Vivo küçük ama etkili iki yeni powerbank modelini satışa sundu

Vivo, yeni X200 serisi ile birlikte iki adet 20.000mAh kapasiteli taşınabilir şarj cihazı da tanıttı. Bu cihazlardan biri 22.5W hızlı şarj desteğine sahipken, diğeri daha hızlı olan 45W şarj desteği sunuyor. Her iki taşınabilir şarj cihazı da beyaz renkte ve 25 cm uzunluğunda, örgülü hızlı şarj kablosu ile birlikte geliyor. Tasarım olarak, kolay taşınabilirlik sağlayan bir toka halkası detayı da mevcut. Yeni cihazların her biri 352 gram ağırlığında ve boyutları 125 mm x 73 mm x 30 mm olarak belirlenmiş.
45W gücündeki model, vivo X200 Pro modelini 2.8 kez, vivo X100 modelini 3.3 kez, vivo Pad3'ü 1.7 kez, iPhone 16'yı 4.3 kez ve MacBook Air’i ise tam bir kez şarj edebiliyor. Ayrıca bu cihazlar iki yönlü hızlı şarj özelliği sunuyor ve aynı anda üç farklı cihazı şarj etme kapasitesine sahip. Cihaz üzerindeki dahili kablo ve ek iki port sayesinde bu özelliği kullanmak mümkün.
Hız açısından, 45W gücündeki şarj cihazı, vivo X200 Pro modelini 30 dakika içinde %50 oranında şarj edebiliyor. Cihazlar farklı şarj teknolojileriyle uyumlu olup, PD3.0 (45W), PPS (45W) ve QC2.0 (18W) gibi standartları desteklemenin yanı sıra, Vivo'nun 44W gücündeki FlashCharge protokolüyle de uyumlu.
Güvenlik konusunda ise, cihazlar 13 farklı koruma özelliği ile donatılmış ve uçaklarda taşınmaya uygun olarak tasarlanmış. Yeni powerbank modellerinin her ikisi de ilk olarak Çin’de (21$ ve 28$ karşılığında) satışa sunulurken, ilerleyen günlerde global pazar için de bu taşınabilir şarj cihazlarının satışa sunulduğunu görmeyi bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)