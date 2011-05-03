Gigabyte ekran kartı ve oyun aksesuarları pazarında yeni ürünleriyle çok iddialı

Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde Gigabyte Türkiye Ekran kartı ve Oyun Aksesuarları yöneticisi Deniz Aksoy ile hem pazarın son durumu hem de Gigabyte'ın yeni nesil oyun aksesuarları hakkında konuştuk.

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