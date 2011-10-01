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Gigabyte'dan Superb serisi yeni güç kaynakları

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,7b
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan Superb serisi yeni güç kaynakları
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Gigabyte yaptığı yeni bir açıklamayla Superb serisi güç kaynağı ailesini güncellediğini duyurdu. 470 Watt kapasiteli E470C3 ve E470C4, 570 Watt kapasiteli E570, 620 Watt kapasiteli E620 ve 720 Watt kapasiteli E720 olmak üzere bgeş yeni model tanıtan Gigabyte,  yeni güç kaynaklarının 80Plus sertifikasının sahip olduğunu belirtti.
 ATX 12V v2.3 standardıyla uyumlu olan ve güç verimlilikleri farklı yük durumlarında %82 seviyesine ulaşabilen güç kaynaklarında Japonya üretimi kapasitörlere ve 120mm çapında fana yer veriliyor. Yüksek voltaj, düşük voltaj, yüksek akım ve kısa devre gibi durumlara karşı çeşitli koruma teknolojileriyle donatılan güç kaynaklarından E720 modelinde dört kanal 12v rail tasarımına diğer modellerde ise çift kanal 12v rail tasarımına yer veriliyor.
Yakın zamanda satışa sunulması beklenen güç kaynaklarının fiyatları ise açıklanmadı.
Gigabyte'dan Superb serisi yeni güç kaynakları
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hanife K 8 yıl
Superb serisi güç kaynağı ailesini güncellediğini duyurdu.
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The Conqueror 8 yıl
Teşekkürler Erdi bey...
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