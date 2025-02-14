Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kâbus sürüyor: Bu sefer de RTX 5080’in kablosu eridi!

    Şimdiye kadar RTX 5090 kartlarında güç kablosunun ve diğer bileşenlerin eridiğine dair raporlar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise ilk defa RTX 5080’in de güç kablosunun aynı sorunu yaşadığı görülüyor.
    Şimdi de Nvidia RTX 5080’in güç kablosu eridi Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın RTX 4000 serisiyle ortaya çıkan ve büyük tartışmalara yol açan güç bağlantısı erime sorunu, Blackwell nesline de sıçramış gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde RTX 5090’a dair bazı erime vakaları gündeme gelirken, ilk RTX 5080 vakası da ortaya çıktı. Bu erime problemi hem karta hem kabloya hem de PSU’ya zarar verdiği için oldukça büyük bir sorun.

    Şimdi de RTX 5080

    Bir Reddit kullanıcı RTX 5080 ekran kartına bağlı Asus ROG Loki güç kaynağının 16 pinlik güç bağlantısının PSU tarafında eridiğini gösteren fotoğraflar paylaştı. Kullanıcının açıklamalarına göre, ekran kartında kırmızı bir uyarı ışığı belirdi, bu da hem CPU hem de GPU kablolarının yerine takılı olmasına rağmen bir pinin düzgün oturmadığını gösteriyordu.

    Şimdi de Nvidia RTX 5080’in güç kablosu eridi Tam Boyutta Gör
    Sorunu çözmek için bilgisayarını kapatıp kabloyu tekrar bağlayan kullanıcı, sistemi yeniden başlattığında uyarının kaybolduğunu ancak ekran çözünürlüğü ve yenileme hızının düştüğünü, GPU’nun PCIe 3.0 moduna geçtiğini fark etti. İkinci bir kapatma ve tüm kabloların tekrar yerleştirilmesinin ardından, PSU tarafındaki 16 pinlik 12VHPWR konektörünün eridiği anlaşıldı. Şans eseri GPU tarafı ve ekran kartının kendisi zarar görmedi.

    Bu arada aynı Asus ROG Loki güç kaynağının, RTX 5090'ları ile eriyen kablolardan etkilenen diğer bazı kullanıcılar tarafından kullanıldığı bildiriliyor. Gördüğümüz şey PSU ile ilgili bir sorun olsa da, eriyen kablo sorunu ROG Loki'ye özel değil. Bazı kullanıcılar aşırı ısınma sorunundan 12VHPWR ve ardından gelen 12V-2x6'nın sorumlu olduğunu söylüyor. Bu doğruysa ve sorun kablo tasarımından kaynaklanıyorsa burada bir önlemin (belki de bir tasarım değişikliği) alınması gerek. Zira RTX 5080, diğer kartlara göre çok daha az güç çekiyor.

    Şimdi de Nvidia RTX 5080’in güç kablosu eridi Tam Boyutta Gör
    Bilindiği gibi 12VHPWR ve 12V-2x6 esasında aynı kablo, sadece bağlantı yerinde değişiklikler yapılmıştı. Her iki standarttaki kablo da mevcut soketlerle uyumlu. Yani, RTX 4090'da kullanılan 12VHPWR/12V-2x6 kablosu mevcut seride de kullanılabilir.

    Reddit kullanıcıs YouTube’da üç farklı ROG Loki PSU kullanıcısının benzer sorunlar yaşadığını belirtiyor. Ancak bu vakaların da RTX 5080 ile mi yoksa RTX 5090 ile mi ilgili olduğu net değil. Bu arada Gamers Nexus'tan Steve Burke, bu bileşenleri test için satın almayı teklif etmiş durumda.

    Sorunlar büyüyor

    Öte yandan, geçtiğimiz günlerde bir RTX 5090 Founders Edition kartında güç kablosunun her iki ucunda da erime yaşandığı ve hem ekran kartının hem de PSU’nun hasar gördüğü bildirilmişti. Donanım uzmanı Der8auer ise yaptığı testlerde 12VHPWR (12V-2x6) bağlantısının güç kaynağı (PSU) tarafında 150°C’ye, ekran kartı tarafında ise 90°C kadar ısındığını gözlemledi. Der8auer, 12-pin güç kablosundaki iki telin olması gerekenden çok daha fazla akım taşıdığını tespit etti. Aktarılanlara göre bu pinlerden birisi 12V kablo üzerinden 22 amperden fazla akım taşıyordu. Oysa 12VHPWR (12V-2x6) standardı, tek kablo üzerinden en fazla 9,5 amper geçmesine izin veriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

    Profil resmi
    Rindaman 10 saat önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

    Profil resmi
    selamivural 17 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    god of war remake 205 60 r16 yerine 205 55 r16 olurmu bosch çamaşır makinesine kaçan cisim nasıl çıkarılır zamana bırakalım diyen erkek kurandaki çelişkiler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 13 in&#231; MacBook Air
    Apple M3 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum