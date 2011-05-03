Gigabyte ekran kartı ve oyun aksesuarları pazarında yeni ürünleriyle çok iddialı

Genel Yayın Yönetmeni
|evet mesut abi ben kendimi övmüyorum ciftcilikle ugraşıyoruz sigara alkol falan da kullanmıyorum cysıs 2 cıktıgında bi magzaya giitim fiyat 8o liramı neydi 2 hafta bekledim para biriktirdim aldım pişman diilm yerli kardeşler o kadar ugraşıp böle güzel bi oyunu tr dilde tr getiriyor bazılarımızsa hala korsan da en azından türke saygı bence kımsı bi oyuna 50 lira verdi diye ne batar ne de cıkarr
|Hakikaten güzel söyleşiydi
bu arada Muse00 arkadaşa katılmamak elde değil.
Birde ekran kartı piyasasında gigabyte ve msi' ın sivrildiğini düşünüyorum.
Asus kendini bişey sanmaya devam ediyor. Fakat kullanıcı uyanıyor.
Gigabyte kasa ve power ürünlerini sattığım bilgisayarlarda kullandım. Çokta memnun kalındı- kaldım. Tebrik ediyorum.
|Aslında çok da zor olmaz bence fare ve klavye sektörüne girmeleri. 140-150 TL fiyatlarda olan malları Gigabyte 80 TL civarı satıyor aynı özellikler ile(Bazen fazlası bile var).
F/P oyuncu fareleri var mesela: GM-8000.
| Gigabyt mı?
Aman aman,bi daha mı tövbeler tövbesi
Anakartını servise gönderdik ses kartı arızalı diye,kullanıcı hatası deyip işin içinden çıktılar
Bir daha 3 kuruş fazla verip asus alıcam
|Sapphire Başkan Yardımcısından sonra gördüğüm en net konuşan yönetici
ttnet yöneticileri gibi Türk halkının cebindeki 3 kuruşada göz dikecek oynak açıklamalar yapmıyorlar. Kendisini tebrik ediyorum. Gerçekten çok açıklayıcı bilgiler verdi. Gigabyte ürünleri en kaliteli ürünler yıllarca bir çok marka denemiş birisi olarak söylüyorum. Her parçası her devre elemanı en kaliteli üreticiden özenle seçiliyor.
Parası olana en kalitelisi gigabyte ürünleri, arkadaş kısaca bundan bahsetmiş
Mesut bey orijinal yazılım ve oyunların az satılmasının en büyük nedeni ürünlerin Aral gibi bir firmanın tekelinde olup 1 e 10 karla satılmasıdır.
|Gigabyte PC toplayıp adınıda bu koysalar Hepsiburada'ya koysalar inan çok satar.
Tabii teknik servisini vs. sini düzgün yapacak bir sistem üreticisi gerek ama adının Gigabyte ve sadece GB parçalarının kullanılması çok önemli.
UltraDurable olacağı için garanti süresinide uzun tutabilirler.
|Adam iyi konuşuor dobra.Güzel bir sohbet olmuş.Gigabyte kalitesini daha çok yerde göreceğiz.
|ALABİLECEĞİM BİR ÇOK SEÇENEĞE RAĞMEN,KALİTESİNE GÜVENEREK "GIGABYTE GTX 470" EKRAN KARTI ALANLARDANIM.PERFORMANSINDAN MEMNUNUM.FAKAT GÜNCEL OYUNLARI EN YÜKSEK AYARLARDA AÇINCA GÜRÜLTÜSÜNDEN OYUNDAN SOĞUYORUM.
