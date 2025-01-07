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    Güneş enerjisi şimdi de plaj şemsiyelerinde

    Anker Solix Solar Beach Umbrella kullanıcıyı güneşten ve yağmurdan korurken aynı zamanda güneş panelleri sayesinde plajda telefonunuzu şarj etmenizi de sağlıyor.  
    Anker Solix Solar Beach Umbrella Tam Boyutta Gör
    Yaz döneminde güneş ışınlarına belki de en fazla maruz kalan nesne durumundaki plaj şemsiyeleri, alternatif enerji projelerinin ilham kaynağı olmaya başladı. Anker markası, yenilikçi plaj şemsiyesini CES 2025 fuarında tanıttı. 

    Anker Solix Solar Beach Umbrella nedir?

    Anker Solix Solar Beach Umbrella adıyla tanıtılan plaj şemsiyesi, geleneksel olduğu üzere kullanıcıyı güneşten ve IP67 sertifikası ile de yağmurdan koruyor. Onu farklı kılan ise üst kısmına entegre edilebilen güneş panelleri. 

    Perovskit güneş hücreleri sayesinde geleneksel kristal silikon hücrelere göre yüzde 30 daha iyi performans sergileyen paneller 80W seviyesine kadar çıkabiliyor. Şemsiyenin alt kısmında yer alan dönüştürücü ile telefonları şarj etmek veya EverFrost 2 soğutucuyu çalıştırabilmek mümkün oluyor. 

    Anker yaz aylarına doğru bu projenin otellerde veya plajlarda ne kadar kullanılabilir ve ne kadar maliyet gerektirdiğine karar vermiş olacak. Yani doğrudan son kullanıcıya değil de işletmelere yönelik bir ürün de olabilir. 

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    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

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    Selamahali 4 saat önce

    Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.

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