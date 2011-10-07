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Gigabyte'dan yeni oyuncu klavyesi; Force K3

7 yıl
19,6b
1
17
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan yeni oyuncu klavyesi; Force K3
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Donanım dünyasının lider isimlerinden Gigabyte, oyuncular için hazırladığı Force K3 isimli yeni klavye modelini duyurdu. 490  x 263  x 32.8 mm boyutlarında ve 900 gram ağırlığında olan klavye, genel görünüm olarak piyasadaki diğer oyuncu klavyelerine kıyasla daha muhafazakar bir görünüm sergilirken, oyunlarda sıklıkla kullanılan W-A-S-D ve yön butonlarına vurgu yapıldığı da dikkatlerden kaçmıyor.
Dayanıklılığı arttırılmış siyah renkli kasaya sahip olan kablolu klavye, 1.5 metre uzunluğunda klavye ile geliyor. Mavi renkli LED göstergelerle donatılan Force K3'te aynı zamanda altın kaplı USB konnektörüne yer veriliyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Force K3 için şu ana kadar açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor. 
Gigabyte'dan yeni oyuncu klavyesi; Force K3
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Patria o Muerte 6 yıl
tasarım beş para etmez. özlliklerine bakarsak ekstra bir şey yok. para verilmez bu alete. anakart yapsın gigabyte ne işi var klavyeyle. :)
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Rainbow6 7 yıl
bu ne bicim oyun klavyesi yaw bendeki standart logitechin aynisi ... simdi buna 60-70 ister bende bunu anlamam 5 sentlik led takarlar hemen fiyati 100 e vurarlar
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ervin16 7 yıl
tasarımı berbat bence
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umut1001 7 yıl
bildiğin klavye w a s d tuşları farklı sadece :)
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CoreXXX 7 yıl
20 dolara mousesini aldım gigabytenin harika. klavyeside sade ve güzel gibi duruyor. diger oyun klavyeleri gibi 100 150 tl olmaz bu 40 50 tl civarına satılır buda bir seçenek olur
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Recharged 7 yıl
Anakart üretmekten sıkılmış olmalılar ya da oradan gelen para bunları mutlu etmiyor.Herkes kendi işini yapsa bu kadar berbat tasarımlar ortaya çıkmaz her halde.
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BlackeR 7 yıl
beş para vermem buna !
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SchutZ 7 yıl
Erdi Abi çok fazla çalışıyorsun
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kenan_0 7 yıl
5para etmez
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Castiel 7 yıl
mx3200 bu, dava açılmalı !
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Jinnet 7 yıl
devrimdoga
Tasarım güzel gibi geldi multimedia butonları olsa daha iyi olurdu benim açımdan.

Bencede ama sade bi tasarımı var :)
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knnkpln 7 yıl
Gigabyte klavya mouse ürünleri hangi memlekette satılıyor acaba.Güya bizde segment getirecekti bunları o da yalan olmuş.
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