AMD, yapay zeka çipi şirketi haline geliyor: Gelirler uçuşa geçti

AMD, Nvidia’nın yolunda
AMD tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, ilgili çeyrekte yıllık yüzde 9 büyüme ile 5,84 milyar dolar gelir elde etti. Firmanın net gelirleri ise 27 milyon dolar seviyesinden yüzde 881 artarak 265 milyon dolara çıktı. Şirketin ana gelir kaynağı haline gelen ve firmanın yapay zeka çip satışlarını içeren Veri Merkezi segmentinin gelirleri yüzde 115 artarak 2,8 milyar dolara yükseldi.
AMD ayrıca Nvidia gibi her yıl yeni yapay zeka çipleri çıkaracağını açıklamıştı. Firma, son çeyrekte MI325X çipini, gelecek yıl MI350 ve 2026’da MI400'ü piyasaya sürecek. Su, MI350'nin Nvidia'nın bu yılın başlarında tanıttığı yapay zeka için “dünyanın en güçlü çipi” olarak ifade ettiği Blackwell çözümlerine karşı çok rekabetçi olacağını söyledi.
Ekran kartlarında ve GPU’larda gerileme anlaşılabilir zira hem konsol satışları artık düşmüş durumda hem de oyuncular yeni çözümleri beklemekte. AMD’nin veri merkezi tarafında Nvidia ile rekabet edebilmesi oldukça önemli. Nvidia halihazırda o tarafta adeta bir tekel konumunda. Zaten bunu açılanan gelirlerden de görebiliyoruz: 2,8 milyar dolara karşılık Nvidia'nın bir çeyrekte 22,6 milyar dolar elde etmesi gibi. Ancak AMD için gelecek olumlu görünüyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/7/30/24209938/amd-q2-2024-earnings-datacenter-ai-revenue https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1209/amd-reports-second-quarter-2024-financial-results Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.