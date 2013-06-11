Gigabyte'ın yeni nesil G1.Sniper serisi anakart modelleri

Gigabyte başta oyuncular olmak üzere performans ve hız aşırtma tutkunları için geliştirdiği G1.Sniper serisi anakart ailesini yepyeni modellerle güncelledi. Üstelik G1.Sniper serisi artık AMD tabanlı bir modele de sahip. Tüm bu anakartları Computex 2013'te sizler için görüntüledik.
Gerçi Techpowerup ın yapmış olduğu ve ALC1150 yongalı MSI Z87 Gaming anakart ses testinde çok parlak sonuçlar koyamadı ama , AsRock'un ses yongasını Texas Instruments'in yongalarıyla destekleyerek özelleştirmesi sonucunda belki çok daha iyi sonuçlar elde ediyor olabilirler. Tabi anakart daha incelenmediği için bilemiyoruz.