Gigabyte'ın hız aşırtma odaklı anakartı X58A-OC'nın fiyatı ve çıkış tarihi netleşiyor

2009'un Ekim ayında Avrupa Hız Aşırtma Finali için Paris'te bir araya geldiğimiz Gigabyte'ın anakart geliştirme takımıyla yeni nesil anakartlar üzerine konuşma fırsatı yakalamıştık. O dönemdeki mevcut anakartlarına ek olarak gelecekte nasıl modeller sunmaları gerektiği konusunda fikrimizi almak isteyen Gigabyte'a, giriş seviyesinden en yüksek performanslı modellere kadar tüm çözümlerinin tasarım olarak birbirine benzediğini, oyuncular/hız aşırtmacılar için hazırlanan özel çözümlerin farklı tasarımlarla ayrı ürün grupları altında sunulabileceği yönünde görüş bildirmiştik. Ülkemizi temsil eden takımın Avrupa Şampiyonu olduğu etkinlikte, farklı ülkelerden gelen pek çok basın mensubu da benzer görüşler ifade etmiş ve Gigabyte, yeni nesil anakart modelleri için farklılaşma yolunda önemli notlar aldıklarını, model ayrımında daha agresif olacaklarını ifade etmişti.

Aradan geçen süre zarfında Gigabyte'ın o toplantıda bahsettiği yenilikleri ürün gamına eklemeye başladığına tanık olduk. Yıllardır anakartlarında Mavi renkli baskılı devre kullanan Gigabyte, geçtiğimiz yıl üst seviye anakart modellerinde Siyah renkli Baskılı devre kullanacağını açıklamış ve 6 serisi modelleriyle birlikte bu yönde önemli adımlar atmıştı. 2011'e hızlı giren firma, X58 yonga setini taşıyan G1-Killer gibi özel oyuncu anakartlarıyla hem tasarım (şarjör tasarımlı soğutucu ve kamuflaj desenli kutu tasarımı) hem de donanım (X-Fi ses çipi ve Bigfoot Killer ağ kontrolcüsü) anlamında daha güçlü modeller sunacağının sinyallerini vermişti. G1 serisi oyuncu anakartlarına ek olarak Gigabyte, hız aşırtmacılar için de özelleştirilmiş bir çözüm hazırlıyor. İlk detaylarını bir süre önce verdiğimiz X58A-OC isimli yeni model, "hız aşırtmacılar için hız aşırtmacılar tarafından hazırlandı" slogonıyla yakında satışa sunulacak. Siyah renkli baskılı devre üzerinde Turuncu renkli komponentlerle dikkat çekici bir görünüm sergileyen X58A-OC'nin fiyatı ve çıkış tarihi de netlik kazandı.

Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 işlemcileri için hazırlanan anakart, X58+ICH10R yonga setini kullanıyor. 6 adet DIMM slotu ile 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart, dört adet PCIe x16 slotu ile Nvidia SLI ve AMD Crossfire gibi çoklu ekran kartı teknolojilerine destek veriyor. Gigabyte adına çalışan ve çok sayıda rekora sahip olan ünlü hız aşırtmacı Hicookie'nin danışmanlığında geliştirilen anakart, rekor kırmak isteyen hız aşırtmacılar başta olmak üzere performans tutkunları için çok sayıda özellik ile geliyor;

- OC-Cool: Yeni tasarlanan soğutucu da LED aydınlatma ve BIOS tarafından kontrol edilen fan 4-pin fan bağlantı konnektörü de bulunuyor.

- OC-Dual BIOS: Bağımsız olarak konfigüre edilebilen çift BIOS ile kullanıcılara BIOS'lar arasında seçme imkanı tanınıyor.

- OC-PEG: Çift SATA portu, 3'lü ve 4'lü ekran kartı kurulumlarına daha fazla güç aktamak için kullanılabiliyor.

- OC-Touch: Hız aşırtma odaklı Debug LED, voltaj okuma noktaları ve kart üstü butonlar ile hızlı ve etkin hız aşırtma performans arttırımı.

- OC-VRM: 50A sürücülü MOS çipleri ile işlemciye 600A (1200W) güç sağlayabilen anakart, çift 8pin güç konnektörü, POSCAP tantalum kapasitörler, gerçek zamanlı PWM frekans ayarlaması 600, 800 & 1000KHz (varsayılan 400KHz) için PWM anahtarı.

Güç tasarımında dijital PWM modüllerine yer verilen anakart, Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre üzerinde yüksek kaliteli komponentlerle donatılmıştı. Henüz piyasaya sunulmayan anakart şimdiden bazı rekorlara imza atmış durumda. Intel'in 6 çekirdekli yeni işlemcisi Core i7-990X'ı 7.1GHz'de çalıştırmayı başaran anakart, 1-5 Mart tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde yapılacak CeBIT 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunulacak. Teknik özellikleri bir süre önce ortaya çıkan anakartın, çıkış tarihi ve satış fiyatı da netleşmeye başladı. Elde ettiğimiz bilgilere göre X58A-OC, 280$ civarında olması beklenen fiyatıyla Mart ayı içerisinde Amerika'da pazara sunulacak.