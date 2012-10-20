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Gigabyte, oyunculara özel yeni mekanik klavyesi Aivia Osmium'u satışa sundu

6 yıl
3,6b
1
26
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Gigabyte, oyunculara özel yeni mekanik klavyesi Aivia Osmium'u satışa sundu
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Donanım sektörünün kilit oyuncularından Gigabyte, bilgisayar oyuncularını hedef alan yeni mekanik klavyesi Aivia Osmium'un, 129.99$ fiyat etiketiyle yurtdışında satışına başladı.
454 mm uzunluğunda, 257 mm genişliğinde ve 45 mm kalınlığında dizayn edilen Aivia Osmium, ''Cherry MX Red'' mekanik anahtar teknolojisi ile donatılmış. En üst kısmına ses ayarı tuşu, LED parlaklığı ayarı tuşu ve beş adet programlanabilir tuş yerleştirilen mekanik klavyede tüm tuşlar mavi renkli LED ile aydınlatılmış. Böylece odada ışıklar kapalıyken tüm tuşların sorunsuzca görülmesi amaçlanmış. Mekanik klavyenin tuşlarının 50 milyon tıklama ömrü bulunuyor ve bu sayının standart klavyelere kıyasla 10 kata kadar daha yüksek olduğu vurgulanıyor.
Beş farklı kullanıcı profili oluşturabileceğiniz Aivia Osmium'da, profiller arası geçiş yaptığınızda Aivia logosunun rengi mavi, sarı, kırmızı, mor ve yeşil olarak değişiyor. Ayrıca mekanik klavyenin bilek desteğini rahatınıza göre takıp çıkarabiliyorsunuz.
Eş zamanlı şekilde 64 farklı tuşa basılsa dahi her bir tuşu ayrı ayrı algılayabilen Aivia Osmium'un üzerinde USB 3.0 portu, mikrofon girişi ve ses çıkışı mevcut. Mekanik klavyenin kablo uzunluğu yaklaşık 2 metre. USB konnektörü ise 18 ayar altın kaplama.
Gigabyte, oyunculara özel yeni mekanik klavyesi Aivia Osmium'u satışa sundu
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Gigabyte, oyunculara özel yeni mekanik klavyesi Aivia Osmium'u satışa sundu
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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Hypnotica 6 yıl en beğenilen
yapacağınız enter tusunun...
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dockhanger 4 yıl
nerde satılıyor arkadaslar lınk
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A.M.G 6 yıl
BU KILAVYEYİ BÜYÜK BİR HEVESLE BEKLİYORUM İNŞALLAH EN KISA SÜREDE TR YE GELİR
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WhiteFish 6 yıl
Sadece cok ses cikariyorlar onuda razer blackwidow stealh edition alarak cozebilirsiniz ama tr de yok.
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Sosisli Süt 6 yıl
Abi enter tusu dedigin buyuk olur. Alt kismi sanki cok uzun olmus. Gerisini begendim.
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VenomS 6 yıl
tasarım biraz elden geçmesi lazım fakat mekanik eski klavyeleri özlemişim 1989'dan beridir çalışan ilk pc klavyemi çeviricilerle kullanmamak için aldığım microsoft multimedya klavye ile devam ediyorum ama artık eski mekanikleride özlüyorum
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MxFxOx 6 yıl
Razer haricinde Türkçe desteği olan mekanik klavye göremedim makro tuşları klavyenin en uzak yerinde ne amaçla kullanılacak merak ettim.
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WhiteFish 6 yıl
Bence Çok kaba duruyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Sende mi brütüs!?
Sende mi Ctrl Alt arasına Windows tuşu koydun?
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Umutcan 6 yıl
Mekanik klavyeler son zamanlarda iyice yaygınlaşmaya başladı.. Ama yorumlarda da bahsedildiği gibi enter tuşu olmamış, hızlı yazarken ıskalanıyor bu şekilde ufak olunca.
Sırf enter'ı ufak diye almadığım birçok klavye modeli oldu.
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MxFxOx 6 yıl
güzel tasarım tekerlekli ses ayarı ve parlaklık ayarı iyi ama yeri çok uzak sanki
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yenerbalcı 6 yıl
tasarım berbat
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Batuist 6 yıl
Şu tarz enter tuşunu bir tek ben mi beğenmiyorum derken gelen yorumlara bakınca yok dedim başka sevmeyenlerde varmış.. en fazla kullanlan şu tuşu neden çubuk stili yaparlar anlamıyorum.. yap iki satırlık tuşta rahat basılsın...
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Hypnotica 6 yıl en beğenilen
yapacağınız enter tusunun...
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Bu enter tuşu kadar berbat bi tasarım görmedim.
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