O KADAR SOĞUTMADAN SESSİZLİKTEN BAHSEDİLMİŞ;YÜKSEK AYARLARDA SESİ DİĞER ODALARDAN BİLE KULAĞIMI TIRMALIYOR.GIGABYTE GTX 470'İMİN PERFORMANSI NE KADAR İYİ İSE SESSİZLİK AÇISINDAN DA O KADAR BERBAT.İLK ÇIKTIĞI ZAMANLAR,İYİDE PARA VEREREK ALMIŞTIM.BU SÖYLEŞİDEN SONRA BİR KERE DAHA BUNU GIGABYTE'A YAKIŞTIRAMADIM.BU YÜZDEN ÇOK SEVDİĞİM BAZI OYUNLARDAN SOĞUDUM!!!!!
| Bunu nasıl atlarsınız Bence en büyük sebep hala gigabyte megabyte muhabbeti yapan insanlar var ve bu kesim %90.BU muhabbet döndükçe forevet 1gigabyte yaşasın 2 gigabyte
caspera deyinmiyorum
|
popkolik25
Yalnız orda bahsedilenler özel soğutmalı modeller için. Referans tasarımların soğutmasının Gigabyte ile alakası yok. Bağırmana hiç gerek yoktu.
|Tabikide korsan kullanımı direk olarak maddiyata dayalı, bunu görmeyen nasıl vizyona sahip anlamış değili. En önemli örnek kendim, param olduğu zaman gittim orjinal aldım param olmadığı zaman mecbur korsan, daha ne yapabilirim ? Ama bazı insanlar var onları ayrı tutuyorum onların bakış açısı komple sağlıksız, oyuna para vermem ben salakmıyım vs gibi kendini zeki sanma durumları var. Tabi bunların ne kadarlık bir yüzdeyi oluşturduğunu bilip sonra ekonomiyle alakası yok diyebiliriz...
|bu işi bilen bi tek giga değil bi çok firma var kaliteli ürün üreten getir msi yada başka bir firmanın elmaanını reportaj yap tabiki kendi firmasını destekler ekmek yedi kaba tükürücek hali yok giriş seviyesi diyorlar hep giriş seviyesi nasıl olmasın asgari ücretle çalışan bir insan kalkıpta 1.000 TL lik kart alıcak hali yok 2850 TL ye topladım pc 8 ayımı aldı benim kolay kazanılmıyor bu para çevremdeki tanıdım insanlar 10 kişiden 7 si giriş seviyesi pc aldı neden çünkü kazandıkları para yetmiyor yüksek donanımlı pc almaya aylık 600 800 TL kazanan bi insan kalkıpta mercedes yada ferrari alamaz alacağı marka belidir
| kaliteyi satın almak isteyen gigabyte alır demiş doğru söylemiş adam. :)
bide marka tutkunluğundan bahsetmişler yok gigabyte anakrt gigabyte ekran kartı vs. o tutku bendede var :D
|Sn. Mesut Çevik değerlendirmelerinizin bazıları bence yanlış.
''Orjinal oyunla kişi başına düşen gelir yakından alakalıysa'' değil mi? Mesela Afganistan,Pakistan,Sudan gibi gelişmemiş ülkelerle Amerika,İngiltere,İsveç gibi gelişmiş ülkeleri orjinal oyun satışı üzerinden değerlendirmek istesek tek dikkat etmemiz gereken husus ülkelerin nufusu mudur? Ekonominin hiç bir önemi yok mudur?
