 3-inç sürücü yer alan sistem, 150Hz-20KHz frekans tepki aralığına, 120x128x183mm boyutlara , mikrofon ve kulaklık girişlerine ve 1.1kg ağırlığa sahip.
Dokunmatik tuşları ile ses açma/kapatma ve sessize alma işlevleri direkt olarak gövde üzerinde yapılabilen GP-S3000 hoparlör sistem, siyah ve beyaz renk seçeneğiyle hazırlanmış durumda. Gigabyte'ın USB3.0 GP-S3000 hoparlör sisteminin piyasaya çıkış tarihi ya da fiyatı hakkında ise bir bilgi henüz açıklanmadı.
 
Gigabyte, dünyanın ilk USB 3.0 hoparlör sistemini duyurdu

http://www.gigabyte.us/products/product-page.aspx?pid=4572#sp Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
artcraft35 6 yıl
isterse 10 katı olsun bunları bası ne ki
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Zogguko 6 yıl
fiyatı düşük olursa kullanım alanına göre güzel alet onun dışında yine evde bunları kullanacak değilim
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Team McLaren 6 yıl
Tutmaz. Notebook alan adam bununla uğraşmaz (ki zaten notebook hoparlörleri de çok gelişti). Masaüstü kullanıcısına ise hiç gelmez.
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