Güneş enerjisi şimdi de plaj şemsiyelerinde

Anker Solix Solar Beach Umbrella nedir?
Anker Solix Solar Beach Umbrella adıyla tanıtılan plaj şemsiyesi, geleneksel olduğu üzere kullanıcıyı güneşten ve IP67 sertifikası ile de yağmurdan koruyor. Onu farklı kılan ise üst kısmına entegre edilebilen güneş panelleri.
Perovskit güneş hücreleri sayesinde geleneksel kristal silikon hücrelere göre yüzde 30 daha iyi performans sergileyen paneller 80W seviyesine kadar çıkabiliyor. Şemsiyenin alt kısmında yer alan dönüştürücü ile telefonları şarj etmek veya EverFrost 2 soğutucuyu çalıştırabilmek mümkün oluyor.
Anker yaz aylarına doğru bu projenin otellerde veya plajlarda ne kadar kullanılabilir ve ne kadar maliyet gerektirdiğine karar vermiş olacak. Yani doğrudan son kullanıcıya değil de işletmelere yönelik bir ürün de olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.