Gigabyte'dan yeni oyuncu klavyesi; Force K3

Donanım dünyasının lider isimlerinden Gigabyte, oyuncular için hazırladığı Force K3 isimli yeni klavye modelini duyurdu. 490 x 263 x 32.8 mm boyutlarında ve 900 gram ağırlığında olan klavye, genel görünüm olarak piyasadaki diğer oyuncu klavyelerine kıyasla daha muhafazakar bir görünüm sergilirken, oyunlarda sıklıkla kullanılan W-A-S-D ve yön butonlarına vurgu yapıldığı da dikkatlerden kaçmıyor.

Dayanıklılığı arttırılmış siyah renkli kasaya sahip olan kablolu klavye, 1.5 metre uzunluğunda klavye ile geliyor. Mavi renkli LED göstergelerle donatılan Force K3'te aynı zamanda altın kaplı USB konnektörüne yer veriliyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Force K3 için şu ana kadar açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.