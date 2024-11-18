Yeni nesil ekran kartları çok daha fazla güç tüketebilir

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Tam Boyutta Gör Corsair kısa süre önce yaptığı bir duyuruda güç kaynakları yelpazesinin merakla beklenen yeni nesil ekran kartlarını tam olarak destekleyeceğini belirtti. Ancak bu açıklama, yalnızca Corsair’in iddiasıyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda Nvidia ve AMD’nin yakında tanıtması beklenen yüksek performanslı GPU’larına dair ipuçları da barındırıyor.

Yeni nesil GPU'lar üzebilir

Corsair’in duyurusuna göre, yeni nesil GPU’larla donatılmış sistemlerin toplam güç tüketimi 750W ile 1500W arasında değişebilir. Bu, mevcut piyasadaki en güçlü ekran kartlarından biri olan RTX 4090’ın 450W TDP değerini neredeyse üçe katlayan bir güç talebi anlamına geliyor. Corsair’in bu kadar iddialı bir şekilde geleceğe hazır olduğunu belirtmesi, şirketin Nvidia ve AMD'nin planları hakkında bilgi sahibi olduğuna işaret ediyor olabilir.

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Şu anda çoğu kullanıcı RTX 4090'lı sistemlerini genellikle 850W PSU ile eşleştiriyor. Haliyle bu duyuru dolaylı olarak yeni nesil GPU'ların daha yüksek TGP'lere sahip olacağını ima ediyor. Eylül ayındaki daha önceki söylentiler RTX 5090'ın 600W'a kadar güç çekebileceğini öne sürüyordu. Bu arada RTX 5080 ve 5090'ın Ocak ayındaki CES 2025'te tanıtılacağı belirtiliyor, dolayısıyla yakında neler olduğunu öğreneceğiz.

Corsair ise yeni nesil kartlara 1000W’a kadar güç sağlayan ve Gold sertifikasına sahip RMe Serisi, sessizlik ve performansı birleştiren 1200W’a kadar güç sunan RMx Serisi ve 1500W kapasite ve Platinum sertifikalı HXi Serisi PSU modelleriyle hazır olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda Corsair, yeni nesil GPU’ların hâlâ 12v-2x6 güç konektörü standardını kullanacağını öngörüyor.

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