MSI, GeForce RTX 5090’ı besleyecek yeni güç kaynaklarını tanıttı

Her iki modelin de Nvidia ve AMD’nin en son GPU standartlarıyla tamamen uyumlu olduğu belirtiliyor. Çift PCIe 5.1 GPU desteği sayesinde güç kaynakları, yüksek güç taleplerini rahatlıkla karşılıyor ve yapay zeka gibi çift GPU gerektiren işlemleri destekliyor. Ayrıca, 80 PLUS ve Cybenetics sertifikalarına sahip bu güç kaynakları, enerji verimliliği ve dayanıklılık açısından da yeterliliğe sahip.
MEG Ai1600T PCIE5
Sadece 190 mm boyutunda olan bu güç kaynağı, gelişmiş iç ısı dağılımı ile yerden tasarruf sağlıyor. Ayrıca, sıfır fan modu sayesinde düşük yüklerde tamamen sessiz bir çalışma sunuyor. Gaming Intelligence (G.I.) uygulama desteği ile ise kullanıcılar GPU ve CPU güç yüklerini gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor ve fan hızlarını ayarlayabiliyor.