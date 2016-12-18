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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte'tan Xtreme Gaming serisine dahil XTC700 işlemci soğutucu

Gigabyte, XTC700 kule tipi işlemci soğutucusunu tanıttı. Gigabyte’ın Xtreme Gaming serisine dahil ettiği işlemci soğutucu bir çok yeni donanımda görmeye alıştığımız RGB LED aydınlamayla geliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Geçtiğimiz hafta Gigabyte, XTC700 kule tipi işlemci soğutucusunu tanıttı. Gigabyte’ın Xtreme Gaming serisine dahil ettiği işlemci soğutucu bir çok yeni donanımda görmeye alıştığımız RGB LED aydınlatmaya sahip.

Gigabyte XRC700 Xtreme Gaming CPU soğutucu 

XTC700 RGB aydınlatmalı üst plaka ile geliyor ve Gigabyte Xtreme Gaming logosuna sahip. 120mm çapındaki iki fan ile push-pull şeklinde aktif soğutma sağlanıyor. Gigabyte’ın mecvut ürünlerinde görmeye alıştığımız tasarımın cpu soğutucuda da devam ettiğini görüyoruz.
Üst paneldeki RGB aydınlatma Gigabyte’ın diğer RGB LED’li modellerinde olduğu gibi Gigabyte Spectrum yazılımı üzerinden kontrol edilebiliyor.
Hem Intel hem AMD tarafında güncel ve eski sayılabilecek tüm soket tiplerini destekliyor. Tam listesini ise Intel tarafında 2011,1366, 1156, 1155, 1151, 775 ve gelecek olan Kaby Lake işlemcilerin soketlerini destekliyor. AMD tarafında ise 754, 939, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ destekliyor ve muhtemelen AM4’ü de destekleyecek.
200W üzerinde soğutma kapasitesine sahip olan işlemci soğutucu, 500-1700Rpm aralığında görev yapan 120mm’lik iki adet fana, üç adet 10mm çapında bakır ısı borusuna sahip. 15-53CFM hava akışına ve 0.2-1.93mm H2O basınca sahip fanlar 12-31 dBA arasında ses üretiyor. 4 pin PWM kontrolcü ile çalışan soğutucunun aydınlatması için ise anakart üzerindeki USB 1.1 veya USB 2.0 çıkışlarından iletişimi sağlıyor. 1015 gram ağırlığındaki soğutucunun ölçüleri ise 130x109x169 mm olarak belirtilmiş. Fiyat konusunda şu anda bir açıklama yok.
 

http://www.gamersnexus.net/news-pc/2717-gigabyte-xtc700-cpu-cooler-specs Yorum Yaz
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1ses1 2 yıl
Dolar kuru bu seviyelerdeyken ne işlemci alınır nede soğutucu.
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GearFive 2 yıl
ısı boruları geniş bile olsa yeterli degil görsele önem verilmiş ama performansı es geçilmiş :( olmadı giga...
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tahir40 2 yıl
Elbette cam/pleksi kasalarla birlikte içeride Turbo charger edasıyla duran afili bi soğutucu havalı bi kasa görünümü sağlayarak PC severlerin beğenisini kazanır ama artık bunların devri bitti. AMD bile 14nm 95W işlemcilere geçtikten sonra 200W soğutma kapasiteli kiloluk, anakart büken soğutuculara gerek yok... İnsan kullanacak bunu :)
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Batuist 2 yıl
donanım haberde soğutucu haberi mi okuyorum ben? sakın markası apple filan olmasın iyi okusaydınız kutunun üstünü? yoksa yanlışlıkla mı oldu?
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01myavuz 2 yıl
Özel birşey göremedim, eski soğutuculara çok benziyor. RGB aydınlatma birşey ifade etmiyor.
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selahattın ısık 2 yıl
Socket 2011 destekli kucucuk temas plakasi ve ust seviye iddali 3 isi borusu..
K.A.L.S.I.N
Gigaya yakismadi..
Yada haber eksik..
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
yakında tamamen gigabyte marka parçalardan bir kasa toplamak mümkün olabilecek herhalde tabi dolar 4 tl olmaz ise
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