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Gigabyte'tan AMD Brazos 2.0 platformlu ve 17.3-inç ekranlı dizüstü: Q1700

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,7b
1
13
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Gigabyte'tan AMD Brazos 2.0 platformlu ve 17.3-inç ekranlı dizüstü: Q1700
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AMD'nin yeni nesil Brazos 2.0 platformu desteğini arkasına alan Gigabyte Q1700 karşımıza çıktı. Gigabyte'ın yeni dizüstü bilgisayarı 413 mm x 270 mm x 14 ~ 40.5 mm ebatlarında ve 6 hücreli, 4400 mAh batarya dahil 2.9 kg ağırlığında dizayn edilmiş.
1.7 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli AMD E2-1800 hızlandırılmış işlem biriminin (APU), dahili AMD Radeon HD 7340 grafik biriminin ve 2 GB / 4 GB DDR3 belleğin (2 slot / 8 GB'a kadar arttırılabilir) güç verdiği Q1700'de, 17.3-inç boyutunda ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı LCD ekran bulunuyor.
5400 devir / dakika hızında çalışan, 2.5-inç'lik 320 GB, 500 GB, 640 GB sabit disk seçeneklerine yer verilen dizüstü bilgisayar, 1.3 MP web kamera, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, 2 watt ses çıkış gücüne sahip stereo hoparlör, HDMI portu, D-Sub (VGA) çıkışı, 3 adet USB 2.0 portu, mikrofon girişi, kulaklık çıkışı ve kart okuyucu ile donatılmış. Kart okuyucu, MMC, RS MMC, SD, MiniSD, SDHC, SDxC, MS, MS Pro ve MS Duo bellek kartlarına destek veriyor.
Q1700'ün 627$'dan başlayan fiyatlarla satılması bekleniyor. 
Gigabyte'tan AMD Brazos 2.0 platformlu ve 17.3-inç ekranlı dizüstü: Q1700
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Gigabyte'tan AMD Brazos 2.0 platformlu ve 17.3-inç ekranlı dizüstü: Q1700
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khytr89 7 yıl en beğenilen
Amd ve gigabyte fani olarak soyleyebilirim ki gereksiz.. bu koca pc deki islemci tablet veya netbookta amenna ama buna en az a4 takmasi gerekirdi..ayrica amaci sadece film izletmekse ekrani fullhd olmaliydi + fiyati da baya pahali.. Ssd ve su sogutma eklese bile yine buna 600 kusur dolar verilmez.. asusun 600 tl civari hemen hemen ayni performanstaki k53u su dururken bunu almak sacmalik..
Amd ve gigabyte fani olarak soyleyebilirim ki gereksiz.. bu koca pc deki islemci tablet veya netbookta amenna ama buna en az a4 takmasi gerekirdi..ayrica amaci ...
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nurettinaz 7 yıl
Bence ozellik olarak piyasanin gerisinde kalan bir bilgisayar olmus.
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lokomotif 7 yıl
Bu kadar büyük ekran kullan çözünürlük standartta kalsın, hedefledikleri kullanıcı grubunu merak ettim doğrusu.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
1.7 GHz çift çekirdek, bunu alacağıma Via Nano 1.8 Ghz 4 çekirdek alırım.
Dahası artık SSD'siz dizüstü yada netbook almam. Dizüstünde arşivlik HDD neye yarar hende 5400.
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lj94 7 yıl
brazos diyince aklıma başka şeyler geliyor
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konix 7 yıl
Acaba bu kadar büyük bir notebook'un düşük performanslı işlemci ile beraber olmasının sebebi 20 saat gibi çok uzun bir kullanım sunması mı acaba? Yoksa alınması için hiç bir neden kalmıyor
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KANUNI61 7 yıl
5400 kez öküz bunlar yaa
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turbo-powwer 7 yıl
Fiyatı güzel oldukça media pc yapılabilir.
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khytr89 7 yıl en beğenilen
Amd ve gigabyte fani olarak soyleyebilirim ki gereksiz.. bu koca pc deki islemci tablet veya netbookta amenna ama buna en az a4 takmasi gerekirdi..ayrica amaci sadece film izletmekse ekrani fullhd olmaliydi + fiyati da baya pahali.. Ssd ve su sogutma eklese bile yine buna 600 kusur dolar verilmez.. asusun 600 tl civari hemen hemen ayni performanstaki k53u su dururken bunu almak sacmalik..
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fatihburak95 7 yıl
Bunu almaktaki amacım ne olacak benim???
Full hd film oynatma kabiliyeti var ama ekran full hd değil... 17.3 içlerde gelelde 1080p ekran kullanılıyor...
Ahrici ekran kartı yok işlemcinin içindeki video için ideal... sessiz çalışabilirse film severler için iyi bir seçim olabilir(Pil süresi minimum 4 saat olmak koşuluyla)
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DH Misafiri 7 yıl
Ülkemizde satılır umarım, birde Windows işletim sistemsiz alma seçeneği olursa mükemmel olur!
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Drakoid 7 yıl
ismi cidden yanlış anlaşılabilir
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