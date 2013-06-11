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Gigabyte'ın yeni nesil G1.Sniper serisi anakart modelleri

5 yıl
5,7b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte başta oyuncular olmak üzere performans ve hız aşırtma tutkunları için geliştirdiği G1.Sniper serisi anakart ailesini yepyeni modellerle güncelledi. Üstelik G1.Sniper serisi artık AMD tabanlı bir modele de sahip. Tüm bu anakartları Computex 2013'te sizler için görüntüledik. 
 

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OverClocK1ng 5 yıl
Erdi. AsRock'un Z87 Extreme4 modelinde Realtek'in ALC1150 yongası var ve 115db sunabiliyor. Creative'in 116 db si bundan çok fazla şey sunmuyor bence.
Gerçi Techpowerup ın yapmış olduğu ve ALC1150 yongalı MSI Z87 Gaming anakart ses testinde çok parlak sonuçlar koyamadı ama , AsRock'un ses yongasını Texas Instruments'in yongalarıyla destekleyerek özelleştirmesi sonucunda belki çok daha iyi sonuçlar elde ediyor olabilirler. Tabi anakart daha incelenmediği için bilemiyoruz.
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DH Misafiri 5 yıl
G1 serisi daha önceki model olan Soket 1155 G1 modelinde yarı fiyatına satılan ASUS MAXIMUS 5 GENE tarafından performans olarak eziliyordu
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orhanyıldız 5 yıl
Kızlar güzelmiş.
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DH Misafiri 5 yıl
Killer serisi lol puhaaha xD
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DH Misafiri 5 yıl
hasswell işlemciler için hazırlanan anakartlarmı acacba bunlar
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imam003 5 yıl
ne olacak kardeş ortak falan mı olcan...alamadıktan sonra
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SJess 5 yıl
G1.Sniper serisi gerçekten güzel geliyor ama fiyatlar oda güzel olsa
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dexter342 5 yıl
bu computex fuarı hiç bitmesin istiyorum
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