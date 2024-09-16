Xiaomi yeni powerbank modellerini ardı ardına tanıtmaya devam ediyor

Xiaomi, aksesuar yelpazesini genişleterek 10.000 mAh kapasitesinde yeni bir taşınabilir şarj cihazı tanıttı. Kompakt yapısı ve dahili USB-C kablosuyla dikkat çeken bu güç bankası, seyahatlerde pratik bir kullanım sunuyor. Çift USB-C bağlantı noktası sayesinde aynı anda iki cihazı şarj etme imkânı sağlıyor. Toplamda 165W çıkış gücüne sahip olan cihaz, sadece akıllı telefonlar değil, dizüstü bilgisayarlar gibi daha yüksek güç gereksinimi olan cihazları da destekleyebiliyor.
Xiaomi'nin açıkladığı verilere göre bu powerbank, şirketin yeni amiral gemisi Mix Fold 4'ü yaklaşık 1,41 kez, iPhone 15 Pro Max’i 1,75 kez ve Xiaomi 14 Pro'yu 1,8 kez tam şarj edebiliyor. Güç bankası, çeşitli şarj standartlarını destekleyerek geniş bir cihaz yelpazesiyle uyumlu hale getiriliyor.
90W’a kadar hızlı bir şekilde şarj olabilen cihaz, ayrıca üzerindeki ekran ile hem şarj durumunu hem de pil seviyesini takip etme olanağı sağlıyor. Ürün, şu anda 28 dolar karşılığında ön siparişe sunulmuş durumda. Ancak, küresel pazarlarda ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.