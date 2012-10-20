Gigabyte, oyunculara özel yeni mekanik klavyesi Aivia Osmium'u satışa sundu

Donanım sektörünün kilit oyuncularından Gigabyte, bilgisayar oyuncularını hedef alan yeni mekanik klavyesi Aivia Osmium'un, 129.99$ fiyat etiketiyle yurtdışında satışına başladı.



454 mm uzunluğunda, 257 mm genişliğinde ve 45 mm kalınlığında dizayn edilen Aivia Osmium, ''Cherry MX Red'' mekanik anahtar teknolojisi ile donatılmış. En üst kısmına ses ayarı tuşu, LED parlaklığı ayarı tuşu ve beş adet programlanabilir tuş yerleştirilen mekanik klavyede tüm tuşlar mavi renkli LED ile aydınlatılmış. Böylece odada ışıklar kapalıyken tüm tuşların sorunsuzca görülmesi amaçlanmış. Mekanik klavyenin tuşlarının 50 milyon tıklama ömrü bulunuyor ve bu sayının standart klavyelere kıyasla 10 kata kadar daha yüksek olduğu vurgulanıyor.

Beş farklı kullanıcı profili oluşturabileceğiniz Aivia Osmium'da, profiller arası geçiş yaptığınızda Aivia logosunun rengi mavi, sarı, kırmızı, mor ve yeşil olarak değişiyor. Ayrıca mekanik klavyenin bilek desteğini rahatınıza göre takıp çıkarabiliyorsunuz.



Eş zamanlı şekilde 64 farklı tuşa basılsa dahi her bir tuşu ayrı ayrı algılayabilen Aivia Osmium'un üzerinde USB 3.0 portu, mikrofon girişi ve ses çıkışı mevcut. Mekanik klavyenin kablo uzunluğu yaklaşık 2 metre. USB konnektörü ise 18 ayar altın kaplama.

