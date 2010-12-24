Gigabyte'ın yeni oyuncu anakartı G1-Killer, şarjör tasarımlı soğutucu ile geliyor

Anakart üretiminde sektörün lider oyuncularından birisi olan Gigabyte'ın, 2011 için agresif bir ürün planlaması yaptığını ve farklı segmentler için özel tasarımlı anakartlar sunacağını daha önceki haberlerimizde paylaşmıştık. Firmanın oyuncular için hazırladığı X58 çipsetli anakartlardan oluşan yeni "Gaming" serisinin ilk üyesi olan G1-Killer için yeni bir görsel yayınlandı. Intel'in LGA1366 formundaki işlemcileri Core i7 işlemcileri için hazırlanan yeni anakart, şarj tasarımlı yeni soğutucusu ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Üzerinde yer alan altı adet DIMM slotu ile 24GB'a kadar yüksek hızlı DDR3 bellek desteği sunacağı belirtilen anakartın, hız aşırtma profesyonelleri ve oyun tutkunları için çok sayıda özelliğe sahip olacağı belirtiliyor. Üzerinde yer alan yeşil renkli üç adet PCIe x16 slotu ile AMD ve Nvidia tabanlı ekran kartları için çoklu GPU kurulumlarına destek sunacak anakartın, Nvidia NF200 köprü yongasına sahip olması bekleniyor. SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilere sahip olacak G1-Killer, 24 fazlı güç tasarımını kullanacak.

Gigabyte tarafından 299$ seviyesinden satışa sunulması beklenen G1-Killer ve serinin diğer üyeleri olacak Assesin ve Guerilla modellerinin CES 2011 fuarında lanse edilmeleri bekleniyor.