Kâbus sürüyor: Bu sefer de RTX 5080’in kablosu eridi!

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın RTX 4000 serisiyle ortaya çıkan ve büyük tartışmalara yol açan güç bağlantısı erime sorunu, Blackwell nesline de sıçramış gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde RTX 5090’a dair bazı erime vakaları gündeme gelirken, ilk RTX 5080 vakası da ortaya çıktı. Bu erime problemi hem karta hem kabloya hem de PSU’ya zarar verdiği için oldukça büyük bir sorun.

Şimdi de RTX 5080

Bir Reddit kullanıcı RTX 5080 ekran kartına bağlı Asus ROG Loki güç kaynağının 16 pinlik güç bağlantısının PSU tarafında eridiğini gösteren fotoğraflar paylaştı. Kullanıcının açıklamalarına göre, ekran kartında kırmızı bir uyarı ışığı belirdi, bu da hem CPU hem de GPU kablolarının yerine takılı olmasına rağmen bir pinin düzgün oturmadığını gösteriyordu.

Tam Boyutta Gör Sorunu çözmek için bilgisayarını kapatıp kabloyu tekrar bağlayan kullanıcı, sistemi yeniden başlattığında uyarının kaybolduğunu ancak ekran çözünürlüğü ve yenileme hızının düştüğünü, GPU’nun PCIe 3.0 moduna geçtiğini fark etti. İkinci bir kapatma ve tüm kabloların tekrar yerleştirilmesinin ardından, PSU tarafındaki 16 pinlik 12VHPWR konektörünün eridiği anlaşıldı. Şans eseri GPU tarafı ve ekran kartının kendisi zarar görmedi.

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Bu arada aynı Asus ROG Loki güç kaynağının, RTX 5090'ları ile eriyen kablolardan etkilenen diğer bazı kullanıcılar tarafından kullanıldığı bildiriliyor. Gördüğümüz şey PSU ile ilgili bir sorun olsa da, eriyen kablo sorunu ROG Loki'ye özel değil. Bazı kullanıcılar aşırı ısınma sorunundan 12VHPWR ve ardından gelen 12V-2x6'nın sorumlu olduğunu söylüyor. Bu doğruysa ve sorun kablo tasarımından kaynaklanıyorsa burada bir önlemin (belki de bir tasarım değişikliği) alınması gerek. Zira RTX 5080, diğer kartlara göre çok daha az güç çekiyor.

Tam Boyutta Gör Bilindiği gibi 12VHPWR ve 12V-2x6 esasında aynı kablo, sadece bağlantı yerinde değişiklikler yapılmıştı. Her iki standarttaki kablo da mevcut soketlerle uyumlu. Yani, RTX 4090'da kullanılan 12VHPWR/12V-2x6 kablosu mevcut seride de kullanılabilir.

Reddit kullanıcıs YouTube’da üç farklı ROG Loki PSU kullanıcısının benzer sorunlar yaşadığını belirtiyor. Ancak bu vakaların da RTX 5080 ile mi yoksa RTX 5090 ile mi ilgili olduğu net değil. Bu arada Gamers Nexus'tan Steve Burke, bu bileşenleri test için satın almayı teklif etmiş durumda.

Sorunlar büyüyor

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde bir RTX 5090 Founders Edition kartında güç kablosunun her iki ucunda da erime yaşandığı ve hem ekran kartının hem de PSU’nun hasar gördüğü bildirilmişti. Donanım uzmanı Der8auer ise yaptığı testlerde 12VHPWR (12V-2x6) bağlantısının güç kaynağı (PSU) tarafında 150°C’ye, ekran kartı tarafında ise 90°C kadar ısındığını gözlemledi. Der8auer, 12-pin güç kablosundaki iki telin olması gerekenden çok daha fazla akım taşıdığını tespit etti. Aktarılanlara göre bu pinlerden birisi 12V kablo üzerinden 22 amperden fazla akım taşıyordu. Oysa 12VHPWR (12V-2x6) standardı, tek kablo üzerinden en fazla 9,5 amper geçmesine izin veriyor.

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Şimdi de Nvidia RTX 5080’in güç kablosu eridi