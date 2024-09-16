Xiaomi yeni powerbank modellerini ardı ardına tanıtmaya devam ediyor

Tam Boyutta Gör

Xiaomi, aksesuar yelpazesini genişleterek 10.000 mAh kapasitesinde yeni bir taşınabilir şarj cihazı tanıttı. Kompakt yapısı ve dahili USB-C kablosuyla dikkat çeken bu güç bankası, seyahatlerde pratik bir kullanım sunuyor. Çift USB-C bağlantı noktası sayesinde aynı anda iki cihazı şarj etme imkânı sağlıyor. Toplamda 165W çıkış gücüne sahip olan cihaz, sadece akıllı telefonlar değil, dizüstü bilgisayarlar gibi daha yüksek güç gereksinimi olan cihazları da destekleyebiliyor.

Pixel 9 Pro Fold’un bükülme testi sonuçları şaşırttı 19 sa. önce eklendi

Xiaomi'nin açıkladığı verilere göre bu powerbank, şirketin yeni amiral gemisi Mix Fold 4'ü yaklaşık 1,41 kez, iPhone 15 Pro Max’i 1,75 kez ve Xiaomi 14 Pro'yu 1,8 kez tam şarj edebiliyor. Güç bankası, çeşitli şarj standartlarını destekleyerek geniş bir cihaz yelpazesiyle uyumlu hale getiriliyor.

90W’a kadar hızlı bir şekilde şarj olabilen cihaz, ayrıca üzerindeki ekran ile hem şarj durumunu hem de pil seviyesini takip etme olanağı sağlıyor. Ürün, şu anda 28 dolar karşılığında ön siparişe sunulmuş durumda. Ancak, küresel pazarlarda ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Güç Kaynağı Haberleri

Xiaomi yeni bir powerbank modelini daha satışa sundu