Xiaomi yeni kompakt powerbank modelini satışa sundu: İşte özellikleri ve fiyatı

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Xiaomi, taşınabilir güç çözümleri arasında dikkat çeken yeni ürünü 33W 20000mAh Powerbank'ı Avrupa'da tanıttı. Çin'de yılın başlarında piyasaya sürülen bu ürün, artık Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşuyor. Şık ve minimalist tasarımıyla öne çıkan bu taşınabilir şarj cihazı, kompakt yapısıyla özellikle seyahat edenler için pratik bir seçenek sunuyor. 127 x 70,5 x 30,5 mm boyutlarındaki bu cihaz, taşınabilirlik açısından da oldukça kullanışlı.

Bu taşınabilir şarj cihazı, 20000mAh kapasitesiyle birden fazla cihazı aynı anda şarj edebilme imkanı sunuyor. En dikkat çeken özelliği ise entegre USB-C kablosu sayesinde ekstra bir kablo taşıma ihtiyacını ortadan kaldırması. Bunun yanı sıra USB-C ve USB-A portları da bulunan cihaz, aynı anda üç cihazı şarj edebiliyor. USB-C portu ve entegre kablo, 33W’a kadar hızlı şarj desteği sağlıyor. Örneğin, bu cihazla bir iPhone 15 Pro’nun bataryası 30 dakikada %55 oranında, Xiaomi 13 Pro’nunki ise %71 oranında doldurulabiliyor. Gün içinde hızlı şarja ihtiyaç duyan kullanıcılar için oldukça ideal bir çözüm sunuluyor.

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Powerbank, kendi bataryasını 30W giriş gücüyle şarj ediyor ve kalan şarj seviyesini LED göstergelerle kullanıcıya bildiriyor. Ayrıca, cihaz yalnızca hızlı şarj sunmakla kalmıyor; iki adet 10000mAh kapasiteli yüksek kaliteli lityum iyon pil hücresi ve akıllı tanımlama çipi sayesinde şarj edilen cihazın ihtiyaçlarına göre akımı otomatik olarak ayarlıyor. Bu sayede cihazlar verimli ve güvenli bir şekilde şarj ediliyor.

Güvenlik konusunda da iddialı olan bu powerbank, kullanıcıların endişelerini minimuma indiren dokuz katmanlı güvenlik korumasıyla donatılmış. Aşırı şarj, aşırı deşarj, yüksek sıcaklık ve kısa devre gibi risklere karşı koruma sağlayan bu özellikler, cihazın günlük kullanımda güvenli bir şekilde çalışmasını garanti ediyor.

Avrupa pazarında oldukça rekabetçi bir fiyatla sunulan Xiaomi 33W 20000mAh Powerbank, İngiltere’de 22,99 £, Almanya’da ise 29,99 € fiyatla satışa çıktı. Bu fiyat, 39,99 £ veya 34,99 € fiyatla satılan benzer özelliklerdeki rakip ürünlere kıyasla Xiaomi’nin bu ürünü uygun fiyatlı bir seçenek haline getiriyor. Özellikleri, tasarımı ve hızlı şarj kapasitesiyle bu cihaz, fiyat-performans açısından dikkat çeken bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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Xiaomi yeni kompakt powerbank modelini satışa sundu