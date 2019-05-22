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16 çekirdekli Ryzen 3000 modeli 1700$’lık Core i9-7960X’le eşleşiyor

AMD’nin 3. nesil Ryzen işlemcilerini duyurmasına sadece 5 gün kala ortaya çıkan sızıntılar donanım severlerin heyecanını bir kat daha arttırdı. Sızan Cinebench R15 skoru haberimizde.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
6b
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22
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD’nin yeni Ryzen modellerini tanıtmasına sayılı günler kala Zen 2 mimarili yeni çözümlere dair bilgiler sızmaya devam ediyor. Son ortaya çıkan benchmark skoru yeni yongalara dair beklentileri arttırdı.

12 ve 16 çekirdekli iki modele yer verilen sızıntıda 16 çekirdekli modelin benchmark skoruna da yer verilmiş. 16 çekirdekli Ryzen’dan başlayacak olursak, 3.2 GHz’lik taban frekansa sahip işlemci 4.3 GHz’e kadar yükselebiliyor. Skorları paylaşan kişi 16 çekirdekli yeni yongayı 4.2 GHz’e tüm çekirdekleriyle hız aşırtarak şaşırtıcı sonucu da ortaya çıkarmış.

4.8 GHz'deki Core i9-7960X'le başa baş

1700 dolardan çıkış yapan yine 16 çekirdekli Core i9-7960X'le eşleşen modelle 4278 puan elde edilmiş. Bu puan seviyesinde Ryzen yongasıyla aynı konumda duran Core i9-7960X’in 4.8 GHz’de tüm çekirdekleriyle teste girdiğini belirtelim. Stok frekanslarda çalışan Ryzen 7 2700X’in Cinebench R15’te 1828 puan alırken Ryzen Threadripper 1950X’inse 3055 puan aldığını hatırlatalım.
Görünüşe göre önümüzdeki dönemde AMD Intel’e karşı ciddi bir fiyat avantajına sahip olacak. Zira AMD kanadının tepe modelinin 500 dolar civarında bir fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor. Güç tüketim değerleri paylaşılmamış ancak CES 2019’daki demodan yola çıkacak olursak AMD bu başlıkta da iddialı olabilir. Zaten TDP değerlerinden de böyle bir tablonun oluşacağı yönünde bir tahminde bulunabiliriz.
Son olarak 12 çekirdekli Ryzen yongası Cinebench R15 testine girmemiş ancak modelin 5 GHz tepe frekansına yükselebildiği aktarılan detaylar arasında. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerel paylaşmaya devam edeceğiz.
https://wccftech.com/amd-zen-2-5ghz-12-core-4-3ghz-16-core-cpus-leaked-benchmarked/ Yorum Yaz
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Mutlak.Sıfır 2 hf. en beğenilen
Olmamış sen kalk milyar dolar yatır ama gel bir kaç sene önce çıkmış o dönemin teknolojisibe uygun yazılmış oyunlarda 3 fps geride kal! 3 fps önde olsaydın olmuş olurdu ama olmuyor Amd zorlama biz Intel'e gerekirse 100-200 dolar fazla veririz yine o 3 fps'yi alırız sen canını sıkma!! 11!1!!!
Olmamış sen kalk milyar dolar yatır ama gel bir kaç sene önce çıkmış o dönemin teknolojisibe uygun yazılmış oyunlarda 3 fps geride kal! 3 fps önde olsaydın olm...
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Güney Mestan 2 hf.
Nihayet piyasaya sağlam bir rekabet geliyor
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DonsuzBalık 2 hf.
amd akar
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leocorte 2 hf.
Eğer AMD 5.0 Ghz hızlara çıkıp 5.0 Ghz ram desteğini de sunarsa, Intel'den başka sistem kullanmayan biri olarak direk geçerim. Bu hızda bu ekstra çekirdekler efsane olur.
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oklawa 2 hf.
Beklentilerin çok yükselmesine neden oluyor bu tip haberler. Umarım fiyasko olmaz da her iki taraf da sağlam rekabete girer.
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Tugrul_512bit 2 hf.
@_Dominic_Toretto_
Intel'in 1/3 fiyatı bile değil. Amd batmıyorsa çok iyi yapıyor gerçekten.
1 Yanıt Yanıtla +1
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_Dominic_Toretto_ 2 hf. Tugrul_512bit
Çıkan testler gerçek ise, Intel'i zor günler bekliyor.
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Orodruin 2 hf.
Şu 90 sonrası yeni nesil CPU-GPU olaylarını hiç anlayamamış. Bundaki en büyük etken de sanırım P2-P3 ve Athlon dönemleri ile TNT2, Voodoo ve Ati Rage Pro zamanlarını yaşayamamaları. On yıldan fazladır ısrarla diyoruz; oyuna göre İŞLEMCİ ALINMAZ!. Esas olan işlemcinin ham işlem gücüdür. Yok AMD 3 FPS az verirmiş 10 fps düşermiş falan. O işlemciden değil, oyun geliştiricisinin optimizasyonunun rezil olması ile ilgili. Düz RYZEN 1700 bile çok güçlü halen!
1 Yanıt Yanıtla +3
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guzmann06 2 hf. Orodruin
oyun pcsi uruyorsam oyun performansıan göre işlemci almak mantıklıdır. Ben marka takıntısı olmadan ihtiyacın doğru belirlenip ona göre tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 75 hz monitörde 75 fps kitliyorsam oyunları bana 6/6, 478, 6712 işlemci yeter. i5 9600k bana en güzel deneyimi yaşatcak işlemci ama ömrü çok ucu açık bir işlemci değil. verdiğin paraya değermi tartışılır. ryzen 5 2600 ve i5 9400 iyi bir seçenek olaiblir. uzun süre işlemci değiştirmicem diyen kişi ryzen 2600 daha avntajlıdır. dah uzn yıllar kullanıcam diye ryzen 7 1700 de almam. Ama oyun oynucam ama asıl amcım yayın,twitch vs ise ryzen 5 1700 çok güzel seçenek vs. 144 hz monitörüm var fps istiyor son damlasına kadar 9700k alırım ryzen 5 2700 e para vermem gibi.
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Mutlak.Sıfır 2 hf. en beğenilen
Olmamış sen kalk milyar dolar yatır ama gel bir kaç sene önce çıkmış o dönemin teknolojisibe uygun yazılmış oyunlarda 3 fps geride kal! 3 fps önde olsaydın olmuş olurdu ama olmuyor Amd zorlama biz Intel'e gerekirse 100-200 dolar fazla veririz yine o 3 fps'yi alırız sen canını sıkma!! 11!1!!!
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DH Misafiri 2 hf.
ilk yorum. işlemci inanılmaz.
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DH Misafiri 2 hf.
Haberde yazıyor. Max 500$ bekleniyor diye
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DH Misafiri 2 hf.
vaycanınan amd gömmüş
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