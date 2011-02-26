Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte'ın hız aşırtma odaklı anakartı X58A-OC'nın fiyatı ve çıkış tarihi netleşiyor

8 yıl
15,7b
1
19
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gigabyte'ın hız aşırtma odaklı anakartı X58A-OC'nın fiyatı ve çıkış tarihi netleşiyor
Tam Boyutta Gör

2009'un Ekim ayında Avrupa Hız Aşırtma Finali için Paris'te bir araya geldiğimiz Gigabyte'ın anakart geliştirme takımıyla yeni nesil anakartlar üzerine konuşma fırsatı yakalamıştık. O dönemdeki mevcut anakartlarına ek olarak gelecekte nasıl modeller sunmaları gerektiği konusunda fikrimizi almak isteyen Gigabyte'a, giriş seviyesinden en yüksek performanslı modellere kadar tüm çözümlerinin tasarım olarak birbirine benzediğini, oyuncular/hız aşırtmacılar için hazırlanan özel çözümlerin farklı tasarımlarla ayrı ürün grupları altında sunulabileceği yönünde görüş bildirmiştik. Ülkemizi temsil eden takımın Avrupa Şampiyonu olduğu etkinlikte, farklı ülkelerden gelen pek çok basın mensubu da benzer görüşler ifade etmiş ve Gigabyte, yeni nesil anakart modelleri için farklılaşma yolunda önemli notlar aldıklarını, model ayrımında daha agresif olacaklarını ifade etmişti.

Aradan geçen süre zarfında Gigabyte'ın o toplantıda bahsettiği yenilikleri ürün gamına eklemeye başladığına tanık olduk. Yıllardır anakartlarında Mavi renkli baskılı devre kullanan Gigabyte, geçtiğimiz yıl üst seviye anakart modellerinde Siyah renkli Baskılı devre kullanacağını açıklamış ve 6 serisi modelleriyle birlikte bu yönde önemli adımlar atmıştı. 2011'e hızlı giren firma, X58 yonga setini taşıyan G1-Killer gibi özel oyuncu anakartlarıyla hem tasarım (şarjör tasarımlı soğutucu ve kamuflaj desenli kutu tasarımı) hem de donanım (X-Fi ses çipi ve Bigfoot Killer ağ kontrolcüsü) anlamında daha güçlü modeller sunacağının sinyallerini vermişti. G1 serisi oyuncu anakartlarına ek olarak Gigabyte, hız aşırtmacılar için de özelleştirilmiş bir çözüm hazırlıyor. İlk detaylarını bir süre önce verdiğimiz X58A-OC isimli yeni model, "hız aşırtmacılar için hız aşırtmacılar tarafından hazırlandı" slogonıyla yakında satışa sunulacak. Siyah renkli baskılı devre üzerinde Turuncu renkli komponentlerle dikkat çekici bir görünüm sergileyen X58A-OC'nin fiyatı ve çıkış tarihi de netlik kazandı.

Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 işlemcileri için hazırlanan anakart, X58+ICH10R yonga setini kullanıyor. 6 adet DIMM slotu ile 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart, dört adet PCIe x16 slotu ile Nvidia SLI ve AMD Crossfire gibi çoklu ekran kartı teknolojilerine destek veriyor. Gigabyte adına çalışan ve çok sayıda rekora sahip olan ünlü hız aşırtmacı Hicookie'nin danışmanlığında geliştirilen anakart, rekor kırmak isteyen hız aşırtmacılar başta olmak üzere performans tutkunları için çok sayıda özellik ile geliyor;

- OC-Cool: Yeni tasarlanan soğutucu da LED aydınlatma ve BIOS tarafından kontrol edilen fan 4-pin fan bağlantı konnektörü de bulunuyor.
- OC-Dual BIOS: Bağımsız olarak konfigüre edilebilen çift BIOS ile kullanıcılara BIOS'lar arasında seçme imkanı tanınıyor.
- OC-PEG: Çift SATA portu, 3'lü ve 4'lü ekran kartı kurulumlarına daha fazla güç aktamak için kullanılabiliyor.
- OC-Touch: Hız aşırtma odaklı Debug LED, voltaj okuma noktaları ve kart üstü butonlar ile hızlı ve etkin hız aşırtma performans arttırımı.
- OC-VRM: 50A sürücülü MOS çipleri ile işlemciye 600A (1200W) güç sağlayabilen anakart, çift 8pin güç konnektörü, POSCAP tantalum kapasitörler, gerçek zamanlı PWM frekans ayarlaması 600, 800 & 1000KHz (varsayılan 400KHz) için PWM anahtarı.

