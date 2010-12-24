Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte'ın yeni oyuncu anakartı G1-Killer, şarjör tasarımlı soğutucu ile geliyor

8 yıl
17,9b
1
36
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gigabyte'ın yeni oyuncu anakartı G1-Killer, şarjör tasarımlı soğutucu ile geliyor
Tam Boyutta Gör

Anakart üretiminde sektörün lider oyuncularından birisi olan Gigabyte'ın, 2011 için agresif bir ürün planlaması yaptığını ve farklı segmentler için özel tasarımlı anakartlar sunacağını daha önceki haberlerimizde paylaşmıştık. Firmanın oyuncular için hazırladığı X58 çipsetli anakartlardan oluşan yeni "Gaming" serisinin ilk üyesi olan G1-Killer için yeni bir görsel yayınlandı. Intel'in LGA1366 formundaki işlemcileri Core i7 işlemcileri için hazırlanan yeni anakart, şarj tasarımlı yeni soğutucusu ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Üzerinde yer alan altı adet DIMM slotu ile 24GB'a kadar yüksek hızlı DDR3 bellek desteği sunacağı belirtilen anakartın, hız aşırtma profesyonelleri ve oyun tutkunları için çok sayıda özelliğe sahip olacağı belirtiliyor. Üzerinde yer alan yeşil renkli üç adet PCIe x16 slotu ile AMD ve Nvidia tabanlı ekran kartları için çoklu GPU kurulumlarına destek sunacak anakartın, Nvidia NF200 köprü yongasına sahip olması bekleniyor. SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilere sahip olacak G1-Killer, 24 fazlı güç tasarımını kullanacak.

Gigabyte tarafından 299$ seviyesinden satışa sunulması beklenen G1-Killer ve serinin diğer üyeleri olacak Assesin ve Guerilla modellerinin CES 2011 fuarında lanse edilmeleri bekleniyor.

Gigabyte'ın yeni oyuncu anakartı G1-Killer, şarjör tasarımlı soğutucu ile geliyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
oyuncu anakartı başlıgı altında çıkarılan bir anakarttan böyle bir şey bekliyordum daha haberi okumadan..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Alıntı : @atiktuk
" bu ne yav? jarjör ne alaka?anakart sanki 10-15 yas gurubuna hitap etmesi için yapılmıs izlenımı verıyor "
Sen gel 10-15 yas grubu diye adamlara fırça at gel bir de JARJÖR de. Hiç olucak iş mi bu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atiktuk 8 yıl

yanlıs yazmısım , bu mudur?

o kadar mesaj yazmama ragmen baz aldıgın ,dikkatini çeken nokta nokta bu mu oldu?ilginç..

anlaşılan adamların stratejileri, hedeflerine ulaştırmaya başlamıs bile..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 8 yıl
crysis 2 çıkıcak acaba ön hazırlık mı yapıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Way Out 8 yıl

dreamblue35

crysis 2 çıkıcak acaba ön hazırlık mı yapıyorlar

Yok kardeş, bu anakartı alırsan FPS oyunlarında sana ''dual mag'' eklentisi veriyormuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
evet aslında biraz düşünüldüğünde çocukça geliyor.. ama yeni satış stratejileri geliştirmek zorunda hissetmiş olmalılar kendilerini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-x-treme 8 yıl
ben çok beğendim şarjör tasarımı güzel olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Bence çok cool olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atiktuk 8 yıl
bu ne yav? jarjör ne alaka?anakart sanki 10-15 yas gurubuna hitap etmesi için yapılmıs izlenımı verıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Gigabyte ne yapacağını şaşırdı galiba.

Başka bir versiyonuna da rambo bıçağı koysun tam olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K0rkunc 8 yıl

atiktuk

bu ne yav? jarjör ne alaka?anakart sanki 10-15 yas gurubuna hitap etmesi için yapılmıs izlenımı verıyor



adam daha şarjör ddemeyi bilmiyor tasarımı eleştiriyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RockConn 8 yıl
Güney köprüsüne gerçekten öyle bir soğutucu bloğumu konulcak? :)))
Kullanıcıyı tehdit eden bir anakart'ı kim alırki :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Applejack 8 yıl

RockConn

Güney köprüsüne gerçekten öyle bir soğutucu bloğumu konulcak? :)))
Kullanıcıyı tehdit eden bir anakart'ı kim alırki :)


hohoohohhoha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KODTECH 8 yıl

RockConn

Güney köprüsüne gerçekten öyle bir soğutucu bloğumu konulcak? :)))
Kullanıcıyı tehdit eden bir anakart'ı kim alırki :)






Harika yorum XD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17908 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, oyuncu anakartı ve
2 etiket daha gaming gigabyte
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Optoma PK301: Cebinizdeki Sinema! video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim