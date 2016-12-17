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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'den HDR10 destekli 32 inç monitör

LG, yeni 32UD99 modeli HDR destekli 10bit renk derinliğine sahip 32 inç boyutundaki monitörünü tanıttı. UltraFine 4K ve 5K panelleri ve yeni monitörlerini önümüzdeki ay CES fuarında da gösterecek.
2 yıl
2,6b
1
7
Monitör
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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 LG, yeni tepe modeli monitörü 32UD99'u tanıttı. Profesyonelleri, oyuncuları ve son kullanıcıları hedefleyen yeni panellerini kullanan LG önümüzdeki ay yapılacak olan CES fuarında kapsamlı tanıtım ve gösterim yapmaya hazırlanıyor.

32 inç, 4K ve HDR

 32 inç boyutunda 4K çözünürlük sunan monitör HDR10 desteği ile geliyor ve 10 bit renk derinliğine sahip. 1.07 milyar renk gösterebilen ekran DCI P3 renk paletinin %95'ini karşılayabiliyor. Ayrıca 3D LUT desteği olan monitörde bu özellikler hakkında bilgi verilmemiş durumda.
 Bunca şeyin arasında en dikkat çekici olan 4K çözünürlük ve HDR10 desteği. HDR10 desteğini açmak gerekirse HDR daha geniş renk gamutu ve daha geniş dinamik aralık sunuyor. 10 ise 10-bit renk derinliğini ifade ediyor. USB 3.1 Type-C bağlantısının da olduğu monitör DisplayPort Alternate Mode olarak kullanılabiliyor. HDMI 2a desteğinden de bahsedilen monitörün tüm özellikleri ne yazık ki netlik yazanmış değil.
 Monitörün fiyatı ve yenileme hızı konusunda herhangi bir bilgi verilmemiş ancak 60Hz olacağı tahmin ediliyor. 

http://www.gamersnexus.net/news-pc/2723-lg-32ud99-hdr-display-announced Yorum Yaz
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FerdosParadise 2 yıl
Both of LG's new UltraFine monitors have already shown up online, although you can't buy them directly from Apple's online store as of right now even if you'd like to purchase one alongside a new MacBook Pro. The listings do tell us that the 4K model is priced at $699.95 in the US, and the 5K model is $1299.95. According to LG, the 4K model will be available next month, and the 5K model will launch in early December.
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hacı.basat 2 yıl
TV-monitör kıyası için söylenenler doğru ama fiyatları çok farklı dalgalanıyor, Fps oyuncuları hariç geniş yelpazeden oynayan oyunculardan çok sayıda TV'ye geçen var, bunun geçmişi daha derin, fiyatla alakası bile yok, ben de benzer bir düzendeyim ve oyunu TV'den, işlerimi monitörden görüyorum. Kullandığım TV'ye göre belki yakın zamanda monitörden kurtulabilirim de. Benim görüşüm çok net, monitör fiyatları daha da sıkıştırdıkça TV'ye geçenler artmaya devam edecektir, imkan meselesi ve kaçınılmaz son.
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asig 2 yıl
Bunu 2k 10+ bit 27+ inç freesyc 75 hz gibi şey olsa keşke neyse yattim pusuya ces 2017 neler göreceğim
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hacı.basat 2 yıl
Piyasa dokunmatik için uygun fiyatlı çözümde bulamadı, fiyatlar böyle devam ettikçe bilgisayar ekranı için TV kullananların sayısı daha da artacaktır. Bu hafta A101 yine vestel garantili 1299 liraya 4k uydu alıcılı 4k 43" TV satıyor, önceden Carrefourda 1150 liraya satılmış olsa da yine de iyi fiyattır ve bilgisayar ekranı olarak kullanılabilir. a101.com.tr/...
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kayihani 2 yıl hacı.basat
hacı.basat

Piyasa dokunmatik için uygun fiyatlı çözümde bulamadı, fiyatlar böyle devam ettikçe bilgisayar ekranı için TV kullananların sayısı daha da artacaktır. Bu hafta A101 yine vestel garantili 1299 liraya 4k uydu alıcılı 4k 43" TV satıyor, önceden Carrefourda 1150 liraya satılmış olsa da yine de iyi fiyattır ve bilgisayar ekranı olarak kullanılabilir.
a101.com.tr/...

hocam tvden bilgisayar monitörü kulağa hoş gelse de gerçekte öyle olmuyor. tvlerin input lag olayı biraz fazla. ben kullandım verim alamadım. ayrıca monitör için 10 bit renk derinliğinden bahsedilmiş. bu seviyede renk kalitesi olan tvler 5-6k dan aşağı değil 1200 tlye tv olduğu gibi 300 400 tlye de monitör var input lagı, tepki süresi ve panel yenileme oranı en ucuz monitör kadar olan tvler 2500 3000 tlden aşağı değil. multimedya ve web kullanıcıları dışındaki kullanıcılar tv yerine monitör tercih edecektir. multimedya ve web için daha çok laptop tercih ediliyor. şu anda vg278hr kullanıyorum. ekranın tvye göre küçük, ayrıca renk kalitesi tvmden kötü yine de tvye geçiş düşünmüyorum.
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Firaristt 2 yıl hacı.basat
Şöyle bir sıkıntı var, TV'lerde gecikme monitörlere kıyasla çok daha yüksek ve renk doğruluğu monitörler kadar isabetli olmayabiliyor. İnternete giren, film, video izleyen yani basit şeyler yapan kullanıcılar için cazip olsa da -ki bence de mantıklı- profesyoneller ve oyunculara gelmez.
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Morphinz 2 yıl
Fiyatı muhtemelen 1199$ civarı olur. Güzel monitör keşke 1-1.5 seviyelerinde olsada alabilsek.
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