16 çekirdekli Ryzen 3000 modeli 1700$’lık Core i9-7960X’le eşleşiyor

AMD’nin yeni Ryzen modellerini tanıtmasına sayılı günler kala Zen 2 mimarili yeni çözümlere dair bilgiler sızmaya devam ediyor. Son ortaya çıkan benchmark skoru yeni yongalara dair beklentileri arttırdı.
12 ve 16 çekirdekli iki modele yer verilen sızıntıda 16 çekirdekli modelin benchmark skoruna da yer verilmiş. 16 çekirdekli Ryzen’dan başlayacak olursak, 3.2 GHz’lik taban frekansa sahip işlemci 4.3 GHz’e kadar yükselebiliyor. Skorları paylaşan kişi 16 çekirdekli yeni yongayı 4.2 GHz’e tüm çekirdekleriyle hız aşırtarak şaşırtıcı sonucu da ortaya çıkarmış.
4.8 GHz'deki Core i9-7960X'le başa baş1700 dolardan çıkış yapan yine 16 çekirdekli Core i9-7960X'le eşleşen modelle 4278 puan elde edilmiş. Bu puan seviyesinde Ryzen yongasıyla aynı konumda duran Core i9-7960X’in 4.8 GHz’de tüm çekirdekleriyle teste girdiğini belirtelim. Stok frekanslarda çalışan Ryzen 7 2700X’in Cinebench R15’te 1828 puan alırken Ryzen Threadripper 1950X’inse 3055 puan aldığını hatırlatalım.
https://wccftech.com/amd-zen-2-5ghz-12-core-4-3ghz-16-core-cpus-leaked-benchmarked/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Intel'in 1/3 fiyatı bile değil. Amd batmıyorsa çok iyi yapıyor gerçekten.
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