Ki yazınızda güzel belirtmişsiniz ''Orjinal oyun ekmek veya su gibi gerekli bir tüketim malzemesi değil tüketilmediği zaman kişiden bir şey eksiltmiyor'' insanlar barınma,ısınma,yiyecekvb temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarında lüks olarak gördükleri hiçbir şeyi tüketmezler.. Harç parasını ya da kirasını nasıl vereceğini düşünen bir öğrenciden siz orijinal Crysis oyununu satın almasını beklerken o kişinin içinde bulunduğu ekonomik durumu da göz önnde bulundurmak zorundasınızdır. Hatta sadece ekonimik değil sosyal yönlerini de değerlendirmek zorundasınızdır. Türk toplumu gibi şekle,gösterişe önem veren bir toplumda 1000liralık telefon kullanıp kontörü olmayanı da 50000lira verip araba alıp orjinal oyun almayanı da görmeniz şaşılacak şey değil. Ayrıca batı ülkelerinde 40,45 yasında oyun oynayan insanlar bulabilrsiniz ama Türkiye'de bu orta yaş civarında oyun oynayanlar azdır.Tabi işin bir de vergi boyutu var
Son yazdıkalrınıza cvp olarak olarak korsan tüketim konusu tamamen siyasi-sosyal-ekonomik bir mesele olmasa da bu yönleriyle de değerlendirme yapmak gayet mümkün ve hatta gerekli. Siyasi-sosyal meseleler değerlendirilirken de kişilerin bakış açılarını yansıtmaması mümkün değil ve ayrıca olması gereken de bu bence. Şahsen benim karşımdaki insan bir konuda mantıktan yoksun cümleler kurmadıkça bana zıt düşünceler ortaya koyması beni rahatsız etmez hatta mutlu eder.
|Bir de buradaki yorumları okuduğum kadarıyla genel olarak kimsenin Gigabyte'ın ürünlerinden yana sıkıntısı yok. Sıkıntı, teknik servis ve ürün desteği konusunda yaşanıyor anlaşılan. Umarım bu şikayetler de dikkate alınır ve gerekli düzenleme yapılır.
Anlaşılan o ki bu kadar teknik servis sıkıntısına rağmen Gigabyte hâlâ bu ülkede anakart satabiliyorsa bu, markanın Türkiye ayağından değil de firmanın kalitesinden kaynaklanıyor.
|Cizgi isi bozdu Asus anakartlar hep 2 yıl garantili ayrıca Gigabyte Turkiye son derece yardımcı olouyor sorununuzda anakartlar da kaliteli bundan sonra 1 Gigabyte 2 MSI cok sıkı Asus cuydum ama bundan sonra kolay kolay almam.
Bu arada orjinal oyun için (hatta ekran kartları için) "çok pahalı, gelir düşük vs..." diyenleri anlayabiliyorum ama bunu söyleyip cebinde 1000 TL'lik telefonla gezdiğinde, hergün 1 paket sigaraya para verdiğinde o paraların nerden geldiği hiç düşünülmüyor sanırım. Bunları da unutmamak lazım...
Elbette ülkede kişi başına düşen milli gelirin diğer Avrupa ülkelerine kıyasla düşük olduğu herkes tarafından bilinen bir durum. Ama örneğin steam'de sık sık belli oyunlarda çok büyük indirimler yaşanıyor. En azından bu kampanyaların takip edilmesi taraftarıyım.
Orjinal oyunla kişi başına düşen gelir yakından alakalıysa o zaman araba almaya, son model cep telefonu kullanmaya, marka ayakkabı veya giysi almaya da para yok demektir. Mağazalar hemen dibinizde, arabalar ise sokakta gidin onlara da parasını ödemeden sahip olun :)
Eğer bir ürünü almaya bütçe imkan tanımıyorsa almazsınız. Orjinal oyun ekmek veya su gibi gerekli bir tüketim malzemesi değil tüketilmediği zaman kişiden bir şey eksiltmiyor.
Bu yüzden tartışmaları kişi başına düşen gelire odaklanarak sürdürmek anlamsız. Kopya kullanıyorsanız kullanıyorsunuzdur, kopyayı haklı kılacak bir neden bulmanıza gerek yok, eğer ucuz oyun çıktığında kopya bitecek olsaydı Crysis milyon satardı. Kaçınız 50TL verip Crysis'i orjinal aldınız?
Amacım kimseyi kırmak veya yargılamak değil sadece konunun siyasi, sosyal bir meseleymiş gibi gösterilip başka yönlere çekilmesini engellemektir.
Sevgiler,
Mesut Çevik