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    Yeni nesil ekran kartları çok daha fazla güç tüketebilir

    Corsair, yeni nesil ekran kartlarıyla donatılmış sistemlerin 750W ila 1500W arasında değişen toplam güç çekişine ihtiyaç duyacağını öngörüyor. PSU güncellemesi gerekebilir.
    Yeni nesil ekran kartları çok daha fazla güç tüketebilir Tam Boyutta Gör
    Corsair kısa süre önce yaptığı bir duyuruda güç kaynakları yelpazesinin merakla beklenen yeni nesil ekran kartlarını tam olarak destekleyeceğini belirtti. Ancak bu açıklama, yalnızca Corsair’in iddiasıyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda Nvidia ve AMD’nin yakında tanıtması beklenen yüksek performanslı GPU’larına dair ipuçları da barındırıyor.

    Yeni nesil GPU'lar üzebilir

    Corsair’in duyurusuna göre, yeni nesil GPU’larla donatılmış sistemlerin toplam güç tüketimi 750W ile 1500W arasında değişebilir. Bu, mevcut piyasadaki en güçlü ekran kartlarından biri olan RTX 4090’ın 450W TDP değerini neredeyse üçe katlayan bir güç talebi anlamına geliyor. Corsair’in bu kadar iddialı bir şekilde geleceğe hazır olduğunu belirtmesi, şirketin Nvidia ve AMD'nin planları hakkında bilgi sahibi olduğuna işaret ediyor olabilir.

    Şu anda çoğu kullanıcı RTX 4090'lı sistemlerini genellikle 850W PSU ile eşleştiriyor. Haliyle bu duyuru dolaylı olarak yeni nesil GPU'ların daha yüksek TGP'lere sahip olacağını ima ediyor. Eylül ayındaki daha önceki söylentiler RTX 5090'ın 600W'a kadar güç çekebileceğini öne sürüyordu. Bu arada RTX 5080 ve 5090'ın Ocak ayındaki CES 2025'te tanıtılacağı belirtiliyor, dolayısıyla yakında neler olduğunu öğreneceğiz.

    Corsair ise yeni nesil kartlara 1000W’a kadar güç sağlayan ve Gold sertifikasına sahip RMe Serisi, sessizlik ve performansı birleştiren 1200W’a kadar güç sunan RMx Serisi ve 1500W kapasite ve Platinum sertifikalı HXi Serisi PSU modelleriyle hazır olduğunu vurguluyor.  Aynı zamanda Corsair, yeni nesil GPU’ların hâlâ 12v-2x6 güç konektörü standardını kullanacağını öngörüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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