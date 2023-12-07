AMD Ryzen 8000 serisi mobil işlemciler tanıtıldı: Gelişmiş yapay zeka performansı

- AMD Ryzen 8045HS serisi
- AMD Ryzen 8040HS serisi
- AMD Ryzen 8040U serisi
- Üretken yapay zekada %40 artış
- Yorumlar
Ryzen 8000 APU ailesi önceki seri gibi Zen 4 çekirdekleri ve RDNA 3 grafik çekirdekleri ile geliyor. Üç segmentte gelen APU'lardan üst segment olan Ryzen 8045HS işlemcileri en yüksek saat hızı sahipler. Orta segmentte Ryzen 8040HS serisi, alt segmentte ise düşük güç tüketimli Ryzen 8040U işlemcileri yer alıyor. Ryzen 8000 serisinin özellikleri şöyle:
- 4nm Zen 4 çekirdek mimarisi
- RDNA 3 GPU mimarisi
- 8 çekirdek 16 izleğe kadar ölçekleme
- Tepe seviyede Radeon 780M entegre GPU (12 İşlem ünitesi)
- 5.2 Ghz'e kadar saat hızı
- Güncellenmiş XDNA nöral işlem ünitesi
- 16 TOPs'a kadar AI işlem gücü
- 15-54 Watt arası TDP
- Çıkış tarihi: 2024'ün ilk çeyreği
AMD Ryzen 8045HS serisi
Ryzen 9 8945HS, Ryzen 7 8845HS ve Ryzen 5 8645HS APU'larından oluşan serinin ilk iki işlemcisi 8 çekirdeğe ve Radeon 780M grafik işlemcisine sahip. Sonuncusu ise 6 çekirdek ve Radeon 760M grafik işlemcisiyle geliyor. 5.2 GHz'e kadar saat hızı ve 16 MB L3 önebelleğe sahip işlemciler 35-54 Watt arası TDP değerine sahip.
AMD Ryzen 8040HS serisi
Ryzen 7 8840HS ve Ryzen 5 8640HS işlmecilerinde oluşan seride yine 8/6 çekirdek ve Radeon 780M/760M konfigürasyonunu görüyoruz. Saat hızları bir miktar düşürülmüş işlemciler 20-30 Watt TDP değeriyle geliyor.
AMD Ryzen 8040U serisi
4 adet işlemciden oluşan düşek güç tüketimli işlemcilerden ikisi, 8540U ve 8440U, nöral işlem ünitesine sahip değil. Bu iki işlemci, Zen 4 ve Zen 4c çekirdekleriyle hibrit yapıda işlemciler. Aynı zamanda grafik çekirdekleri de diğerlerinden farklı olarak kırpılmış Radeon 740M olarak karşımıza çıkıyor.
Yenilenmiş Ryzen 8000 işlemcilerinin piyasaya çıkmasının bir sebebi de kullanıcıları yapay zekalı PC ekosistemine çekmek. Windows'un bir sonraki versiyonu Windows 12'de yapay zeka büyük bir önem arz edecek. Dolayısıyla yeni APU'lar yapay zeka gereksinimlerini karşılayacak AI gücüne sahipler.
Üretken yapay zekada %40 artış
AMD Ryzen 8000 serisi APU'lar 2024'ün ilk çeyreğinde laptoplarda yerini alacak. Şirket aynı zamanda CES 2024'de yeni laptop APU duyurusu da yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.