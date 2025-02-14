Kâbus sürüyor: Bu sefer de RTX 5080’in kablosu eridi!

Şimdi de RTX 5080
Bir Reddit kullanıcı RTX 5080 ekran kartına bağlı Asus ROG Loki güç kaynağının 16 pinlik güç bağlantısının PSU tarafında eridiğini gösteren fotoğraflar paylaştı. Kullanıcının açıklamalarına göre, ekran kartında kırmızı bir uyarı ışığı belirdi, bu da hem CPU hem de GPU kablolarının yerine takılı olmasına rağmen bir pinin düzgün oturmadığını gösteriyordu.
Bu arada aynı Asus ROG Loki güç kaynağının, RTX 5090'ları ile eriyen kablolardan etkilenen diğer bazı kullanıcılar tarafından kullanıldığı bildiriliyor. Gördüğümüz şey PSU ile ilgili bir sorun olsa da, eriyen kablo sorunu ROG Loki'ye özel değil. Bazı kullanıcılar aşırı ısınma sorunundan 12VHPWR ve ardından gelen 12V-2x6'nın sorumlu olduğunu söylüyor. Bu doğruysa ve sorun kablo tasarımından kaynaklanıyorsa burada bir önlemin (belki de bir tasarım değişikliği) alınması gerek. Zira RTX 5080, diğer kartlara göre çok daha az güç çekiyor.
Reddit kullanıcıs YouTube’da üç farklı ROG Loki PSU kullanıcısının benzer sorunlar yaşadığını belirtiyor. Ancak bu vakaların da RTX 5080 ile mi yoksa RTX 5090 ile mi ilgili olduğu net değil. Bu arada Gamers Nexus'tan Steve Burke, bu bileşenleri test için satın almayı teklif etmiş durumda.
Sorunlar büyüyor
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde bir RTX 5090 Founders Edition kartında güç kablosunun her iki ucunda da erime yaşandığı ve hem ekran kartının hem de PSU’nun hasar gördüğü bildirilmişti. Donanım uzmanı Der8auer ise yaptığı testlerde 12VHPWR (12V-2x6) bağlantısının güç kaynağı (PSU) tarafında 150°C’ye, ekran kartı tarafında ise 90°C kadar ısındığını gözlemledi. Der8auer, 12-pin güç kablosundaki iki telin olması gerekenden çok daha fazla akım taşıdığını tespit etti. Aktarılanlara göre bu pinlerden birisi 12V kablo üzerinden 22 amperden fazla akım taşıyordu. Oysa 12VHPWR (12V-2x6) standardı, tek kablo üzerinden en fazla 9,5 amper geçmesine izin veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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