Güç tasarımında dijital PWM modüllerine yer verilen anakart, Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre üzerinde yüksek kaliteli komponentlerle donatılmıştı. Henüz piyasaya sunulmayan anakart şimdiden bazı rekorlara imza atmış durumda. Intel'in 6 çekirdekli yeni işlemcisi Core i7-990X'ı 7.1GHz'de çalıştırmayı başaran anakart, 1-5 Mart tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde yapılacak CeBIT 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunulacak. Teknik özellikleri bir süre önce ortaya çıkan anakartın, çıkış tarihi ve satış fiyatı da netleşmeye başladı. Elde ettiğimiz bilgilere göre X58A-OC, 280$ civarında olması beklenen fiyatıyla Mart ayı içerisinde Amerika'da pazara sunulacak.

Gigabyte'ın hız aşırtma odaklı anakartı X58A-OC'nın fiyatı ve çıkış tarihi netleşiyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
milyondabir 8 yıl
su anakart icin insan bir x 4 girisi filan koyar yeni cıkanlardada yok
bizde bir anakart bulsakta 2 revo ile raid yapsak diyoruz ama bu anakartlarla mümkün degil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
niksaçmabişeybence 8 yıl
amd olsa alabilirdim renkleri benim kasaya çok uyuyur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hsnksy92 8 yıl
Kral geliyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grma 8 yıl
PWM bildiğim kadarıyla anakartın güç entegresi. Yani güç katının "controller"ı da denebilir. Bu frekans aralığı OC denemelerinde yüksek güç tüketiminin ayarlanması ve gerekli bileşenlere aynı gücün hep aynı oranda gitmesini sağlıyor olabilir.
Frekans arttırılarak bant genişliği arttırılır ve böylece verinin daha hızlı taşınması sağlanır. Sanırım bu da OC denemelerinde çok daha yüksek değerlere ulaşılmasını ve bunun stabil olarak çalışmasını sağlıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
G1-Killer Assassin
newegg de Now: $529.99 vatanda 621 kara bak bide vatan yüzde 20 indirim yapar 622 e satar diğer firmalarda 550 e bulunur heralde yanına birde 10pci slot kasa alman lazım tt xaserVI veya armor+,c hafxveya lianli pc 2120 dehşetkasa bu bak 470 dalır.
G1-Killer Assassin x68 çıkınca bende alacam bakıyım saate hımm bu saatten sonra x58 alınmaz:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sars 8 yıl
AMD içinde üretilirse güzel olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alacakll 8 yıl
iyiki stokta yok, yoksa günahına girecekler :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huso 8 yıl
Board iyi olabilirde biraz olu dogdu bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sabe 8 yıl
Vatan da stoğa gelince haber ver diyinde boş yere alsınlar stoğa :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Türkiyeye ne zaman gelecek acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 8 yıl
G1 serisini bekliyorum assassin veya killer modelini..nvidia stacker 830 kasa var kasama güzel gideceğini düşünüyorum cıksın hemen alacağım:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redline_59 8 yıl
OC-PEG: Çift SATA portu, 3'lü ve 4'lü ekran kartı kurulumlarına daha fazla güç aktamak için kullanılabiliyor.
- OC-Touch: Hız aşırtma odaklı Debug LED, voltaj okuma noktaları ve kart üstü butonlar ile hızlı ve etkin hız aşırtma performans arttırımı.
- OC-VRM: 50A sürücülü MOS çipleri ile işlemciye 600A (1200W) güç sağlayabilen anakart, çift 8pin güç konnektörü, POSCAP tantalum kapasitörler, gerçek zamanlı PWM frekans ayarlaması 600, 800 & 1000KHz (varsayılan 400KHz) için PWM anahtarı.







Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 8 yıl

NECROCYBER

G1 serisini bekliyorum assassin veya killer modelini..nvidia stacker 830 kasa var kasama güzel gideceğini düşünüyorum cıksın hemen alacağım:))


GIGABYTE G1.Assassin Intel X58 Soket 1366 DDR3 2200MHz SATA 3.0 USB 3.0 Anakart
vatanbilgisayar.com/...

Fiyatını yazmıyorum kendin gör
Henüz sokta yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15697 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, çıkış tarihi ve
4 etiket daha hız aşırtma fiyat gigabyte overclock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TTNET'ten yeni Tivibu paketleri; Tivibu Ev ile IPTV dönemi 8 yıl LG C305 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim