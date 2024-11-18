Yeni nesil ekran kartları çok daha fazla güç tüketebilir

Yeni nesil GPU'lar üzebilir
Corsair’in duyurusuna göre, yeni nesil GPU’larla donatılmış sistemlerin toplam güç tüketimi 750W ile 1500W arasında değişebilir. Bu, mevcut piyasadaki en güçlü ekran kartlarından biri olan RTX 4090’ın 450W TDP değerini neredeyse üçe katlayan bir güç talebi anlamına geliyor. Corsair’in bu kadar iddialı bir şekilde geleceğe hazır olduğunu belirtmesi, şirketin Nvidia ve AMD'nin planları hakkında bilgi sahibi olduğuna işaret ediyor olabilir.
Şu anda çoğu kullanıcı RTX 4090'lı sistemlerini genellikle 850W PSU ile eşleştiriyor. Haliyle bu duyuru dolaylı olarak yeni nesil GPU'ların daha yüksek TGP'lere sahip olacağını ima ediyor. Eylül ayındaki daha önceki söylentiler RTX 5090'ın 600W'a kadar güç çekebileceğini öne sürüyordu. Bu arada RTX 5080 ve 5090'ın Ocak ayındaki CES 2025'te tanıtılacağı belirtiliyor, dolayısıyla yakında neler olduğunu öğreneceğiz.
Corsair ise yeni nesil kartlara 1000W’a kadar güç sağlayan ve Gold sertifikasına sahip RMe Serisi, sessizlik ve performansı birleştiren 1200W’a kadar güç sunan RMx Serisi ve 1500W kapasite ve Platinum sertifikalı HXi Serisi PSU modelleriyle hazır olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda Corsair, yeni nesil GPU’ların hâlâ 12v-2x6 güç konektörü standardını kullanacağını öngörüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir