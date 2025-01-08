MSI, GeForce RTX 5090’ı besleyecek yeni güç kaynaklarını tanıttı

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Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen bilgisayar donanımı üreticilerinden MSI, CES 2025 kapsamında yeni nesil ekran kartlarına yönelik geliştirdiği iki üst seviye güç kaynağını (PSU) duyurdu: MEG Ai1600T PCIE5 ve MPG A1250GS PCIE5. Bu ürünler, yüksek performanslı sistemler ve içerik üreticileri için tasarlanmış olup, ATX 3.1, PCIe 5.1 ve 12V-2×6 konektör desteği gibi en son teknolojilere sahip.

Her iki modelin de Nvidia ve AMD’nin en son GPU standartlarıyla tamamen uyumlu olduğu belirtiliyor. Çift PCIe 5.1 GPU desteği sayesinde güç kaynakları, yüksek güç taleplerini rahatlıkla karşılıyor ve yapay zeka gibi çift GPU gerektiren işlemleri destekliyor. Ayrıca, 80 PLUS ve Cybenetics sertifikalarına sahip bu güç kaynakları, enerji verimliliği ve dayanıklılık açısından da yeterliliğe sahip.

MEG Ai1600T PCIE5

Tam Boyutta Gör MEG Ai1600T PCIE5, sunucu seviyesindeki Infineon SiC MOSFET teknolojisini kullanan ilk güç kaynağı olarak öne çıkıyor. Bu yenilikçi teknoloji, enerji tasarrufunu artırırken ısınmayı minimum seviyeye indiriyor ve ısı dağılımını optimize ediyor. Ayrıca, 80 PLUS Titanium sertifikası ile üst düzey enerji verimliliği sunuyor. 1600W’lık MEG Ai1600T PCIE5, toplam güç yükünün yüzde 235'ini karşılayabiliyor.

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Sadece 190 mm boyutunda olan bu güç kaynağı, gelişmiş iç ısı dağılımı ile yerden tasarruf sağlıyor. Ayrıca, sıfır fan modu sayesinde düşük yüklerde tamamen sessiz bir çalışma sunuyor. Gaming Intelligence (G.I.) uygulama desteği ile ise kullanıcılar GPU ve CPU güç yüklerini gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor ve fan hızlarını ayarlayabiliyor.

MPG A1250GS PCIE5

Tam Boyutta Gör Yeni MPG A1250GS PCIE5, MSI’ın popüler MPG serisinin “S” modeli olarak karşımıza çıkıyor. “S”, sessizlik anlamına geliyor ve düşük sıcaklıkta yüksek performans sunmaya odaklanıyor. 1250W güç çıkışı ve çift 12V-2x6 konektör desteği, hem oyuncular hem de yapay zeka gibi ağır iş yükleri için ideal bir çözüm sunuyor.

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