Xiaomi, yeni manyetik powerbank modelini satışa sundu

Xiaomi 10000 mAhmanyetik powerbank özellikleri
Kompakt yapıdaki powerbank, iki adet 5000 mAh pil hücresine sahip. Powerbank'in her biri 33 W'a kadar hızlı şarjı destekleyen iki USB-C portu ve dahili bir USB-C şarj kablosu bulunuyor. Cihazın kendisi ise 30 W hızında şarj olabiliyor. Cihaz aynı zamanda PD 3.0, QC 3.0 ve PPS gibi birden fazla şarj protokolünü destekliyor. Kablosuz şarj özelliğinin iPhone ve Android modelleriyle uyumlu olduğu belirtiliyor.
Şarj seviyesini gösteren dört adet LED'e sahip olan powerbank, sıcaklık izleme, aşırı şarj koruması, kısa devre koruması ve aşırı akım koruması gibi özellikleriyle güvenliği de üst seviyede tutuyor.
Koyu gri, beyaz, pembe ve mavi renk seçenekleriyle 2 Ocak'ta Çin'de satışa sunulacak olan powerbank, 23 dolar fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: