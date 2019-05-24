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Gigabyte yayınladığı BIOS’la mevcut anakartına PCIe 4.0 desteği ekledi

Ryzen işlemcileri donanım dünyasına yepyeni bir sayfa açtı. Uzun süren sessizliğin ardımdan gelen işlemciler son gelen haberlerle birlikte ilgileri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
3,8b
1
5
Anakart
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD’nin uzun yıllar pazardaki yeterli rekabeti sunamamasının ardından gelen Ryzen hamlesinin etkisi piyasada artarak devam ediyor. Çekirdek sayısından tutun getirdiği performans artışı ve enerji verimliğine kadar bir çok alanda iddialı olan yongalar bu sefer PCIe sürüm yükseltmesiyle gündemde.
Gigabyte yayınladığı BIOS’la mevcut anakartına PCIe 4.0 desteği ekledi

Bildiğiniz üzere AMD 3. nesil Ryzen işlemcileriyle birlikte bilgisayar dünyasını PCIe 4.0 ile tanıştıracak. Diğer taraftan 7 nm gibi yine iddialı bir başlıkla da gelen Ryzen işlemcileri tartışıladursun son gelen haberlerde Gigabyte ‘ın hali hazırdaki bir anakartına PCIe 4.0 desteği eklediğine yer verildi.

Bir BIOS güncellemesiyle PCIe 4.0 geldi 

GIGABYTE X470 Gaming 7 Wi-Fi modeline gelen F40 sürüm BIOS’la birlikte anakarta PCIe 4.0 desteği eklenmiş durumda. İlginç bir şekilde sadece yazılımsal bir değişiklikle gelen PCIe 4.0’ın nasıl eklendiği henüz netlik kazanmış değil hatta Gigabyte’tan da resmi açıklama gelmedi. B450I AORUS PRO WIFI modeline de PCIe 4.0 desteği sunulduğunun Twitter'da kullanıcılar tarafından yayıldığını ekleyelim.

NVMe SSD'ler de faydalanacak 

Bir Reddit kullanıcısının keşfettiği detaya göre M.2 portunun da PCIe 4.0’ın bant genişliğinden faydalanabildiği yenilik için fiziksel olarak bazı şartlar gerekiyor. Örneğin PCIe slotuna giden yolun 6’’’ten daha kısa olması gerekiyor. Bundan daha uzaktaki yuvalar için arada ekstra bir yonga şart.

Buna bağlı olarak bu mesafenin dışında kalan uzaktaki slotların yine PCIe 3.0 modunda çalışması bekleniyor. Haliyle sadece işlemciye en yakın yuvayı kapsayan gelişme yine de oldukça olumlu bir yenilik. Hele ki Intel cephesinden PCIe 4.0'e dair bir ses gelmemişken AMD'nin hamlesi firmaya oldukça pozitif geri dönüş sağlayacaktır.
Hoş piyasada daha PCI 4.0 destekli kart yok ama olsun. Bu, ilerleyen yıllarda güzel bir artı olacaktır. Diğer taraftan unutmamak gerek, mevcut en kaslı ekran kartlar dahi PCIe 3.0'ı tam olarak kullanamıyor. Dolayısıyla PCIe 4.0 daha çok çoklu GPU kurulumlarını ve NVMe sürücülerini kullanan kullanıcıların yüzünü güldürecek.

Sonuçta çoğu kullanıcı tek ekran kartlı konfigürasyon tercih ediyor. Diğer taraftan NVMe SSD’ler için PCIe konusunda ekran kartı+SSD kombinasyonu mümkün mü ya da SSD’ye ne kadar bir bant genişliği ayrılabilecek şu an bunlar soru işareti olarak duruyor.

AMD daha önceden haberini vermişti 

Aslına bakılırsa AMD CES 2019 fuarında mevcut anakartlarından uygun olan bazılarının sonradan PCIe 4.0 desteğine kavuşabileceğini söylemişti. 300 ve 400 serisini kapsayan bu ihtimal daha çok anakarta ve üreticiye bağlı zira üretici isterse bu destek eklenecek.

İlerleyen günlerde diğer üreticilerden benzer haberler gelebilir 

Yine de kaslı X470 modellerinden ve hatta X370’li seçeneklerden PCIe 4.0 desteği beklenebilir. Zira güçlü anakartlar PCIe 3.0’ın bant genişliğinden fazlasını zaten verebiliyordu. Dolayısıyla yeni gelişmeyi ilerleyen günlerde diğer üreticilerden de duyabiliriz.
https://www.tomshardware.com/news/gigabyte-amd-ryzen-3000-pcie-4.0-x470,39377.html Yorum Yaz
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CoreXXX 2 hf. en beğenilen
İntel olsa tüm anakartı değiştirtirdi 4 için. Amd helal sana
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mito1172 5 gün
iptal edilecekmiş amd 300 400 serilerinde böyle bir destek yok demiş.
reddit.com/...
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CoreXXX 2 hf. en beğenilen
İntel olsa tüm anakartı değiştirtirdi 4 için. Amd helal sana
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SEO-Uzmanı 2 hf.
bunun üzerinde RAM disk ne güzel gider !
ama bazıları SSD kullanacak ! ne kadar kötü !
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CoreXXX 2 hf.
Her 10 pc den 8 i mekanik kullanırken şu yazdığın satırlara bak. Uyan etrafına bak😁
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YesimCirakli 2 hf.
O halde 6GB/sn lik M.2 lerin duyurusu yakındır.
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