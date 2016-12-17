LG'den HDR10 destekli 32 inç monitör

LG, yeni tepe modeli monitörü 32UD99'u tanıttı. Profesyonelleri, oyuncuları ve son kullanıcıları hedefleyen yeni panellerini kullanan LG önümüzdeki ay yapılacak olan CES fuarında kapsamlı tanıtım ve gösterim yapmaya hazırlanıyor.

32 inç, 4K ve HDR

32 inç boyutunda 4K çözünürlük sunan monitör HDR10 desteği ile geliyor ve 10 bit renk derinliğine sahip. 1.07 milyar renk gösterebilen ekran DCI P3 renk paletinin %95'ini karşılayabiliyor. Ayrıca 3D LUT desteği olan monitörde bu özellikler hakkında bilgi verilmemiş durumda.

Bunca şeyin arasında en dikkat çekici olan 4K çözünürlük ve HDR10 desteği. HDR10 desteğini açmak gerekirse HDR daha geniş renk gamutu ve daha geniş dinamik aralık sunuyor. 10 ise 10-bit renk derinliğini ifade ediyor. USB 3.1 Type-C bağlantısının da olduğu monitör DisplayPort Alternate Mode olarak kullanılabiliyor. HDMI 2a desteğinden de bahsedilen monitörün tüm özellikleri ne yazık ki netlik yazanmış değil.

Monitörün fiyatı ve yenileme hızı konusunda herhangi bir bilgi verilmemiş ancak 60Hz olacağı tahmin ediliyor.

http://www.gamersnexus.net/news-pc/2723-lg-32ud99-hdr-display-announced