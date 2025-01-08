Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MSI, GeForce RTX 5090’ı besleyecek yeni güç kaynaklarını tanıttı

    Donanım üreticisi MSI, CES 2025 kapsamında ATX 3.1, PCIe 5.1 ve 12v-2×6 desteği sunan “Next-Gen Ready” MEG Ai1600T PCIE5 ve MPG A1250GS PCIE5 güç kaynaklarını (PSU) tanıttı.
    MSI, RTX 5090’ı besleyecek yeni güç kaynaklarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen bilgisayar donanımı üreticilerinden MSI, CES 2025 kapsamında yeni nesil ekran kartlarına yönelik geliştirdiği iki üst seviye güç kaynağını (PSU) duyurdu: MEG Ai1600T PCIE5 ve MPG A1250GS PCIE5. Bu ürünler, yüksek performanslı sistemler ve içerik üreticileri için tasarlanmış olup, ATX 3.1, PCIe 5.1 ve 12V-2×6 konektör desteği gibi en son teknolojilere sahip.

    Her iki modelin de Nvidia ve AMD’nin en son GPU standartlarıyla tamamen uyumlu olduğu belirtiliyor. Çift PCIe 5.1 GPU desteği sayesinde güç kaynakları, yüksek güç taleplerini rahatlıkla karşılıyor ve yapay zeka gibi çift GPU gerektiren işlemleri destekliyor. Ayrıca, 80 PLUS ve Cybenetics sertifikalarına sahip bu güç kaynakları, enerji verimliliği ve dayanıklılık açısından da yeterliliğe sahip.

    MEG Ai1600T PCIE5

    MSI, RTX 5090’ı besleyecek yeni güç kaynaklarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    MEG Ai1600T PCIE5, sunucu seviyesindeki Infineon SiC MOSFET teknolojisini kullanan ilk güç kaynağı olarak öne çıkıyor. Bu yenilikçi teknoloji, enerji tasarrufunu artırırken ısınmayı minimum seviyeye indiriyor ve ısı dağılımını optimize ediyor. Ayrıca, 80 PLUS Titanium sertifikası ile üst düzey enerji verimliliği sunuyor. 1600W’lık MEG Ai1600T PCIE5, toplam güç yükünün yüzde 235'ini karşılayabiliyor.

    Sadece 190 mm boyutunda olan bu güç kaynağı, gelişmiş iç ısı dağılımı ile yerden tasarruf sağlıyor. Ayrıca, sıfır fan modu sayesinde düşük yüklerde tamamen sessiz bir çalışma sunuyor. Gaming Intelligence (G.I.) uygulama desteği ile ise kullanıcılar GPU ve CPU güç yüklerini gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor ve fan hızlarını ayarlayabiliyor.

    MPG A1250GS PCIE5

    MSI, RTX 5090’ı besleyecek yeni güç kaynaklarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yeni MPG A1250GS PCIE5, MSI’ın popüler MPG serisinin “S” modeli olarak karşımıza çıkıyor. “S”, sessizlik anlamına geliyor ve düşük sıcaklıkta yüksek performans sunmaya odaklanıyor. 1250W güç çıkışı ve çift 12V-2x6 konektör desteği, hem oyuncular hem de yapay zeka gibi ağır iş yükleri için ideal bir çözüm sunuyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    apotemi 15 tyt türkçe deneme cevap anahtarı ben gerizekalı mıyım astım askerliğe engel mi araba tasarlama uygulaması kadının göz kırpması ne anlama gelir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 70 Ultra
    HUAWEI Pura 70 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız