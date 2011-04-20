Gigabyte'ın Z68 çipsetli yeni anakartlarından Z68X-UD3P-B3 de detaylandı

Intel'in yeni yonga seti Z68 için geri sayım devam ediyor. Resmi lansmanı önümüzdeki ay içerisinde yapılacak olan Z68 yonga seti, H67 ve P67 yonga setlerinin güçlü özelliklerini bir arada sunan melez bir tasarıma sahip. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi H67 yonga setinde olduğu gibi işlemciye entegre grafik birimlerine destek sunan Z68, p67 gibi gelişmiş hız aşırtma özelliklerini de bünyesinde barındırıyor ve bu açıdan Sandy Bridge işlemcileri için hazırlanan hibrit tasarımlı yonga seti olarak tanımlanıyor.

Önde gelen anakart üreticilerinden Gigabyte, Z68 yonga setine büyük önem veriyor. Intel'in yeni yonga seti için çok sayıda model üzerinde çalışan firmanın Z68X-UD3P-B3 model isimli yeni anakartının görselleri de ortaya çıktı. Sandy Bridge işlemci ailesinin tamamıyla uyumlu olan yeni anakart, tasarım olarak Gigabyte'ın güncel çizgilerini koruyor. Üzerinde herhangi bir görüntü konnektörü olmayan anakartın, işlemciye entegre grafik biriminin kullanımı için LuicdLogix firmasının Virtu isimli yeni yazılımını kullandığı belirtiliyor. Nvidia'nın Optimus teknolojisine benzeyen bu yazılım sayesinde entegre grafik birimi ve AMD/Nvidia tabanlı ekran kartları arasında otomatik olarak geçiş yaplabiliyor.

Üzerinde yer alan dört adet DIMM slotu ile yüksek hızlı bellek desteği sunduğu belirtilen anakart, Ultra Durable III konsepti çerçevesinde bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımına ve yüksek kaliteli kapasitörler gibi detaylara da sahip. Orta segment için hazırlanan ve 14 fazlı güç tasarımı ile donatılan anakart üzerinde dört adet SATA-III, dört adet SATA-II ve iki adet USB 3.0 konnektörüne yer veriliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için iki adet PCIe x16 slotu ile desteklenen anakart, RST SSD Caching melez kurulum özelliği sayesinde SSD+HDD tabanlı kurulumlara olanak tanıyor ve bu sayede daha yüksek performans ve daha iyi açılış sürelerinin mümkün kılındığı belirtiliyor.

Gigabyte tarafından yakında satışa sunulması beklenen Z68X-UD3P-B3 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuıyor.