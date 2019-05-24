Gigabyte yayınladığı BIOS’la mevcut anakartına PCIe 4.0 desteği ekledi

AMD’nin uzun yıllar pazardaki yeterli rekabeti sunamamasının ardından gelen Ryzen hamlesinin etkisi piyasada artarak devam ediyor. Çekirdek sayısından tutun getirdiği performans artışı ve enerji verimliğine kadar bir çok alanda iddialı olan yongalar bu sefer PCIe sürüm yükseltmesiyle gündemde.

Bir BIOS güncellemesiyle PCIe 4.0 geldi

NVMe SSD'ler de faydalanacak

Buna bağlı olarak bu mesafenin dışında kalan uzaktaki slotların yine PCIe 3.0 modunda çalışması bekleniyor. Haliyle sadece işlemciye en yakın yuvayı kapsayan gelişme yine de oldukça olumlu bir yenilik. Hele ki Intel cephesinden PCIe 4.0'e dair bir ses gelmemişken AMD'nin hamlesi firmaya oldukça pozitif geri dönüş sağlayacaktır.

Hoş piyasada daha PCI 4.0 destekli kart yok ama olsun. Bu, ilerleyen yıllarda güzel bir artı olacaktır. Diğer taraftan unutmamak gerek, mevcut en kaslı ekran kartlar dahi PCIe 3.0'ı tam olarak kullanamıyor. Dolayısıyla PCIe 4.0 daha çok çoklu GPU kurulumlarını ve NVMe sürücülerini kullanan kullanıcıların yüzünü güldürecek.

AMD daha önceden haberini vermişti

İlerleyen günlerde diğer üreticilerden benzer haberler gelebilir

https://www.tomshardware.com/news/gigabyte-amd-ryzen-3000-pcie-4.0-x470,39377.html

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Bildiğiniz üzere AMD 3. nesil Ryzen işlemcileriyle birlikte bilgisayar dünyasınıile tanıştıracak. Diğer taraftanbir başlıkla da gelen Ryzen işlemcileri tartışıladursun son gelen haberlerde Gigabyte ‘ın hali hazırdaki bir anakartınayer verildi.modeline gelensürümbirliktedesteği eklenmiş durumda. İlginç bir şekilde sadece yazılımsal bir değişiklikle gelen PCIe 4.0’ın nasıl eklendiği henüz netlik kazanmış değil hatta Gigabyte’tan da resmi açıklama gelmedi.modeline de PCIe 4.0 desteği sunulduğunun Twitter'da kullanıcılar tarafından yayıldığını ekleyelim.Bir Reddit kullanıcısının keşfettiği detaya göreportunun dabant genişliğinden faydalanabildiği yenilik için fiziksel olarak bazı şartlar gerekiyor. Örneğin PCIe slotuna giden yolun 6’’’ten daha kısa olması gerekiyor. Bundan daha uzaktaki yuvalar için arada ekstra bir yonga şart.Sonuçta çoğu kullanıcı tek ekran kartlıtercih ediyor. Diğer taraftaniçin PCIe konusunda ekran kartı+SSD kombinasyonu mümkün mü ya da SSD’ye ne kadar bir bant genişliği ayrılabilecek şu an bunlar soru işareti olarak duruyor.Aslına bakılırsafuarında mevcut anakartlarından uygun olan bazılarının sonradan PCIe 4.0 desteğine kavuşabileceğini söylemişti.kapsayan bu ihtimal daha çok anakarta ve üreticiye bağlı zira üretici isterse bu destek eklenecek.Yine de kaslı X470 modellerinden ve hatta X370’li seçeneklerden PCIe 4.0 desteği beklenebilir. Zira güçlü anakartlar PCIe 3.0’ın bant genişliğinden fazlasını zaten verebiliyordu. Dolayısıyla yeni gelişmeyi ilerleyen günlerde diğer üreticilerden de duyabiliriz.