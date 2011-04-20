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Gigabyte'ın Z68 çipsetli yeni anakartlarından Z68X-UD3P-B3 de detaylandı

8 yıl
12,9b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın Z68 çipsetli yeni anakartlarından Z68X-UD3P-B3 de detaylandı
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Intel'in yeni yonga seti Z68 için geri sayım devam ediyor. Resmi lansmanı önümüzdeki ay içerisinde yapılacak olan Z68 yonga seti, H67 ve P67 yonga setlerinin güçlü özelliklerini bir arada sunan melez bir tasarıma sahip. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi H67 yonga setinde olduğu gibi işlemciye entegre grafik birimlerine destek sunan Z68, p67 gibi gelişmiş hız aşırtma özelliklerini de bünyesinde barındırıyor ve bu açıdan Sandy Bridge işlemcileri için hazırlanan hibrit tasarımlı yonga seti olarak tanımlanıyor.

Önde gelen anakart üreticilerinden Gigabyte, Z68 yonga setine büyük önem veriyor. Intel'in yeni yonga seti için çok sayıda model üzerinde çalışan firmanın Z68X-UD3P-B3 model isimli yeni anakartının görselleri de ortaya çıktı. Sandy Bridge işlemci ailesinin tamamıyla uyumlu olan yeni anakart, tasarım olarak Gigabyte'ın güncel çizgilerini koruyor. Üzerinde herhangi bir görüntü konnektörü olmayan anakartın, işlemciye entegre grafik biriminin kullanımı için LuicdLogix firmasının Virtu isimli yeni yazılımını kullandığı belirtiliyor. Nvidia'nın Optimus teknolojisine benzeyen bu yazılım sayesinde entegre grafik birimi ve AMD/Nvidia tabanlı ekran kartları arasında otomatik olarak geçiş yaplabiliyor.

Üzerinde yer alan dört adet DIMM slotu ile yüksek hızlı bellek desteği sunduğu belirtilen anakart, Ultra Durable III konsepti çerçevesinde bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımına ve yüksek kaliteli kapasitörler gibi detaylara da sahip. Orta segment için hazırlanan ve 14 fazlı güç tasarımı ile donatılan anakart üzerinde dört adet SATA-III, dört adet SATA-II ve iki adet USB 3.0 konnektörüne yer veriliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için iki adet PCIe x16 slotu ile desteklenen anakart, RST SSD Caching melez kurulum özelliği sayesinde SSD+HDD tabanlı kurulumlara olanak tanıyor ve bu sayede daha yüksek performans ve daha iyi açılış sürelerinin mümkün kılındığı belirtiliyor.

Gigabyte tarafından yakında satışa sunulması beklenen Z68X-UD3P-B3 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuıyor.

Gigabyte'ın Z68 çipsetli yeni anakartlarından Z68X-UD3P-B3 de detaylandı
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Gigabyte'ın Z68 çipsetli yeni anakartlarından Z68X-UD3P-B3 de detaylandı
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dreamblue35 7 yıl
gigabyte dahili dvı veya hdmı slotu entegre etmediği için satışlarını düşürecek
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timramon 8 yıl
Arkadaşlar bilmediğimden soruyorum. Arka paneldeki giriş çıkışlar nenden kırmızı? Gigabyte ın fantezisi mi yoksa kırmızı olmasının bir anlamı var mı?
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alpa07 8 yıl
güzelmiş
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timramon 8 yıl
MÜŞAVİR
Z68 işlemciye entegre grafik birimine destek sunacak diyor ama anakartlara bakıyorum monitör çıkışı yok. Nasıl iş bu?
Harici kart olmadan, entegre grafik birimini kullanmak mümkün olmayacak demekki.

İşlemcideki entegre ekran kartından görüntü alabilmek için, PCI express soketine taktığınız ekran kartının görüntü konnektörünü kullanacaksınız. Böylece ekran masaütndeyken onboard ekran kartı kulanımı laptoplardaki gibi olucak.
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DH Misafiri 8 yıl
peki diyelim benim zaten gtx 580 gibi bir ekran kartım var. işlemcide ki entengre birim benim bi işime yaraycak mı? tam olarak nasıl çalışır?
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huso 8 yıl
Mantık S1156 Mantıgı islemcilerde VGA gomulu eger harici VGA kullanmayacaksan Onbaord bana yeter diyorsan H67 ya da Z68 alacaksın ayrıca Onboard VGA kullanacaksan CPu 10GHZ olsa ne kadar fark edecek sonucta 5450 civarında bir Onboard VGA var.Sonuc olarak GTX 580 varsa ve Z68 alacaksan muhtemelen tek fark edecek cebinden cıkacak banknot sayısının daha fazla olması olacak bir de Z68 lere muhtemelen daha fazla aksesuar koyacaklar fiyatı sisirmek icin 10 SATA,14 USB vs gibi
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rog maximus 8 yıl
ANAKARTIMDA BOZULACAK ZAMANI BULMUŞ GİTTİ P67 ALDIK BU ÇIKIYOR DAHA KÖTÜSÜ H67 ALMAM GEREKİYORMUŞ GÖRÜNTÜ DESTEĞİ İÇİN HOŞ NE KADAR DESTEK OLURDU BİLMİYORUM
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huso 8 yıl
Intel'in bir i.neligi yine maksat tuketiciyi nasıl daha fazla somururum ve magdur ederim aslında bir numarası yok ama 2. el icin tuketiciyi magdur etmek urununu satmak istediginde Z68 var o bu kadar etmez vs muhabbetleri simdi ben 397 ye UD4 aldım adam 500 e P8P Deluxe aldı onları magdur etmek
Eger OC varsa neden H67 ye koymuyorsun ya da P67 de VGA kullandırmıyorsun ya da İ7 2600K 3.4 yerine 4.5 de calısınca Onboard VGA ucacak mı kac FPS artacak 2500-2600K alanların % kacı Onboard VGA kullanır 350-400 den P67 yi 400-600 den de Z68 i cakacak iste
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ozican0148 8 yıl
beyler benmı yanlıs anladım acaba 2 li kart kurulumunda (cf-slı) kartların her ıkısıde x16 - x16 olarakmı çalısacak yoksa x8-x8 e devammı
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Master_Evil 8 yıl
çıkacak işlemciler için de daha iyi olacaktır
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mugurgok 8 yıl
MÜŞAVİR
Z68 işlemciye entegre grafik birimine destek sunacak diyor ama anakartlara bakıyorum monitör çıkışı yok. Nasıl iş bu?
Harici kart olmadan, entegre grafik birimini kullanmak mümkün olmayacak demekki.

Sadece bu model için geçerli bu dediğin, başka anakart modellerinde monitör çıkışı olacaktır.
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redbloodedman 8 yıl
p67 yi öldürür bu z68 çipseti :)
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ForceBeWithYou 8 yıl
Kafama takılan bir soru var?

Acaba,z68 ile birlikte bclk hızı arttırabilecek mi?Yoksa K serisi işlemciler le o.c ye devam mı?Forumda k serisi olmayan işemci kullananların sayısı 1-2 den fazla değil.

Ayrıca bence board prototip,onboard vga kullanılamayacaksa z68 inde manası yok.Biz 2 sini biren istiyoruz.Gerçi ud4h protopinde görüntü çıkışları yer alıyordu.

DP çıkışı boardlarda olursa 30" DP LU İPS panel kullananlar için render almak mümkün olur dahili vga ile.

Ama bu p67x serisi gigabyte iyi oldu.P67A serileri baya kırpıktı.
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