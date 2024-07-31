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    Anlık Bildirim

    AMD, yapay zeka çipi şirketi haline geliyor: Gelirler uçuşa geçti

    AMD, tüm beklentileri aşan ve şirketin yapay zeka çiplerinin satışlarında devam eden büyümeyi gösteren ikinci çeyrek kazançlarını bildirdi. Yapay zeka çiplerinde yüzde 115’lik büyüme gördü.
    AMD, yapay zeka çipi şirketi haline geliyor: Gelirler uçuşa geçti Tam Boyutta Gör
    AMD, kısa bir süre önce 2024’ün ikinci çeyreğine ilişkin kazançlarını açıkladı. Firmanın açıkladığı finansal sonuçlar büyük önem taşıyor. Çünkü, AMD’nin gelirlerinin neredeyse yarısı artık veri merkezi ürünleri tarafından geliyor. Daha önceki dönemlerde firmanın ana gelir kaynağını kişisel bilgisayarlar için üretilen işlemciler, oyun konsolları, endüstri veya araçlar için gömülü çiplerden geliyordu. Dolayısıyla AMD, Nvidia’nın yolundan ilerliyor gibi görünüyor.

    AMD, Nvidia’nın yolunda

    AMD tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, ilgili çeyrekte yıllık yüzde 9 büyüme ile 5,84 milyar dolar gelir elde etti. Firmanın net gelirleri ise 27 milyon dolar seviyesinden yüzde 881 artarak 265 milyon dolara çıktı. Şirketin ana gelir kaynağı haline gelen ve firmanın yapay zeka çip satışlarını içeren Veri Merkezi segmentinin gelirleri yüzde 115 artarak 2,8 milyar dolara yükseldi.

    AMD, yapay zeka çipi şirketi haline geliyor: Gelirler uçuşa geçti Tam Boyutta Gör
    AMD’nin veri merkezlerindeki yükselişi büyük ölçüde Nvidia’nın H100 AI çipiyle rekabet eden MI300 çipleri yönlendirdi. AMD CEO'su Lisa Su, MI300 çiplerinden elde edilen gelirin çeyrek boyunca 1 milyar doları aştığını söyledi. AMD, 2024 yılında 4 milyar dolarlık veri merkezi GPU geliri bekliyordu ancak şimdi bu rakam 4,5 milyar dolara çıkartıldı.

    AMD ayrıca Nvidia gibi her yıl yeni yapay zeka çipleri çıkaracağını açıklamıştı. Firma, son çeyrekte MI325X çipini, gelecek yıl MI350 ve 2026’da MI400'ü piyasaya sürecek. Su, MI350'nin Nvidia'nın bu yılın başlarında tanıttığı yapay zeka için “dünyanın en güçlü çipi” olarak ifade ettiği Blackwell çözümlerine karşı çok rekabetçi olacağını söyledi.

    AMD, yapay zeka çipi şirketi haline geliyor: Gelirler uçuşa geçti Tam Boyutta Gör
    Öte yandan AMD'nin kişisel bilgisayar CPU ve GPU işleri geçtiğimiz çeyrekte düşüş değil artış gösterdi. PC satışları şirketin İstemci segmentinde raporlanıyor ve burada AMD, yüzde 49 artışla 1,5 milyar dolara ulaştı. Firma, Radeon 6000 GPU'larının satışlarının yıldan yıla arttığını söyledi ancak konsolları da kapsayan Oyun gelirleri yüzde 59 düşüş ile 648 milyon dolara geriledi.

    Ekran kartlarında ve GPU’larda gerileme anlaşılabilir zira hem konsol satışları artık düşmüş durumda hem de oyuncular yeni çözümleri beklemekte. AMD’nin veri merkezi tarafında Nvidia ile rekabet edebilmesi oldukça önemli. Nvidia halihazırda o tarafta adeta bir tekel konumunda. Zaten bunu açılanan gelirlerden de görebiliyoruz: 2,8 milyar dolara karşılık Nvidia'nın bir çeyrekte 22,6 milyar dolar elde etmesi gibi. Ancak AMD için gelecek olumlu görünüyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/7/30/24209938/amd-q2-2024-earnings-datacenter-ai-revenue https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1209/amd-reports-second-quarter-2024-financial-results
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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