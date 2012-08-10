Gigabyte'tan AMD Brazos 2.0 platformlu ve 17.3-inç ekranlı dizüstü: Q1700

AMD'nin yeni nesil Brazos 2.0 platformu desteğini arkasına alan Gigabyte Q1700 karşımıza çıktı. Gigabyte'ın yeni dizüstü bilgisayarı 413 mm x 270 mm x 14 ~ 40.5 mm ebatlarında ve 6 hücreli, 4400 mAh batarya dahil 2.9 kg ağırlığında dizayn edilmiş.



1.7 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli AMD E2-1800 hızlandırılmış işlem biriminin (APU), dahili AMD Radeon HD 7340 grafik biriminin ve 2 GB / 4 GB DDR3 belleğin (2 slot / 8 GB'a kadar arttırılabilir) güç verdiği Q1700'de, 17.3-inç boyutunda ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı LCD ekran bulunuyor.



5400 devir / dakika hızında çalışan, 2.5-inç'lik 320 GB, 500 GB, 640 GB sabit disk seçeneklerine yer verilen dizüstü bilgisayar, 1.3 MP web kamera, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, 2 watt ses çıkış gücüne sahip stereo hoparlör, HDMI portu, D-Sub (VGA) çıkışı, 3 adet USB 2.0 portu, mikrofon girişi, kulaklık çıkışı ve kart okuyucu ile donatılmış. Kart okuyucu, MMC, RS MMC, SD, MiniSD, SDHC, SDxC, MS, MS Pro ve MS Duo bellek kartlarına destek veriyor.

Q1700'ün 627$'dan başlayan fiyatlarla satılması bekleniyor.