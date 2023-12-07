AMD Ryzen 8000 serisi mobil işlemciler tanıtıldı: Gelişmiş yapay zeka performansı

Tam Boyutta Gör AMD resmi olarak Hawk Point kod adlı Ryzen 8000 serisi işlemcilerini duyurdu. AMD'nin Advanced AI etkinliğinde duyurulan Ryzen 8000 işlemciler Ryzen 7000 serisinin güncellenmiş versiyonları. Laptop segmenti için geliştirilen mobil işlemcilerin özelliklerine bakalım.

Ryzen 8000 APU ailesi önceki seri gibi Zen 4 çekirdekleri ve RDNA 3 grafik çekirdekleri ile geliyor. Üç segmentte gelen APU'lardan üst segment olan Ryzen 8045HS işlemcileri en yüksek saat hızı sahipler. Orta segmentte Ryzen 8040HS serisi, alt segmentte ise düşük güç tüketimli Ryzen 8040U işlemcileri yer alıyor. Ryzen 8000 serisinin özellikleri şöyle:

4nm Zen 4 çekirdek mimarisi

RDNA 3 GPU mimarisi

8 çekirdek 16 izleğe kadar ölçekleme

Tepe seviyede Radeon 780M entegre GPU (12 İşlem ünitesi)

5.2 Ghz'e kadar saat hızı

Güncellenmiş XDNA nöral işlem ünitesi

16 TOPs'a kadar AI işlem gücü

15-54 Watt arası TDP

Çıkış tarihi: 2024'ün ilk çeyreği

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AMD Ryzen 8045HS serisi

Ryzen 9 8945HS, Ryzen 7 8845HS ve Ryzen 5 8645HS APU'larından oluşan serinin ilk iki işlemcisi 8 çekirdeğe ve Radeon 780M grafik işlemcisine sahip. Sonuncusu ise 6 çekirdek ve Radeon 760M grafik işlemcisiyle geliyor. 5.2 GHz'e kadar saat hızı ve 16 MB L3 önebelleğe sahip işlemciler 35-54 Watt arası TDP değerine sahip.

AMD Ryzen 8040HS serisi

Ryzen 7 8840HS ve Ryzen 5 8640HS işlmecilerinde oluşan seride yine 8/6 çekirdek ve Radeon 780M/760M konfigürasyonunu görüyoruz. Saat hızları bir miktar düşürülmüş işlemciler 20-30 Watt TDP değeriyle geliyor.

AMD Ryzen 8040U serisi

4 adet işlemciden oluşan düşek güç tüketimli işlemcilerden ikisi, 8540U ve 8440U, nöral işlem ünitesine sahip değil. Bu iki işlemci, Zen 4 ve Zen 4c çekirdekleriyle hibrit yapıda işlemciler. Aynı zamanda grafik çekirdekleri de diğerlerinden farklı olarak kırpılmış Radeon 740M olarak karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Zen 4c çekirdekleri, daha küçük zar alanına sahip, daha yoğun ve tasarruflu çekirdekler. Özellikle 15 Watt'ın altında aynı performansı daha az enerji harcayarak verebiliyorlar.

Yenilenmiş Ryzen 8000 işlemcilerinin piyasaya çıkmasının bir sebebi de kullanıcıları yapay zekalı PC ekosistemine çekmek. Windows'un bir sonraki versiyonu Windows 12'de yapay zeka büyük bir önem arz edecek. Dolayısıyla yeni APU'lar yapay zeka gereksinimlerini karşılayacak AI gücüne sahipler.

Üretken yapay zekada %40 artış

Tam Boyutta Gör Yenilenen NPU'lar (nöral işlem ünitesi) ile işlemciler 16 TOPs'a kadar AI işlem gücüne ulaşabiliyor. Bu değer önceki neslin %60 üzerinde. AMD'nin açıkladığı test sonuçlarına göre LIama 2 ve Vision Models'de %40 performans artışı elde edilmiş. AMD aynı zamanda ML ve AI performansını arttırmak için Ryzen AI yazılımında sürücü geliştirmeleri üzerinde de çalıştığını açıkladı.

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AMD Ryzen 8000 serisi APU'lar 2024'ün ilk çeyreğinde laptoplarda yerini alacak. Şirket aynı zamanda CES 2024'de yeni laptop APU duyurusu da yapacak.

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