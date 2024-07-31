AMD, yapay zeka çipi şirketi haline geliyor: Gelirler uçuşa geçti

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Tam Boyutta Gör AMD, kısa bir süre önce 2024’ün ikinci çeyreğine ilişkin kazançlarını açıkladı. Firmanın açıkladığı finansal sonuçlar büyük önem taşıyor. Çünkü, AMD’nin gelirlerinin neredeyse yarısı artık veri merkezi ürünleri tarafından geliyor. Daha önceki dönemlerde firmanın ana gelir kaynağını kişisel bilgisayarlar için üretilen işlemciler, oyun konsolları, endüstri veya araçlar için gömülü çiplerden geliyordu. Dolayısıyla AMD, Nvidia’nın yolundan ilerliyor gibi görünüyor.

AMD, Nvidia’nın yolunda

AMD tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, ilgili çeyrekte yıllık yüzde 9 büyüme ile 5,84 milyar dolar gelir elde etti. Firmanın net gelirleri ise 27 milyon dolar seviyesinden yüzde 881 artarak 265 milyon dolara çıktı. Şirketin ana gelir kaynağı haline gelen ve firmanın yapay zeka çip satışlarını içeren Veri Merkezi segmentinin gelirleri yüzde 115 artarak 2,8 milyar dolara yükseldi.

Tam Boyutta Gör AMD’nin veri merkezlerindeki yükselişi büyük ölçüde Nvidia’nın H100 AI çipiyle rekabet eden MI300 çipleri yönlendirdi. AMD CEO'su Lisa Su, MI300 çiplerinden elde edilen gelirin çeyrek boyunca 1 milyar doları aştığını söyledi. AMD, 2024 yılında 4 milyar dolarlık veri merkezi GPU geliri bekliyordu ancak şimdi bu rakam 4,5 milyar dolara çıkartıldı.

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AMD ayrıca Nvidia gibi her yıl yeni yapay zeka çipleri çıkaracağını açıklamıştı. Firma, son çeyrekte MI325X çipini, gelecek yıl MI350 ve 2026’da MI400'ü piyasaya sürecek. Su, MI350'nin Nvidia'nın bu yılın başlarında tanıttığı yapay zeka için “dünyanın en güçlü çipi” olarak ifade ettiği Blackwell çözümlerine karşı çok rekabetçi olacağını söyledi.

Tam Boyutta Gör Öte yandan AMD'nin kişisel bilgisayar CPU ve GPU işleri geçtiğimiz çeyrekte düşüş değil artış gösterdi. PC satışları şirketin İstemci segmentinde raporlanıyor ve burada AMD, yüzde 49 artışla 1,5 milyar dolara ulaştı. Firma, Radeon 6000 GPU'larının satışlarının yıldan yıla arttığını söyledi ancak konsolları da kapsayan Oyun gelirleri yüzde 59 düşüş ile 648 milyon dolara geriledi.

Ekran kartlarında ve GPU’larda gerileme anlaşılabilir zira hem konsol satışları artık düşmüş durumda hem de oyuncular yeni çözümleri beklemekte. AMD’nin veri merkezi tarafında Nvidia ile rekabet edebilmesi oldukça önemli. Nvidia halihazırda o tarafta adeta bir tekel konumunda. Zaten bunu açılanan gelirlerden de görebiliyoruz: 2,8 milyar dolara karşılık Nvidia'nın bir çeyrekte 22,6 milyar dolar elde etmesi gibi. Ancak AMD için gelecek olumlu görünüyor.

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