16 çekirdekli Ryzen 3000 modeli 1700$’lık Core i9-7960X’le eşleşiyor

AMD’nin yeni Ryzen modellerini tanıtmasına sayılı günler kala Zen 2 mimarili yeni çözümlere dair bilgiler sızmaya devam ediyor. Son ortaya çıkan benchmark skoru yeni yongalara dair beklentileri arttırdı.

4.8 GHz'deki Core i9-7960X'le başa baş

https://wccftech.com/amd-zen-2-5ghz-12-core-4-3ghz-16-core-cpus-leaked-benchmarked/

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12 ve 16 çekirdekli iki modele yer verilen sızıntıda 16 çekirdekli modelin benchmark skoruna da yer verilmiş.Ryzen’dan başlayacak olursak,taban frekansa sahip işlemciyükselebiliyor. Skorları paylaşan kişi 16 çekirdekli yeni yongayıtüm çekirdekleriyle hız aşırtarak şaşırtıcı sonucu da ortaya çıkarmış.çıkış yapan yine 16 çekirdeklieşleşen modellepuan elde edilmiş. Bu puan seviyesinde Ryzen yongasıyla aynı konumda durantüm çekirdekleriyle teste girdiğini belirtelim. Stok frekanslarda çalışanpuan alırkenaldığını hatırlatalım.Görünüşe göre önümüzdeki dönemde AMD Intel’e karşı ciddi bir fiyat avantajına sahip olacak. Zira AMD kanadının tepe modelinincivarında bir fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor.paylaşılmamış ancak CES 2019’daki demodan yola çıkacak olursak AMD bu başlıkta da iddialı olabilir. Zaten TDP değerlerinden de böyle bir tablonun oluşacağı yönünde bir tahminde bulunabiliriz.Son olarakRyzen yongasıtestine girmemiş ancak modelinyükselebildiği aktarılan detaylar arasında. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerel paylaşmaya devam edeceğiz.