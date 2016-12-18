Gigabyte'tan Xtreme Gaming serisine dahil XTC700 işlemci soğutucu

Geçtiğimiz hafta Gigabyte, XTC700 kule tipi işlemci soğutucusunu tanıttı. Gigabyte’ın Xtreme Gaming serisine dahil ettiği işlemci soğutucu bir çok yeni donanımda görmeye alıştığımız RGB LED aydınlatmaya sahip.

Gigabyte XRC700 Xtreme Gaming CPU soğutucu

XTC700 RGB aydınlatmalı üst plaka ile geliyor ve Gigabyte Xtreme Gaming logosuna sahip. 120mm çapındaki iki fan ile push-pull şeklinde aktif soğutma sağlanıyor. Gigabyte’ın mecvut ürünlerinde görmeye alıştığımız tasarımın cpu soğutucuda da devam ettiğini görüyoruz.

Üst paneldeki RGB aydınlatma Gigabyte’ın diğer RGB LED’li modellerinde olduğu gibi Gigabyte Spectrum yazılımı üzerinden kontrol edilebiliyor.

Hem Intel hem AMD tarafında güncel ve eski sayılabilecek tüm soket tiplerini destekliyor. Tam listesini ise Intel tarafında 2011,1366, 1156, 1155, 1151, 775 ve gelecek olan Kaby Lake işlemcilerin soketlerini destekliyor. AMD tarafında ise 754, 939, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ destekliyor ve muhtemelen AM4’ü de destekleyecek.

200W üzerinde soğutma kapasitesine sahip olan işlemci soğutucu, 500-1700Rpm aralığında görev yapan 120mm’lik iki adet fana, üç adet 10mm çapında bakır ısı borusuna sahip. 15-53CFM hava akışına ve 0.2-1.93mm H2O basınca sahip fanlar 12-31 dBA arasında ses üretiyor. 4 pin PWM kontrolcü ile çalışan soğutucunun aydınlatması için ise anakart üzerindeki USB 1.1 veya USB 2.0 çıkışlarından iletişimi sağlıyor. 1015 gram ağırlığındaki soğutucunun ölçüleri ise 130x109x169 mm olarak belirtilmiş. Fiyat konusunda şu anda bir açıklama yok.



http://www.gamersnexus.net/news-pc/2717-gigabyte-xtc700-cpu-cooler-specs